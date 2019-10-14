За последние 10 лет лечение рака вышло на новый уровень. Но человечество губит себя само

Бремя болезни

Международная коллаборация по оценке бремени болезней, травм и факторов риска выяснила, что в период с 2007 по 2017 год число пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями выросло на 33%. В 2017 году от рака умерли 9,6 миллиона человек, еще 24,5 миллиона продолжают жить с онкологией.

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«Результаты оценки бремени заболеваний могут быть использованы властями стран, чтобы развить и улучшить контроль за онкозаболеваемостью», — пишут авторы исследования. По их данным, риски варьируются в зависимости от образа жизни людей в каждой стране, доступа к медпомощи и экономической ситуации.

При этом общая смертность от онкологических заболеваний снизилась и составила 1-2% в год в большинстве исследованных стран, в том числе и России. Однако если еще в 2007-м онкология не входила в первую пятерку бремени болезней, то сейчас она находится на втором месте. Опережают рак только сердечно-сосудистые заболевания — они отнимают у людей более 350 миллионов лет ежегодно.

Лечение и диагностика: 10 лет спустя

Онколог, доктор медицинских наук Александр Братик считает, что заметный рост заболеваемости онкологией связан с появлением отдельных видов злокачественных опухолей. Но в целом ситуация с борьбой с этим заболеванием сейчас значительно улучшилась.

Сегодня в России и мире появилось множество новых способов лечения и диагностики рака, об этом «360» рассказала онколог, заслуженный врач России и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Православный центр попечения онкологических больных» Наталья Богданова. По ее словам, значительно больше людей стало обращаться к специалистам на начальных стадиях развития опухоли.

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«Сегодня в связи с внедрением органосохраняющих операций, когда даже профессионал не всегда заметит, что молочная железа была прооперирована, женщины перестали бояться хирургического лечения. Они не ждут, когда все пройдет само самой, и обращаются к врачам», — рассказала Богданова.

Большую роль сыграла и информированность людей о раке. Наталья Богданова привела в пример Анджелину Джоли, которая рассказала о том, что профилактически удалила себе молочные железы и яичники — у нее в роду все страдали раком молочной железы, так что вероятность его развития была велика.

«Из-за того, что все это обсуждали, генетические исследования привлекли к себе внимание и люди стали все чаще изучать свой генетический паспорт», — сказала она.

Александр Братик в разговоре с «360» также отметил, что качество и чистота окружающего мира за последние 50 лет значительно ухудшились. «Человечество создает много проблем для своего здоровья, например, генно-модифицированная пища и обработанная пестицидами продукция сельскохозяйственного производства создают много канцерогенов или факторов для развития злокачественной патологии», — сказал он.

Стресс как канцероген

Важную роль в борьбе с онкологией, по словам Натальи Богдановой, играет психологический фактор. Так, за последнее десятилетие благодаря повышению медицинской грамотности населения люди стали относиться к раку более осознанно — теперь в большинстве случаев люди не пытаются отсрочить момент озвучивания диагноза и начала лечения, могут заметить начинающиеся в организме изменения и вовремя обратиться к специалисту.

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В плане диагностики появились методы, которые, например, для молочной железы позволяют с большой долей вероятности сказать, злокачественная опухоль или нет, еще до получения биопсии: магнитно-резонансная томография молочных желез или позитронно-эмиссионная томография всего организма.

Среди причин возникновения раковых опухолей в организме человека врачи называют наследственность, физические и химические факторы — повышенная температура, инсоляция, радиация, нарушение ритма жизни. Кроме того, чрезвычайно важным называют и стрессовый фактор и информационную нагрузку, которая разрушает психику человека.

Если мы будем гоняться за раком, только разрабатывая все новые методы его диагностики и лечения, мы никогда не выиграем. Нужно работать на профилактику рака и злокачественных опухолей в широком смысле, в том числе меняя себя и общество в целом Наталья Богданова врач-онколог.

Кроме того, врач отметила, что самое главное в лечении — это комплексный подход, который «простирается от психологии восприятия человеком своей болезни, окружающего общества, себя в этом мире к изменению ритма жизни, питания, реабилитационных мероприятий до чисто медицинских, профессиональных аспектов лечения».