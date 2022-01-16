Резкие скачки позади. «Непостоянная» погода придет в Москву и область

Московский регион продолжит сталкиваться с переменчивой погодой с 17 по 23 января. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха будет колебаться от -1 до -12 градусов. Полновесные выпадения снега стоит ожидать 20–21 января.

Чем вызваны такие колебания?

По словам метеоролога и главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, практически весь январь в Москве будет определяться меридиональным переносом. Это значит, что у нас происходит регулярная смена циклонов. Сначала идет воздух с юга, что провоцирует повышение температуры, а затем воздух с севера, что ведет к понижению.

«У нас постоянно происходит обмен между широтами. То у нас южные широты посылают нам тепло, и у нас наблюдается высокая температура — существенно выше, чем положено в январе. То мы попадаем в тыловую часть этих циклонов и к нам начинает проникать холодный воздух», — сказала Позднякова «360».

Обычно в Москве в зимнее время преобладает западно-восточный перенос, но в этом году мы попали в меридиональный перенос, что и вызывает колебания температуры.

Какой будет погода на следующей неделе?

Неустойчивость температуры сохранится, но она уже будет не такой контрастной, как в первых числах января. В понедельник, 17 января, Москва и область попадут в более теплую воздушную массу.

«Сегодня преобладает северо-западный поток, и температура в дневные часы держится от -3 до -5 градусов. Завтра ветер изменится на юго-западный, и температура в Москве будет от -5 до -7 градусов, а по области — не ниже -9 градусов», — отметила эксперт.

Местами выпадет снег, и днем его будет больше. Возможно прибавление осадков от одного до трех сантиметров. Последующие вторжение теплого воздуха приведет к тому, что максимальная температура будет от -1 до -3 градусов. Ветреность погоды также сохранится, порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

Умеренная погода с небольшим снегом продержится до 18 января. Температура воздуха останется практически на том же уровне, что и в понедельник: от -5 до -7 градусов по Москве и от -4 до -9 по региону.

После этого ветер вновь станет северо-западным и к нам проникнет более холодный воздух.

«В ночь на крещение минимальная температура в Москве будет около -9 градусов, а по региону от -7 до -12. Дневная температура будет на том же уровне, что по температурному режиму близко к климатической норме», — подчеркнула Позднякова.

Такая погода ожидается 19 января, а уже 20 температура будет определяться новым циклоном. Ночью она останется на том же уровне — от -7 до -12 градусов, но если на крещение ожидается небольшое выпадение снега, то 20 и 21 января можно ожидать полновесный снег.

«Фон температуры в середине и в конце рабочей недели будет в пределах от -7 до -12 градусов в ночные часы и от -3 до -8 градусов в дневные часы, то есть среднесуточная температура воздуха вновь будет выше климатической нормы где-то на два-три градуса», — сказала собеседница «360».

Это не такие резкие колебания погоды, которые были неделей ранее, но тем не менее устойчивости в погоде ни в ключе осадков, ни в ключе температурного режима пока не ожидается.