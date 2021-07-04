Евросоюз разрешит въезд для всех, кто привит от коронавируса одной из четырех вакцин, одобренных в ЕС, в том числе AstraZeneca. Однако у пяти миллионов жителей Великобритании, которым вкололи ее индийский аналог, могут возникнуть проблемы. С запретом на въезд в ЕС могут столкнуться и путешественники из Украины.

Индийский укол

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) сертифицировало в ЕС четыре вакцины, среди которых и препарат британо-шведской компании AstraZeneca. Туристам, у которых есть сертификат о вакцинации, разрешено беспрепятственно въезжать в Евросоюз.

По некоторым данным, в Великобритании вкололи более 70 миллионов доз вакцины, из них пять миллионов человек получили Covishield — аналог препарата AstraZeneca, который производит Индийский институт сыворотки. Проблема в том, что конкретно эту версию препарата власти Евросоюза не признали. Одобрение получила только Vaxzevria — вакцина AstraZeneca европейского производства. Она может заноситься в COVID-сертификат ЕС, а вот Covishield, произведенная в Индии — нет.

В Индии оскорбились такой дискриминацией и пригрозили в отместку, что не признают никакие европейские вакцины, а всем, кто окажется ими привит, закроют въезд. Ответной реакции пока не последовало.

Молчание EMA

Британские власти между тем поспешили успокоить своих подданных, что все дозы AstraZeneca вносят в медицинские записи и приложение NHS Covid Pass под названием Vaxzevria, даже если они были получены из Индии. Однако страну-производителя все же можно определить по номеру, указанному в карточке вакцинации. Так что наверняка это несложно будет проверить и сотрудникам таможни ЕС.

Премьер Борис Джонсон недавно встречался с Ангелой Меркель и выразил надежду, что ЕС все-таки признает препараты индийского производства.

Источники «Би-би-си» сообщили, что Covishield уже одобрили семь стран ЕС: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания. Говорят, что так же поступили Исландия и Швейцария. Но официально эту информацию пока не подтвердили. Ситуация с индийской AstraZeneca висит в воздухе.

Украинцам тоже нельзя

Проблемы с путешествиями по Евросоюзу могут возникнуть и у украинских туристов. Ведь первой на Украину поступила именно вакцина Covishield, которая до недавнего момента оставалась в стране единственной доступной. И тех, кто вакцинировался в числе первых, теперь тоже могут не пустить в Евросоюз. Среди них и украинский президент Владимир Зеленский, который сделал прививку в марте. Всего в страну в феврале поставили 500 тысяч доз Covishield.

Вакцинная конкуренция

Возможно, что таким образом Евросоюз лишь пытается помешать конкурентам на рынке, добиваясь, чтобы европейские предприятия получили больше преимуществ в производстве вакцин. Странным со стороны ЕС выглядит и игнорирование российской вакцины «Спутник V», которая уже зарекомендовала себя не в одном десятке государств мира.

Но во многих странах уже готовы принимать у себя туристов, привитых «Спутником V». В их числе Греция, Кипр, Черногория, Болгария, Молдавия, Иордания, Хорватия, Марокко и Армения. А вот на той же Украине отказались впускать привитых «Спутником V», сославшись на непризнание ВОЗ.