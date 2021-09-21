Неосторожные слова замглавы ЦБ напомнили о существующей проблеме. Рожденным в СССР с ней не справиться

Россиянам посоветовали формировать свой пенсионный пакет самостоятельно. Высказывание первого заместителя главы Центробанка Сергея Швецова вызвало сожаление у Эльвиры Набиуллиной. Тем не менее определенные основания для подобного заявления все-таки были.

По мнению Швецова, жителям РФ нужна помощь в выходе не пенсию с хорошими пакетами. Однако заботиться об их создании необходимо прежде всего самостоятельно. Для этого существуют разные способы — фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Председатель банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь напомнила, что обеспечение достойных выплат для тех, кто не в состоянии делать сбережения на старость, является одним из приоритетов властей.

Недостаточный уровень

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с «360» заметил, что заместитель Набиуллиной неспроста выступил с подобным заявлением.

«Существующий размер пенсий у большинства россиян находится близко к уровню прожиточного минимума либо даже не достигает такового. <…> Нужно искать способы поднять уровень обеспечения. Эти разговоры неизбежно возникают», — сказал он.

Форма подачи зависит от подхода к проблеме: или это делается через государственную систему обеспечения, или через формирование дополнительных негосударственных источников пенсионного обеспечения граждан.

Проблема существует, она не надумана Андрей Колганов экономист, ведущий научный сотрудник МГУ.

«Конечно, это неправильная постановка вопроса, что россияне должны сами заботиться о своем пенсионном обеспечении. Здесь могут быть разные толкования», — подчеркнул Колганов.

Из живущих сейчас и достигших пенсионного возраста многие, добавил он, родились и работали в СССР. И выбора у таких людей, формировать пенсионные накопления или нет, не существует.

«Их рабочий период прошел. Относить к ним такого рода требования, что они должны сами о себе позаботиться, по меньшей мере, неэтично», — пояснил экономист.

Обсуждаемым вопрос является для работающих в настоящий момент. И как раз они могут рассуждать о том, какая пенсионная система имеет преимущества.

«Пока государственная система не обеспечивает достаточного уровня пенсий, которые были бы приемлемыми», — заключил Андрей Колганов.

Дополнения к системе

Набиуллина, комментируя высказывание своего заместителя, рассказала о работе над развитием негосударственных пенсионных фондов. Они, полагают в ЦБ, в будущем помогут россиянам формировать долгосрочные пенсионные накопления. В Центробанке также рассчитывают сделать финансовую систему более устойчивой, что даст россиянам возможность не переживать за сохранность своих средств.

Все перечисленные усилия глава Банка России назвала лишь дополнением к государственной пенсионной системе.

С 2022 года правила выплат пенсий в РФ немного изменятся. Неработающим пенсионерам, которые претендуют на социальные доплаты до прожиточного минимума, не придется подавать заявления на перерасчет — его будут делать автоматически.

Аналогичный механизм начислений запустят и в отношении людей с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.