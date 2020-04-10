Китай сделал список животных, которых нельзя есть. В него вошли летучие мыши, кошки и собаки

В Китае наконец-то запретили есть собак и кошек — теперь они официально считаются домашними животными, а не скотом. Такое решение приняли в китайском министерстве сельского хозяйства из-за пандемии коронавируса.

Во многих азиатских странах мясо собак считается деликатесом и высоко ценится, но теперь на всей территории Китая этих животных есть запрещено. Вместе с собаками в безопасности оказались кошки, летучие мыши и еноты — всех их внесли в список домашних животных, которых нельзя рассматривать в качестве скота, а значит, и употреблять в пищу или выращивать ради меха. Такая мера была принята отчасти и из-за широко распространенного мнения о том, что коронавирус передался человеку от летучей мыши, которая была употреблена в пищу.

Еще до вспышки нового вируса во многих регионах была запрещена торговля дикими животными — в феврале ввели запрет на их продажу для употребления в пищу, но разведение и продажа диких животных в медицинских целях все еще оставалось легальным. Теперь в опале продажа и разведение зверей вне зависимости от целей, власти отозвали все лицензии на занятие подобной деятельностью.

Не попал под ограничения традиционный скот — коровы, козы, свиньи, домашние птицы, утки, кролики, лошади и верблюды. А вот оленей, альпак, фазанов, страусов, лис, норок, енотов и еще некоторых животных есть теперь нельзя, но все еще можно разводить ради меха, молока и пряжи.

В Китае правда все едят собак?

«Собаки и кошки из всех животных сумели стать наиболее близкими людям в качестве домашних питомцев, поэтому запрет на употребление в пищу собак и кошек и других домашних животных является нормальной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и на Тайване. Этот запрет также отвечает требованию и духу человеческой цивилизации», — заявили в администрации Шэньчжэня, где запрет появился раньше, чем в остальном Китае.

По оценкам Международной организации по защите животных Humane Society International, в Китае забивают порядка 10 миллионов собак в год ради их мяса. Такая судьба ждет и краденых домашних животных. В городе Гуйлинь в июне и вовсе проходит ежегодный фестиваль собачьего мяса. Именно в этом регионе запрет на употребление в пищу собак и кошек появился первым еще в конце марта.

Та же компания заявляет, что подавляющее большинство китайцев никогда в жизни не пробовало собачьего мяса. В Гонконге за убийство собак или кошек для употребления в пищу можно получить полгода тюрьмы и 640 долларов штрафа (порядка 47 тысяч рублей). Тем не менее до принятия нового закона употребление в пищу мяса этих животных не возбранялось.