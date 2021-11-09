Нерабочие дни снизили статистику заболеваемости ковидом. Но расслабляться рано

Почти все регионы России вышли из локдауна. Главным итогом нерабочих дней стало сокращение случаев заболевания ковидом. При этом глава Минздрава отметил эффективность QR-кодов и подчеркнул, что праздновать победу еще рано.

Москве пошел на пользу локдаун

Москвичи вернулись к работе после локдауна. Мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал, что каникулы пошли горожанам на пользу: за неделю в Москве на 15% снизилось количество новых случаев заражений коронавирусом.

Кроме того, на 4% уменьшилось и количество госпитализаций в столице. Однако полностью снимать ограничения власти сочли нецелесообразным. В городе сохраняются некоторые введенные ранее ограничения. Так, например, на предприятиях на дистанционной работе должны оставаться не менее 30% сотрудников.

Жители с хроническими заболеваниями и старше 60 лет также остаются в самоизоляции. При посещении театров и музеев действует система QR-кодов. Собянин подчеркнул, что наступившая неделя для Москвы станет решающей. В зависимости от развития эпидемической ситуации власти города будут принимать дальнейшие решения.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова также отметила заметно снижающийся удельный вес Центрального региона — Москвы и Московской области — в общем количестве ежедневно регистрируемых заболевших.

Лидеры вакцинации

По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, во время нерабочих дней в России вакцинировалось 3,7 миллиона человек. Всего на сегодняшний день первым компонентом привиты уже 62 миллиона россиян. По всей стране работает более 15 тысяч пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.

«За последние две недели мы израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин. С учетом одобренного одновременного применения вакцин против гриппа со „Спутником V“ и „Спутником Лайт“ возможна и доступна сегодня вакцинация обеими вакцинами одномоментно, за один визит», — отметил Михаил Мурашко.

Министр добавил, что самые высокие темпы вакцинации показали Калмыкия, Тюменская, Пензенская, Липецкая и Кировская области, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Приморский край. Хуже всего обстоят дела в Тульской, Кемеровской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — Алания.

QR-коды признали эффективными

Режим нерабочих дней и региональные меры позволили переломить ситуацию с пандемией, поделился своим мнением глава Министерства здравоохранения России. Впервые за два месяца было отмечено замедление роста числа пациентов. Мурашко также добавил, что считает верным решение пяти регионов страны продлить локдаун.

Министр подчеркнул, что хоть цифры и стали меньше, число заболевших за сутки по-прежнему достаточно высокое. При этом он подчеркнул, что максимально тяжело болезнь протекает у невакцинированных пациентов.

Основная масса людей, находящихся в реанимации, — это люди, не прошедшие вакцинацию. Самое тяжелое течение [болезни] — у лиц старшего возраста. Для каждого второго человека старше 60 лет — с учетом провакцинированного населения — этот риск остается крайне высоким Михаил Мурашко министр здравоохранения Российской Федерации.

Михаил Мурашко оценил и высокую эффективность системы «QR-код в обмен на услугу». Министр уточнил, что эта мера используется сегодня во многих регионах страны и ее по праву можно считать действенным путем к достижению безопасности населения при получении тех или иных услуг и социальных контактах.