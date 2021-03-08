«Неловкое проветривание грязного белья». Как западные СМИ отреагировали на интервью Меган Маркл и принца Гарри

Долгожданное интервью принца Гарри и Меган Маркл всколыхнуло общественность. Пара рассказала о сложной жизни во дворце и том, что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. А Маркл призналась, что происходящее довело ее до мыслей о суициде. Эти откровения стали главной темой в зарубежных СМИ. Как об этом писали западные таблоиды — в материале «360».

Британское издание The Guardian не только посвятило этой теме несколько статей, но и создало отдельную страницу, где в режиме онлайн-трансляции публиковало самые интересные подробности интервью. В целом редакция выбрала нейтральный тон и просто пересказывала откровения Меган без какой-либо оценки.

«Сыну Меган Арчи отказали в титуле принца из-за того, что он принадлежал к смешанной расе?» — гласил один из заголовков на сайте. В самой статье автор пытался разобраться в том, почему сыну Меган и Гарри не дали титул, и пришел к выводу, что тому виной все же не расизм.

Еще одна статья на сайте вышла с заголовком: «„Я не хотела больше жить“: Гарри и Меган описывают расизм и королевскую враждебность в интервью Опре». А ее содержание представляет собой краткий пересказ интервью.

Признание Меган о суицидальных мыслях промелькнуло в 70% заголовков иноСМИ. The New York Times тоже пошли по пути шокового фактора, выбрав похожий заголовок для своей статьи: «„Я просто не хотела больше жить“: Меган говорит, что жизнь в королевской семье заставила ее думать о суициде».

В статье американского издания четко прослеживается симпатия к Маркл и осуждение королевской семьи. Меган описывают как «эмоциональную, но сдержанную», а происходящее с ней назвали «королевской жизнью, начавшейся как сказка, но быстро превратившейся в удушающую и жестокую».

«Для королевской семьи, уже озабоченной госпитализацией принца Филиппа, это было одновременно и неловким проветриванием грязного белья, и болезненным напоминанием через год после того, как Гарри и Меган отвернулись от королевской жизни, что раны от этого разрыва еще не зажили», — подметили в статье.

Это интервью — абсолютно позорное предательство королевы и королевской семьи. Я ожидал от Меган Маркл всей этой мерзкой деструктивной эгоистической чепухи, но для Гарри позволить ей уничтожить его семью и монархию таким образом — это позорно. #OprahMeghanHarry

Автор также назвал это королевское интервью самым ожидаемым с тех пор, как мать Гарри принцесса Диана сказала «Би-би-си» в 1995 году: «Нас было трое в этом браке». Под этим она подразумевала себя, Чарльза и его внебрачные отношения с Камиллой Паркер Боулз, на которой он позже женился.

В статье также подмечено, что даже выбор гардероба Меган был рассчитан на то, чтобы сообщить о начале нового пути. Ее платье было украшено ярким цветком лотоса, который, по словам ее сотрудников, символизировал возрождение и волю к жизни. Еще на ней был теннисный браслет с бриллиантами, который когда-то принадлежал Диане.

А вот Financial Times в статье успел косвенно покритиковать всех, но читателей в первую очередь привлекли громким заголовком: «Члены королевской семьи чуть не довели меня до суицида: Меган Маркл — Опре Уинфри».

По словам автора, интервью стало «утомительным» еще до своего выхода из-за многочисленных заявлений со стороны Маркл и королевской стороны в его преддверии. Тем не менее каждый там нашел что-то для себя. Фанаты Меган с Гарри и убежденные республиканцы получили «новое свидетельство жестокого и архаичного института, терпимого к расизму».

«Для традиционалистов это было приятное зрелище из двух привилегированных молодых людей, рано бросивших работу, а затем жалующихся на свою семью. А для тех, кто устал от изоляции в эпоху пандемии, это было временное отвлечение», — говорилось в материале.

Меган Маркл сравнивает свой брак с королевской семьей с «Русалочкой»: «Она влюбляется в принца и теряет голос, но в конце концов она получает свой голос назад».

Единственным проигравшим в этой истории, по мнению Financial Times, была британская пресса, следящая за королевской семьей. Ведь Опра Уинфри за одно интервью раскопала столько сплетен, что таблоиды об этом смогут писать еще целое десятилетие.

Впрочем, не все решили придерживаться нейтрального мнения или сочувствовать Меган Маркл. У New York Post вышла авторская колонка с жесткой критикой интервью, а откровения Маркл назвали враньем.

«„Я не планировала говорить ничего шокирующего!“ — сказала Мегс Опре. Умоляю. Как мы все знаем, Меган — не очень хорошая актриса», — заявила автор статьи.

В статье высмеивают заявления Меган о том, что она ничего не знала о британской королевской семье до встречи с Гарри и что мгновенная мировая слава со слугами и прочими прелестями королевской жизни была ей неважна.

«Говорит женщина, которая пригласила на свою свадьбу Опру Уинфри и Джорджа Клуни — знаменитостей, которых она никогда не встречала», — гласил материал.

Я смотрел это интервью Опры, зная, что Меган Маркл и принцесса Диана были бы лучшими подругами.

Признание в суицидальных мыслях на автора статьи тоже не произвело впечатления. Вместо этого Меган обвинили в попытке оклеветать королевскую семью. Якобы она этими заявлениями говорит, что те были бы счастливы, если бы она покончила с собой.

В материале также высказывается предположение, что это интервью разом уничтожило все шансы принца Гарри на возможность восстановить отношения со своей семьей. А в самом конце автор высказывает сильное сомнение в том, что это действительно последнее интервью Меган и Гарри по этой теме.

Зато британский Daily Mail, который часто обвиняют в травле тех или иных звезд, наоборот, выпустил нейтральный материал. Никаких оценочных суждений и только прямой пересказ интервью. В заголовок они пустили откровение Меган о том, что членов королевской семьи волновало, насколько темной будет кожа ее первенца.

А журнал People выбрал самое нейтральное откровение и написал отдельную статью о том, что Меган Маркл опровергла слухи о том, что довела до слез Кейт Миддлтон. Оказалось, что все было с точностью до наоборот.

Издание VOX в своем освещении откровений Маркл уделило внимание расовому вопросу. Автор статьи напомнил о том, как Маркл подверглась шквалу расистских оскорблений со стороны британской таблоидной прессы. Подобные притеснения происходили даже публично. Например, в 2017 году на встречу с Меган принцесса Майкл Кентская надела брошь с расистской символикой.

Некоторые же СМИ отметили, что в мире происходят более важные вещи, чем интервью бывших членов королевской семьи.