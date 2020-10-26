Непроявленная болезнь. Чем опасно бессимптомное течение коронавирусной инфекции

Отсутствие реакции

Еще недавно считалось, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции это очень редкое явление. Однако масштабное исследование граждан Южной Кореи показало, что среди зараженных у 20% не было никаких проявлений заболевания. Почему, пока у одних повышается температура и страдают легкие, другие без жалоб на здоровье продолжают жить полноценной жизнью и распространять коронавирус. Есть несколько теорий, почему это происходит.

По одной из версий, причина отсутствия проявления болезни после заражения заключается в том, что организм принимает возбудителя за своего и никак на него не реагирует. Это называется толерантностью к инфекции. В результате не запускаются воспалительные и защитные процессы. Человек продолжает спокойно жить и распространять коронавирус.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович не исключила, что бессимптомные носители ранее переболели бета-коронавирусной инфекцией. По ее словам, всего существует пять типов подобных возбудителей заболеваний, опасных для человека.

Медработники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре «Москва». Источник фото: РИА «Новости»

В ходе болезни в организме вырабатывается иммунитет к белкам этого типа, поэтому никакой внешней реакции при заражении коронавирусом у человека не происходит.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн не исключил, что причины бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут заключаться не в особенностях организма носителя, а в самом возбудителе.

«Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — заявил он в беседе с РБК.

При этом Альтштейн отметил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию бессимптомно не рискуют жизнью. Летальным исходом такое течение болезни не заканчивается.

Собственное исследование провели китайские специалисты. На протяжении нескольких недель они наблюдали за течением коронавирусной инфекции у 18 бессимптомных пациентов. Только у одного из них признаки заболевания со временем так и не проявились. Однако тесты показали, что вирусная нагрузка на организм у него ничем не отличалась от остальных. Насколько его организм пострадал от заражения пока неизвестно.

Медработник и пациенты временного госпиталя для заболевших COVID-19 в автомобильном торговом центре «Москва». Источник фото: РИА «Новости»

Главная опасность

Основная опасность в бессимптомных больных заключается в том, что они не знают о своем заражении, не обращаются к врачам и ведут обычный образ жизни, распространяя вокруг себя возбудителя, который заражает остальных.

Возможно, что именно с этим связано быстрое распространение коронавируса по всему миру. Но это также означает, что взять его под контроль окажется сложнее, чем казалось изначально. Защититься от бессимптомных носителей можно при помощи масок. Они задерживают коронавирус во время дыхания.

Именно по этой причине всех граждан призывают соблюдать масочный режим во время нахождения в толпе людей или в общественном транспорте. Второй вариант — массовое тестирование всех граждан и изоляция носителей возбудителя.

Идея о том, что у людей без симптомов заболевания просто сильный иммунитет не особо состоятельна. Американские специалисты отметили, что иногда ответ организма на постороннюю инфекцию наносит более серьезный ущерб, чем мог нанести возбудитель. Поэтому пока основным способом лечения коронавирусной инфекции остается избавление от вируса.