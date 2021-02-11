Нелегкий способ бросить курить. Почему так тяжело отказаться от вредной привычки

Стоило человечеству узнать, как опасно курение, как все тут же бросились искать способы справиться с дурной привычкой. Сегодня написаны множество книг, изобретены лекарства, а люди все продолжают дымить. И это неудивительно, ведь причина курения прячется у людей в голове.

Эпоха коронавируса — время, когда курильщикам стоить бояться за свое здоровье, ведь они в числе первых в группе риска. Но что делать тем, кто подумывает избавиться от дурной привычки? Ведь это только сказать легко — «Брошу, когда захочу!».

Многим из тех, кто вышел на бой с собственной зависимостью, довольно скоро становится ясно: просто так табак свою жертву не отпустит. Сила воли дает сбой, начинает казаться, что злые силы лишают вас единственной радости в жизни. А сколько там ее осталось? Вдруг завтра кирпич на голову упадет, а вы еще и не покурили! И делается новая затяжка.

Дальше следуют книги о том, как бросить курить. Их написано предостаточно: начиная с бестселлера известного американского бухгалтера и заканчивая отечественным аналогам известного журналиста. Все это бодро мотивирует читателя, но многие уже к середине книги начинают подумывать, кому бы ее подарить.

Осознав, что с силой воли и печатным словом не выгорит, человек начинает искать лекарственные средства. Благо в аптеках богатый ассортимент таблеток, пластырей, жвачек и ингаляторов. Стоит недешево, но можно утешить себя тем, что намного больше удастся сэкономить, если бросить курение.

Однако и лекарства не всегда срабатывают. И между чувством вины («Слабак, опять не смог бросить!») и очередной затяжкой начинает закрадываться подозрение, что проблема в голове. Ведь именно там гнездится тяга к нездоровой привычке. Так, может быть, стоит просто закодироваться или пройти сеанс гипноза?

Гипноз как инструмент

Руководитель Центра классического директивного гипноза, гипнолог Алексей Епифанов уверен: этот способ поможет только в случае, если сам человек достаточно мотивирован, чтобы бросить курить.

«Все очень индивидуально. Если была бы какая-то общая панацея, то множество людей давно избавилось бы от вредной привычки. Нужно искать первопричину, то, что замещается табакокурением: эмоциональное напряжение, или человек курит, компенсируя какую-то неудовлетворенность», — объяснил врач в беседе с «360».

Важно понимать, что сам по себе гипноз — это трансовая техника, техника директивного внушения. Но если мотивации и желания бросить курить нет, то и гипноз не поможет. Улучшение может быть лишь временным, через какое-то время опять человек опять закурит, уверен Алексей Епифанов.

Любой инструмент будет решать лишь определенные задачи. Если человек действительно хочет расстаться с вредной привычкой, то нужно разобраться с причинами и подобрать индивидуальный инструмент именно для него — гипноз, иглоукалывание или что-то еще.

Ищем причину

С тем, что нужно искать первопричину, согласен и психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В разговоре с «360» врач отметил, что на помощь курильщикам может прийти психотерапия, которая помогает справляться не только с курением, но и с другими зависимостями.

«Курение — это всегда попытка борьбы с каким-то неврозом. Например, если у человека есть тревожность, он пытается как-то закурить, заесть или заиграть. И психотерапия помогает выявить причину зависимости — от чего человек пытается избавиться или что он замещает», — объяснил Фомин.

Например, многие идут курить после совещания: сигарета становится способом восстановиться или снизить накал напряжения. Но почему возникает это напряжение? Ответом может стать событие из прошлого, где человек оценил себя ложно или предположил какое-то негативное для себя будущее — так называемая катастрофизация.

«Страх выступления не потому, что на тебя будет смотреть 100 пар глаз, а потому, что родители в детстве говорили: „У тебя руки не из того места растут, ты косноязычный, плохой“. И человек чувствует себя недостойным стоять на сцене, что-то рассказывать людям. К тревоге подтягивается страх, депрессия, разочарование, и человек идет курить», — привел пример Евгений Фомин.

Психотерапевт предложит человеку разобраться в своей оценке, а также удерживаться от зависимости и от привычного влияния. Причем с курением работать сложнее, ведь там, кроме психологической зависимости, есть еще и физиологическая.

«Помогают и сообщества анонимных курильщиков. Самостоятельно сражаться со своим недугом довольно тяжело. Человек может поддаться соблазнам вернуть все в привычное и комфортное русло. Но когда есть сообщество поддерживающих людей, они помогают пережить момент ломки, дают возможность выговориться и не дать себя обмануть ловушкам вроде „завтра снова начну“», — рассказал Фомин.

Коварство дыма — в удовольствии

Но, оказывается, есть и другая ловушка для мозга. Основатель сети наркологических клиник Яков Маршак пояснил «360», что в табачном дыме присутствует два компонента. Первый — никотин — улучшает настроение быстро, и поэтому к курению так привязываются. А второй подавляет работу фермента моноаминоксидаза — он разрушает дофамин, вырабатывающийся во время процессов, от которых человек получает удовольствие.

«Табачный дым замедляет работу этого фермента, то есть дофамина становится больше. И происходит это очень быстро — недаром первые две затяжки самые сладкие для курильщика. Через небо и обонятельный тракт проникает в мозг и тут же делает свою работу», — рассказал нарколог.

Патологические зависимости расположены в той части мозга, которая неподконтрольна нашему сознанию. Мы не можем разумом сопротивляться тому, что нас избавляет от страдания и дает нам ощущение награды.

Для курильщика его привычка становится такой же обязательной, как у других — дыхание. Если попробовать заставить себя не дышать, ничего не получится: вам станет настолько некомфортно и возникнет такое сильное желание вдохнуть, что вы вдохнете. Примерно то же происходит и с теми, кто зависим от курения: человек даже не соображает, настолько автоматически он тянется к табаку.

Яков Маршак уверен, что избавление от страсти лежит через восстановление душевного комфорта. Бывают люди, которые живут в депрессии: есть генетические и наследственные предпосылки, синдром дефицита удовлетворенности, с которым человек рождается. А есть те, кто чувствует себя счастливыми.

Научиться быть счастливым и избавиться от зависимости вполне возможно. В качестве сопутствующей терапии нарколог посоветовал начать делать специальные упражнения нети-крийя — промывание носоглотки. Ведь у курильщиков чаще всего плохо работают верхние дыхательные пути и заложен нос, что тоже ведет к пониженному настроению.