Нерабочие дни оставили рестораны без заказов. Доставка не стала спасением для всех

Нерабочие дни ввели в России с 30 октября — а в некоторых регионах еще раньше. В это время не работают развлекательные организации, торговые центры, непродовольственные магазины, а рестораны и кафе принимают заказы только на самовывоз или доставку. Во время прошлых длинных выходных предприятия общепита сильно пострадали, потеряв большую часть выручки. Многим даже пришлось закрыться. «360» выяснил, как рестораны справляются с ковидными ограничениями в этот раз.

Нерабочие дни закончатся в России 8 ноября, однако некоторые регионы уже приняли решение их продлить. В Новгородской и Томской областях ограничения будут действовать еще одну неделю — до 15 ноября. В это время кафе, бары и рестораны будут работать только на доставку и самовывоз. А в Псковской области попасть в предприятия общепита можно только по QR-кодам.

Москва и Московская область не стали продлевать нерабочие дни. Рестораны и кафе заработают после 7 ноября в прежнем режиме. Это воодушевило их владельцев, сообщил «360» ресторатор Арсен Дали. Он отметил, что перед длинными выходными планировалось открытие еще одного ресторана. Однако его пришлось отложить.

«С 8-го числа мы рады, что все приходит в норму. Мы не знали, как это все будет, может, еще какие-то правила будут для посещения ресторанов и кафе, но мы готовы работать в том режиме, в котором нам скажут», — подчеркнул он.

Декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с «360» подчеркнул, что ресторанам очень тяжело переживать нерабочие дни.

«Что такое ресторан? Это поставщики, люди, продукты, которые находятся в самом ресторане, у которых вышел срок хранения и которые нужно утилизировать», — подчеркнул он.

При этом Бухаров отметил, что власти приняли правильное решение, заранее предупредив об отмене локдауна. Благодаря этому рестораторы уже сейчас могут работать для возобновления полноценного бизнеса, связываться с поставщиками и готовиться к открытию 8 ноября.

Потери в локдаун

Рестораны начали считать убытки от нерабочих дней сразу после того, как власти озвучили свое решение их ввести. Представители ресторанного бизнеса признали, что их ждет нелегкий период, несмотря на то, что в этот раз ограничения в большинстве регионов продлятся всего неделю. Во время ограничений летом этого года, когда в рестораны и кафе можно было пройти только по QR-кодам, рестораны Москвы в первый день потеряли от 60 до 90% выручки.

Игорь Бухаров отметил, что любые ограничения работы заведений общепита приводят к тому, что у них накапливаются убытки. Даже после завершения нерабочих дней это продолжит серьезно влиять на бизнес. Однако прошлый опыт все-таки помогает, рассказала «360» совладелица фирмы по производству мебели, руководитель сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьева.

«Когда было объявлено о начале локдауна, это стало испытанием для бизнеса. Но мы, используя предыдущий опыт, смогли оптимально адаптироваться. Конечно, сейчас, когда мы услышали, что 8 ноября мы начинаем работать, это воспринимается как второй Новый год. Все готовы открыть, принимать посетителей в кафе и начинать производственные процессы предметов не первой необходимости», — отметила она.

Спасение и вред в доставке

Наталья Муравьева отметила, что кафе продолжало работать во время выходной недели только благодаря доставке заказов. Арсен Дали подчеркнул, что во время нерабочих дней количество заказов на доставку выросло на 50%.

«Было тяжело: многие хотели посидеть, покушать. В эти дни у наших гостей были дни рождения, мероприятия — они хотели с друзьями посидеть (в ресторане — прим. ред.). Они расстроились, но мы делали доставку, делали небольшие подарки, чтобы люди, которые хотели посидеть у нас, могли посидеть в кругу семьи, дома», — подчеркнул он.

При этом Игорь Бухаров отметил, что в эти дни многие россияне решили не оставаться дома, а уехать отдыхать. Из-за этого число возможных заказов на доставку снизилось. Но более сильной помехой для небольших заведений стали сервисы доставки, которые оказались серьезными конкурентами.

«У предприятий, которые впервые начали заниматься доставкой, больше чем на 20% она не растет. И всегда есть несколько предприятий, которые с самого начала занимались доставкой. Это пицца и суши в основном. У остальных доля очень мала», — отметил он.