Неоднозначный Premium. Что дает платная подписка в Telegram

Мессенджер Telegram запустил платную Premium-подписку, которая даст пользователям возможность загружать объемные файлы, расшифровывать голосовые сообщения, а также пользоваться премиальными стикерами и реакциями. По мнению специалистов, расширение подойдет скорее профессиональным пользователям, которые используют приложение для работы.

Мессенджер Telegram запустил платную Premium-подписку за 449 рублей. Премиум-аккаунты смогут пользоваться рядом дополнительных функций и бонусов. Они смогут загружать файлы размером до четырех гигабайт вместо двух, расшифровывать голосовые сообщения и использовать премиальные стикеры. В приложении будут доступны быстрая скорость загрузки, отключение встроенной рекламы и дополнительные реакции.

В Telegram Premium пользователи так же получают специальный значок в своем профиле, могут подписаться на тысячу каналов, подключить до четырех аккаунтов и закрепить до 10 чатов. Существующее ранее функции будут бесплатными для всех. Количество чатов в папках также увеличится со 100 до 200. Пользователи также могут выбрать разные иконки приложения.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платной подписки в приложении. Он заявил, что тарифный план позволит пользователям приобрести дополнительные функции, ресурсы и скорость. Они смогут пользоваться уникальными реакциями и просматривать очень большие документы.

Оформить подписку можно в приложении в разделе Premium или в боте PremiumBot за 379 рублей. Карты российских банков принимаются к оплате.

Неоднозначный Premium

Мнения относительно платной подписки в Telegram разделились. По данным сайта AppleInsider, подписка для россиян стоит дороже, чем для жителей США, где она составляет 4,99 долларов (280 рублей) в месяц. Неоспоримый плюс заключается в том, что пользователи могут с предельной точностью расшифровывать голосовые сообщения и загружать объемные файлы. Однако остальные нововведения не несут практической пользы.

Но есть и положительные оценки Premium-версии приложения. По данным Telegram-канала «Москва и Бизнес», платная подписка позволит ускорить работу с файлами и чатами. Это особенно важно для тех, кто раньше пользовался ушедшими из России корпоративными сервисами.

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Telegram-канал «Breaking Trends» тоже позитивно отметил расширение лимитов в приложении и функцию распознавания голосовых сообщений, которая оправдывает стоимость подписки. Однако отключение рекламы после подписки вряд ли как-то существенно повлияет на пользователя, поскольку она и до этого была практически незаметна.

«Видно, что команда Telegram очень хотела угодить своим пользователям. Разработчики сделали функционал подписки максимально разношерстным, подав его на красивом блюдечке с голубой каемочкой», — заключили авторы канала.

Они отметили, что изначальная цена в 449 для многих россиян может показаться завышенной.

Популярность у пользователей

Платная подписка в Telegram удобна для тех, кто пользуется приложением в профессиональных целях. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил «360», что Premium не дает никаких важных функций для большинства людей.

«Для тех, кто профессионально работает и участвует в профессиональной коммуникации, новые функции будут полезны. Для всех остальных это просто новая плата за что-то», — заметил Зыков.

По его словам, полезной функций для обывателей может стать отключение рекламы. Специалист не исключил, что команда приложения могла тестировать таким образом подписку, а дальше обновлять ее по новому функционалу.

Схожего мнения придерживается основатель компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семенов. По его словам, разработчики смотрят на то, насколько платная подписка применима, и будут ли люди подключать свои платежные данные.

«Для Telegram платная подписка выгодна. Они получают деньги и проверяют, насколько пользователи готовы платить за сервис. В первую очередь, это снижает риски при хранения файлов. Раньше этим занимался Telegram, а теперь ответственность на пользователе», — заключил Семенов.