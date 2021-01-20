Египтянку арестовали после того, как она выпекла набор десертов, в форме гениталий и нижнего белья. Провокационные десерты причислили к «посягательству на систему ценностей».

Кондитерские изделия были приготовлены для вечеринки, которая проходила в одном из спортивных клубов, пишет Daily Mail.

Провокационные угощения раскритиковал Египетский Дом фетв («Дар аль-Ифта»). Эта организация признана ООН одной из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире.

В организации десерты описали как «запрещенные шариатом и криминализированные законом», в документе было сказано, что выпечка была «посягательством на систему ценностей» в стране.

Представители организации также посетили штаб-квартиру спортивного клуба, в котором проходила вечеринка. По имеющимся в их распоряжении фотографиям были опознаны минимум четыре человека и задержана одна женщина, которая и пекла злополучные десерты.

Автор провокационных сладостей живет в Каире. Как выяснилось, женщина — зарегистрированный кондитер. Она призналась в приготовлении десертов и позже была освобождена под залог 314 долларов.

Адвокат по правам человека Негад Эль Бораи рассказал, что спортивный клуб приостановил членство женщин, которые присутствовали на вечеринке.

Инцидент с тортом «подчеркивает, что группа в обществе при поддержке государства хочет ликвидировать любое пространство для личных свобод в Египте под предлогом сохранения ценностей египетской семьи», считает адвокат.

При этом профессор права сообщил местным СМИ, что женщин, гулявших на вечеринке, теоретически могут обвинить в оскорблении общественного порядка.

В социальных сетях многие египетские пользователи раскритиковали такой способ празднования. Один из комментаторов отметил, что это «неприемлемо в социальном плане».

Представители самых крупных приложений для знакомств поделились секретами, которые узнали на работе. И некоторые из них оказались пугающими. Как выяснилось, одним из наиболее популярных ответов оказалась жалоба на нежелательные интимные снимки, которые пользователи рассылают без запроса со стороны собеседника.