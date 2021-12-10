Неприметного вологодского пенсионера обвинили в четырех убийствах. Он встретил полицию в дамском платье и туфлях

Вологодский городской суд отправил под стражу 64-летнего местного жителя Михаила П. Неприметный пенсионер обвиняется в убийстве четырех человек. Причем соседи давно заметили странное поведение мужчины. Теперь ему грозит пожизненное заключение или принудительное лечение.

Начало расследования

Одной из жертв стал 29-летний Александр Р. Молодой человек пропал в Вологде в конце ноября. Правоохранители нашли его тело с простреленной головой рядом с гаражами на окраине города.

«Очевидец — знакомый погибшего сообщил в правоохранительные органы о ссоре с неизвестным местным жителем, который применил оружие и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого», — сообщила пресс-служба СУ СКР по области.

Речь идет о 64-летнем местном жителе Михаиле П., уточнило РИА «Новости». Пенсионер жил недалеко от места убийства. Во время задержания мужчина не стал оказывать никакого сопротивления. Правоохранители застали его в черном женском платье и туфлях на высоком каблуке. В таком наряде его забрали в отделение.

Как заявили соседи, убитый вместе с другом хотел залезть на садовый участок пенсионера, якобы чтобы украсть оттуда металлолом. При этом знакомые погибшего заявили, что молодой человек был законопослушным и ходил на работу.

Источник фото: vk.com/Александр Рубан

На задержании подозреваемого расследование уголовного дела не закончилось. Сотрудников полиции заинтересовал припаркованный у гаража грузовик.

Расчлененка в машине

Во время обыска в квартире пенсионера следователи нашли паспорта двух людей. Документы принадлежали жителям Грязовецкого района. Уже несколько месяцев мужчина и женщина числились пропавшими без вести. Расчлененные тела пропавших оказались внутри стоявшего у гаража грузовика. Жертвам мужчины было 37 и 38 лет.

«Они вели асоциальный образ жизни, бродяжничали, периодически жили в бане на участке подозреваемого, когда его не было дома», — рассказала соседка пенсионера Татьяна.

В ходе расследования выяснилось, что пенсионер мог убить еще одного человека — 58-летнего владельца грузового автомобиля. Все расправы мужчина мог совершить в разные дни и время, отметили в СК. Пенсионера обвинили в убийстве четырех человек, а также покушении на убийство на почве бытового конфликта.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, арестованный проверяется на причастность к другим преступлениям. На местах происшествий работают привлеченные следователями специалисты МВД и МЧС со служебными собаками», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время Пономареву предстоит пройти судебную экспертизу, которая определит психическое состояние его здоровья. Обвиняемому грозит принудительное лечение или пожизненное лишение свободы. Суд отправил мужчину под стражу на два месяца.

«Таскал всякий хлам»

По словам соседки подозреваемого Татьяны, Михаил П. не всегда ночевал в своей квартире. Периодически мужчина оставался в гараже.

«Жены и детей у него никогда не было. Не работал. Таскал на участок всякий хлам с помоек. Собирал и сдавал металлолом», — отметила она.

Женщина добавила, что пенсионер несколько раз заявлял в полицию о ворах и тех, кто забирался к нему на участок. Но на его жалобы никто не реагировал.

«К нему вообще залезали разные, в основном бездомные. Забирали металл, еще что-то. Разумеется, хозяину не нравилось», — поделилась Татьяна.

Еще одна соседка заявила, что у мужчины были проблемы с головой. Она подчеркнула, что пенсионер был тихим и неприметным, но иногда начинал вести себя агрессивно. В какой-то момент Михаил П. якобы проходил лечение в психиатрической больнице.

После появления информации о пенсионере-расчленителе в соцсетях стали выкладывать его фотографии. Местные жители отметили, что часто видели на улице мужчину, катавшегося на велосипеде «Аист». Пенсионер всегда ездил с набитым рюкзаком.

Источник фото: vk.com/Сергей Шибаев

«Если мужчина переодевается в женскую одежду, это однозначно психическое отклонение», — пояснил врач-психотерапевт Георгий Амусин.

По его словам, причина может быть связана с возрастными изменениями в головном мозге или тем, что у человека не завершилось формирование половой идентичности. Мужчина вел замкнутый образ жизни, что говорит о его нежелании поддерживать контакт с другими. Как отметил врач, такие люди могут нести опасность для окружающих.