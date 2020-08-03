Некому чинить и негде заправлять. Почему Россия пока не готова к собственным электромобилям

В конце 2020 года в Тольятти начнется серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta. Разработчики уверяют, что машина будет дешевой. Несмотря на это, по мнению экспертов, продукт будет нишевым. Широкой популярности помешают суровый российский климат и отсутствие электрозаправок.

Серийный выпуск электромобилей Zetta начнется в Тольятти в конце 2020 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Производство планировали запустить еще в первом квартале, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести, а для реализации проекта потребовались дополнительные 100 миллионов рублей. Вопрос увеличения инвестиций рассмотрят в Фонде промышленности в конце августа.

«На сегодняшний день получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, этап сертификации автомобилей завершен на 70%. Идет опытно-промышленная сборка», — добавил Мантуров, уточнив, что в будущем электромобили могут экспортировать в другие страны.

Zetta станет первым серийным российским электромобилем. Выпускать трехдверную машину будут в Тольятти. Ее максимальная скорость составит 120 километров в час. О дальности хода на одной зарядке пока не сообщается.

Стоимость авто

Электромобилями могут заинтересоваться на юге России, особенно в курортных зонах или на территориях с повышенными требованиями к экологической безопасности. В свое время Lada проводила тесты прототипов электромобилей именно в южных регионах, сообщил «360» автоэксперт Артур Саруханов. Теплый климат не столь требователен к техническому оснащению электрокаров в части отопления.

«Но в любом случае, как показывает мировой опыт, электромобили — достаточно нишевая история. Используются они чаще всего в регионах, где погодные условия этому не сильно противодействуют. Например, та же Калифорния в США», — пояснил он.

Интерес к машине будет зависеть от ее финальной цены. Ранее гендиректор ООО «Зетта» Денис Щуровский сообщал «Российской газете», что в базовой комплектации электромобиль будет стоить 450 тысяч рублей. По мнению автоэксперта Алексея Хресина, цена вряд ли окажется ниже 15 тысяч долларов.

Артур Саруханов тоже считает, что Zetta обойдется покупателю дороже авто с двигателем внутреннего сгорания. По его прогнозу, базовая комплектация составит примерно 600 тысяч рублей. Но если государство будет компенсировать разницу в стоимости или предоставлять какие-то поощрения вроде бесплатной парковки, как это делают в Москве, продажи будут хорошими.

Проблемы электрокаров

Чтобы электромобили в России стали популярными, нужны заправки. Сейчас в Подмосковье их 189. А на основной территории страны дела с ними обстоят гораздо хуже, пояснил Хресин «360». Пока этой сферой не заинтересуются крупнейшие поставщики энергоресурсов, ничего с мертвой точки не сдвинется.

Но без спроса на электрокары и развития рынка бизнес в электрозаправки вкладываться не будет, уверен Артур Саруханов. Здесь все будет зависеть от позиции государства. Для строительства инфраструктуры оно должно стимулировать продажи и привлекать энергоснабжающие компании.

«Каждая зарядная станция стоит около миллиона рублей. Это деньги, которые сейчас надо вложить, но ради чего и ради кого — непонятно, пока нет гаранта в лице государства. Опыт Японии, Скандинавии и Америки, где электрокары пользуются спросом, это показывает», — добавил Саруханов.

Теоретически владельцы частных домов могут заправлять машины у себя на участке. Вопрос в том, насколько этим людям нужны отечественные электромобили. Тем более зимой с их эксплуатацией могут возникнуть проблемы.

«Физику не обманешь. По мере падения температуры емкость батареи уменьшается. Соответственно, пробег на одной зарядке тоже уменьшается. Это и так [транспортное средство] для города, а зимой — сугубо для города, для поездок на очень короткие расстояния», — отметил Хресин.

Еще одна проблема электромобилей — почти полное отсутствие автосервисов, которые могут чинить и обслуживать их. Тем более российских, которых пока никто не видел. Не исключено, что изучать нюансы специалистам придется «на коленке».