Ненужный рейс. Новая власть Афганистана хочет дружить с Россией хотя бы в воздухе

Афганистан открывает воздушные границы и собирается возобновить международные рейсы. Новые власти страны планируют открыть сообщение между Москвой и Кабулом. Эксперты считают, что этому порадуются лишь члены афганских диаспор — остальным россиянам делать в стране нечего.

Новая власть Афганистана заявила о скором возобновлении коммерческих рейсов в ряд стран. Директор управления гражданской авиации Маулави Абдул Хади Хамдар заявил, что в стране рассчитывают вскоре открыть рейсы в Россию и Турцию. В Росавиации пока никак не прокомментировали это заявление, сообщило РИА «Новости».

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с 7 сентября начала продажу билетов из Стамбула в Кабул. Стоимость билета на первый рейс, заявленный на 1 октября, колеблется от 7275,45 лиры (65 тысяч рублей) до 15 035,58 лиры (133 тысячи рублей), в зависимости от выбранного класса, рассказал РБК.

Первый международный коммерческий рейс после захвата власти талибами* состоялся 9 сентября. В аэропорту Кабула приземлился самолет пакистанских авиалиний с 10 пассажирами на борту. До этого рейс Кабул — Мазари-Шариф был отменен из-за технических проблем.

Авиасообщение не значит признание

Эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник РЭУ имени Г. В. Плеханова Георгий Асатрян напомнил «360», что в России живет афганская диаспора. Скорее всего, именно ее члены будут пассажирами авиарейсов в Афганистан и из него. По словам политолога, авиасообщение не ставит знак равенства с признанием «Талибана»*.

«Авиасообщение вещь неполитическая. В мире живут разные люди, и всем им нужно летать. Вот что касается признания режима талибов*, то это уже другой вопрос — дипломатический, политический. Да, есть такая страна, есть такой режим радикальный, террористический, они пришли к власти и, скорее всего, будут достаточно долго. Но авиасообщение — это авиасообщение», — сказал Асатрян.

Политолог допустил, что ряд стран все-таки не станет возобновлять перелеты в Афганистан — «Талибан»* признан террористической организацией в США, странах НАТО и многих других государствах. Но более прагматично настроенные страны вполне могут возобновить авиарейсы в Кабул.

Эксперт припомнил, что раньше из Москвы в Афганистан был один прямой рейс в неделю, по четвергам. Чаще всего летали те, кто имел гражданство РФ или родственников в России. Также существовал студенческий обмен.

Все заняли выжидающую позицию

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в разговоре с «360» отметил, что Россия пока не имеет в Афганистане ярко выраженных экономических или туристических интересов. Он отметил, что ближайшие страны, скорее всего, будут открывать авиасообщение с Афганистаном, потому что нынешний «Талибан»* сильно отличается от прежнего.

«Он уже не тот даже по национальному составу. И, на мой взгляд, сильно стремится к тому, чтобы перейти к легитимному управлению страной. А нормально функционирующее государство, с авиасообщением в том числе, является подтверждением их благих намерений», — сказал Дрозденко.

Собеседник скептически относится к вероятности, что из России будут летать прямые рейсы в Афганистан. По его мнению, возобновление авиасообщения между Афганистаном и немусульманскими странами зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация.

«К примеру, строгие мусульманские государства типа Катара или Саудовской Аравии летают же в разные немусульманские страны. Хотя законы шариата и там тоже по полной программе применяются. Это вопрос экономики и политики. Но пока, я считаю, это маловероятно — все заняли выжидающую позицию», — заключил Дрозденко.

* «Талибан» — организация признана в России террористической и запрещена.