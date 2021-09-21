Непонятый ребенок. Манифест пермского стрелка выдал психологам глубинные проблемы

Тимур Б., расстрелявший университет в Перми, рассказал в соцсетях, как готовился к своему преступлению, почему на него решился и на что рассчитывал. Его слова — манифест обиженного и непонятого подростка, а мать только подтверждает, что в семье найти понимание и любовь он так и не смог. При этом букет психических расстройств выявить помогли бы квалифицированные специалисты.

После того, как 20 сентября 18-летний Тимур Б. расстрелял университет, в который недавно поступил, как правоохранители, так и простые люди начали искать ответ на главный вопрос: почему он это сделал. Сам стрелок оставил целое полотно текста, в котором объяснял, что с ним происходило и как он пришел к мысли о массовом убийстве.

Шум и ярость

В своей последней публикации в соцсетях — сейчас она уже удалена, — Тимур Б. рассказал о том, в каком состоянии находился. По его словам, еще с начальной школы он начал испытывать неприязнь к людям, понял, что ему нравится причинять другим боль.

Тимур Б. также описывал, что сон не восстанавливал энергию в организме, что он постоянно испытывал усталость, злился. Его тянуло к разрушению всего вокруг и саморазрушению. В конце мая, по словам юноши, ему стало труднее себя контролировать, так что пришлось прекратить общение «со своим кругом», чтобы не причинить им вреда.

Вспоминая свое прошлое, стрелок писал, что всегда — сколько себя помнил, — думал о смерти, но не боялся ее, потому что не верил в потустороннюю жизнь. Для себя именно смерть он видел спасением, но вместе с собой он решил забрать как можно больше жизней. В своей публикации юноша также признался, что ему было все равно, кого убивать и как это делать — если бы ему не дали лицензию на огнестрельное оружие, он нашел бы другой способ.

Взгляд матери

Мать пермского стрелка уже допросили силовики, выдержки из ее допроса оказались в распоряжении прессы. В числе прочего женщина рассказывала, что ее сын был прекрасным ребенком, неконфликтным, умным и не доставлял ей никаких проблем. Однако при этом много болел — из-за этого не ходил в детский сад. А позднее, в начальной школе, часто пропускал занятия из-за плохого самочувствия.

По мнению психолога Дарьи Дугенцовой, в таком раннем возрасте дети нередко болезнью бессознательно пытаются привлечь к себе внимание родителя.

По цитатам родителя можно сделать вывод, что она не особо интересовалась ребенком и не занималась ничем, кроме его учебы. Мальчик хотел с детства завладеть ее вниманием, хорошо усваивал школьный материал — скорее всего только потому, что с мамой он мог побыть только тогда, когда они занимались уроками Дарья Дугенцова.

Отец Тимура Б. сначала служил в милиции, а затем отправился служить по контракту, в том числе был и в горячих точках. С сыном отношения он поддерживал, в том числе поощрял и его увлечение оружием. Но, по словам Дугенцовой, в силу профессии отец вряд ли мог уделять достаточно времени сыну, «что и отразилось на его действиях».

Мать также отмечала, что сын всегда был коммуникабельным и открытым, но в том же допросе рассказывала, что никогда не любил людей, общался только с очень узким кругом и больше любил спокойствие и тишину, проводить время наедине с собой. Психолог Ольга Латынцева объяснила, что женщина находится в шоке и ее сознание может предлагать ей только те воспоминания, которые наиболее удобны именно сейчас.

«Мать может реально скрывать — может, она не хочет на всю страну рассказывать, что она такая-сякая. Или у нее могла быть в жизни череда стрессов, из-за которых некоторые факты просто стерлись из памяти», — объяснила Латынцева.

Тварь дрожащая или право имею?

К людям вокруг себя Тимур Б. относился, судя по его манифесту, с глубоким презрением. Он писал о том, что окружающих лишь терпел всю свою жизнь: «алкаши, потерявшие человеческий облик», «мерзкое быдло», «старые ублюдки», «мразь, обитающая вокруг», «биомусор» и «биомасса» — так он описывал окружающих вне зависимости от их материального и социального положения.

Он писал о том, что лишь единицы заслуживают существования, а остальные так и не смогут изменить «свою уродливую натуру» ни идеологией, ни философскими учениями. При этом себя он тоже ставил в один ряд с теми, кого презирал и ненавидел.

По мнению Дарьи Дугенцовой, то, что стрелок причисляет себя к «отбросам», говорит о его низкой самооценке, проблемах с уверенностью в себе и принятием себя.

Молодой человек не только не принимает себя, но и не принят обществом Дарья Дугенцова.

Причину этого она увидела в отношениях в семье. Когда стрелок еще учился в начальной школе, родители развелись — из-за второго ребенка, который родился больным, по словам матери. Потом она уехала на заработки в другой город, а дети остались с ее родителями. Воссоединился сын с мамой довольно скоро, но как это могло отразиться на нем, теперь никто не сможет сказать наверняка.

Ольга Латынцева предположила, что Тимур Б. мог подвергаться моральному или физическому насилию в детстве, в возрасте до пяти лет. Именно такие травмы, по мнению специалиста, могли вылиться в позицию ненависти ко всем окружающим и желанию убивать.

При этом Дугенцова подчеркнула, что интеллект у Тимура Б., судя по тексту, выше среднего. Мать стрелка рассказывала, что еще в дошкольном возрасте сын успешно прошел тест у психолога, а уже дома заявил, что просто смог сказать то, что хотела услышать врач. Аналогичным образом в будущем он поступил и с психологами и психиатрами комиссии, которая выдала ему справку для получения оружия.

Не диагностированный психопат

Официальный диагноз пермскому стрелку будут выносить судебно-медицинские эксперты после проведения специальных исследований. Пока же можно только гадать о том, что и почему случилось с Тимуром Б. и что толкнуло его на массовое убийство. Дарья Дугенцова предположила у него психопатию.

«Никаких „проблесков“ я не наблюдаю. Все его слова содержат в себе жестокость, продуманность, логику и уверенность в правильности своих действий. Тимур готовился, и не один день. Поэтому о „норме“ идти речи не может», — уверена психолог.

Ольга Латынцева также предположила биполярное расстройство, а точнее его крайнюю форму — маниакально-депрессивный синдром.

Это могут быть легкая степень аутизма и маниакально-депрессивный синдром. Он может быть вялотекущим, человек может 30 лет вынашивать план. А потом какой-то триггер подталкивает его к тому, чтобы исполнить то, что он задумывал еще в детстве Ольга Латынцева.

В таких обстоятельствах, уверена Дугенцова, помочь могли только квалифицированные психиатры, которые не имели права предупреждать о том, какие тесты будут предлагать и по каким методикам оценивать состояние.

«Также, если вы, как родитель, не видите никаких отклонений, стоит раз в год показывать ребенка детскому психологу. Мы ведь водим детей на диспансеризацию, проверяем его организм. Так почему же мы не проверяем самое главное — психику?» — заключила Дугенцова.