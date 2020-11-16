Ненависть будет нарастать. Один пост в Facebook может стоить Пашиняну поста премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал «ребят с передовой» вернуться в Ереван из Нагорного Карабаха, чтобы «решить вопрос со скулящими под стенами». После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян заявил об отставке, а депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян отказалась от мандата. Так в стране нарастает недовольство действующим главой, что может привести к его отставке.

«Я просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Я поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — написал Пашинян в Facebook.

Он имеет в виду ролики, в которых военные поддерживают премьер-министра в его решении заключить соглашение с Азербайджаном и Россией.

Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал заявление главы Армении очень опасным. По его словам, оно содержит призыв к гражданской войне. Об этом Татоян написал в Facebook. Он подчеркнул, военные на передовой вооружены. Таким образом, слова премьер-министра означают реализацию призывов к расправе. Омбудсмен попросил граждан Армении проявить сдержанность и действовать в рамках закона.

Гражданских столкновений не будет?

Запись Пашиняна вызвала крайне негативную реакцию в обществе. Многие в стране считают, что премьер-министр попросту не владеет собой, так как он все еще не пережил шок после событий в Карабахе. Об этом в разговоре с «360» заявил президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян.

«Может, он (Пашинян — прим. ред.) имел всего лишь в виду, что вернутся люди и расскажут, что там (на передовой — прим. ред.) было на самом деле, за чашечкой кофе», — отметил собеседник.

При этом он исключает, что слова Пашиняна могут привести к гражданским столкновениям. Хотя он подчеркнул, что в подобных экстремальных ситуациях демократические принципы работают крайне редко. Требование оппозиции провести выборы политолог назвал авантюрным.

«Общество сейчас не в том состоянии, чтобы провести выборы. Это не путь решения проблем сейчас. Сделаю такой прогноз… За 30 лет моей деятельности как аналитика и политолога не было такого моего прогноза, который не оправдался бы. И вот теперь говорю, что физическая безопасность Пашиняна под угрозой. Ненависть к Пашиняну будет нарастать. Это не идет на убыль», — добавил собеседник «360».

Он уверен, что это приведет Пашиняна к такому моменту, когда ему придется просто спасаться.

«Требование об отставке будет звучать»

Политолог Андрей Арешев и вовсе назвал пост Пашиняна в Facebook неадекватным. По его словам, премьер-министр и его окружение пытаются оправдаться, разъяснить смысл своих поступков, но получается это не очень хорошо.

«Управленческая политическая неадекватность этой группы лиц становится все очевиднее, в том числе для их сторонников. Ситуация в Армении меняется достаточно быстро. Мне кажется, требование об отставке будет звучать все активнее. Этот вопрос не уйдет с повестки дня. Думаю, такой шаг (отставка — прим. ред.) должен последовать», — считает собеседник «360».

По его словам, возможно, через полгода стоит будет объявить досрочные парламентские выборы. Кандидатуры для управления страной есть, но пока об этом говорить рано, отметил Арешев.

Армения, Азербайджан и Россия договорились о перемирии в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. Подписанное странами соглашение предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, согласно документу, уже вводят российских миротворцев. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний в свою очередь обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.