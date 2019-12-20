«Немного импичмента, просто для удовольствия медиа-рабов». Twitter взорвался после новостей о Трампе

Новостью недели в США стало объявление импичмента Дональду Трампу. Многие пользователи Twitter отреагировали на нее язвительными шутками, другие поддерживают президента.

18 декабря Палата представителей проголосовала за отстранение Трампа от власти, признав, что он злоупотребил властью, призывая Владимира Зеленского возобновить расследование против семьи своего политического конкурента Джо Байдена. Импичмент поддержали лишь члены Демократической партии, составляющие большинство нижней палаты Конгресса. На голосовании в Сенате, где заседает больше республиканцев, обвинения вряд ли будут поддержаны. Тем не менее, Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявили импичмент.

«Женщина только что посмеиваясь вышла из лифта, и произнесла: „Так надо говорить счастливого импичмента или веселого импичмента?“» — сообщил KidFury, добавив, что «чуть не упал», услышав это.

«Прежде чем Трамп будет фактически подвергнут импичменту и нажмет ядерную кнопку или не будет привлечен к ответственности, и на нас нахлынет новая волна безнадежности и депрессии, кто-нибудь хочет признаться, что влюблен в меня?» — спрашивает Gina.

«У американцев может быть немного импичмента, просто для удовольствия», — иронизирует JackWilliamRtF.

«Фондовый рынок не купился на импичмент. Быков не видно», — написал Dan Ivy, понимая под быками брокеров, зарабатывающих на росте рынка.

«Что за хрень? Конгресс не предоставил никаких доказательств тяжких преступлений, но все равно продолжил импичмент. Он справедливо умрет в Сенате», — считает BelovedInfidel.

«Вы приедете на мою вечеринку в честь импичмента в эти выходные?» — спрашивает leebyyy.

«Меня беспокоит, что в связи с бессмыслицей импичмента мы все просто упустили из виду, что федеральный бюджет снова растет», — перешел на серьезные темы Taco Jack.

«99% пользователей Twitter, „празднующих“ импичмент, на самом деле понятия не имеют, как работает правительство, и понятия не имеют, почему им не нравится Трамп. Просто медиа-рабы», — уверен Mark OGburn.

«Первый актер из „Один дома“, подвергнутый импичменту», — вспомнил об эпизодической роли Трампа Jason Gore.