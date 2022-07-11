В Литве и Латвии подскочили цены на электричество. Причина — в снижении поставок по газопроводу «Северный поток». Местные жители предрекли странам нищету. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич в беседе с «360» заметил, что оба государства расплачиваются за жесткие санкции против РФ.

Далее — прямая речь.

Первое, что очень важно отметить: и та, и другая страна объявили более жесткие санкции, чем Евросоюз, <...> как в отношении России, так и Белоруссии. Они пошли дальше Брюсселя. Брюссель говорит: мы отрезали русским все, что можно отрезать. А литовцы: нет, мы.

Этот момент обладает двойным эффектом. Чем больше вы прекратили [связи с Россией] и одновременно, что очень важно, с Белоруссией, тем экономические эффекты будут тоже сильнее.

Незначительные партнеры

Латвия и Литва в последние доковидные годы для России и Белоруссии <…> незначительные партнеры. Для России — особенно. А вот мы с белорусами вместе или даже по отдельности для Литвы фактически были первым торговым партнером.

Когда с нами разрывает хозяйственные связи, предположим, Папуа — Новая Гвинея, от этого не жарко, не холодно ни нам, ни папуасам. Потому что этих торговых связей особенно и не было. А когда это делает Литва — уже удивительно. Потому что все, что написано в учебниках по экономике, противоречит этой логике.

Скорее река Неман потечет в обратную сторону, чем Литва изменит свою политику. <…> А вот литовско-белорусская республика во главе с Александром Лукашенко, вполне возможно, будет проводить другую.

Переворота не будет

Ничего хорошего (с Латвией и Литвой — прим. ред.) не будет. По итогам 2022 года статистические органы будут писать, что падение ВВП составило, думаю, примерно 15-16%. И что во всем виноват Путин, что неоригинально. На самом деле, падение составит 20-25%. Уверяю вас, наши литовские коллеги-экономисты умеют выжать красный сок из белой репы.

Почему не будет гражданской войны? Потому что в Литве и частично в Латвии полунатуральное крестьянское хозяйство. Если вы городской житель, например, работаете в бизнесе, у вас все равно двоюродный брат живет в селе. И на день рождения вам свиную полутушу подарит. И ваших городских детей парным молоком напоит. А вы его детей в колледж коммерческий устроите. То, чего в Западной Европе, лет 50-100 нет, здесь сохранилось. Поэтому жесткой политической реакции я пока не жду.

То же самое в Латвии. Латыш, в отличии от, скажем, жителя Люксембурга, богато жить особо не привык, поэтому вполне может вернуться к классическому бутерброду, когда на горбушку черного хлеба кладут кусочек селедки. <…> Это должна быть такая катастрофа, чтобы народ вышел на улицы, именно в Литве. Ситуация, при которой народу не хватает на хлеб, картошку и пиво.

Это всегда были бедные страны Европы, бедные аграрные страны. <…> Ожидать, что там начнется очередная Октябрьская социалистическая революция, я категорически не стану.