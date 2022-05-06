Звезда мема «Разрывная» получил сотрясение мозга. В последнее время Некоглая преследуют неприятности

Блогер Некоглай, более известный как Николай Лебедев, попал в аварию в центре Москвы. Звезда TikTok прославился роликами на тему известных мемов и альянсами со знаменитостями интернета. Однако сейчас у стримера началась черная полоса: несколько дней назад из его квартиры вынесли крупную сумму, до того пришлось расстаться с возлюбленной, лечить сломанную руку и отбиваться от обвинений в мошенничестве.

В ночь на 6 мая в центре Москвы произошла авария. Около станции метро «Белорусская» столкнулись Porsche Panamera, Kia Rio и «Газель». Виновником происшествия стал водитель каршеринговой машины. На большой скорости он проехал на красный свет и врезался в люксовое авто, которое отлетело в грузовик. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

По словам очевидца, после столкновения Kia Rio бросило на левый бок. Когда люди перевернули автомобиль, выяснилось, что его водитель мертв, а в салоне сильно пахло перегаром. Также в машине каршеринга находились трое пассажиров. Всех их с травмами отправили в больницу. Расследование ДТП взяла на контроль прокуратура.

Протараненный Porsche Panamera принадлежал 23-летнему блогеру Николаю Лебедеву. Также в его машине находились боец ММА Асхаб Магомедов и девушка. В своем Теlеgrаm-канале Некоглай сообщил, что ехал на зеленый свет, когда в его автомобиль врезались на скорости более 100 километров в час. В результате ДТП блогер получил сотрясение мозга, а Магомедов — травму головы.

Ограбление накануне ДТП

За несколько дней до аварии, 3 мая, квартиру блогера Некоглая ограбили. Пострадавший сам сообщил об этом в соцсетях и прикрепил фото из квартиры на Смоленском бульваре. На снимках видно, что поверхности мебели и пола обработаны специальным порошком для снятия отпечатков.

Кроме того, стало известно, что в полицию поступило заявление от менеджера блогера Никиты Артемчука. В нем он заявил, что из квартиры Некоглая похитили около 50 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе. В МВД выяснили, у кого были дубликаты ключей. Сейчас данные этого человека устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.

Сирота из Молдавии стал мем-звездой

Биография Некоглая известна только со слов самого блогера. Николай Лебедев родился и вырос в Кишиневе, но точную дату рождения он скрывает. В 9 лет он потерял мать, которая умерла от рака. Через год от туберкулеза или от передозировки наркотиками — тут блогер рассказывает по-разному — умер отец. Почившие родители оставили Некоглаю и его старшему брату две квартиры и машину.

За два года брат проиграл наследство в казино и влез в большие долги, а будущий блогер увлекался компьютерными играми. Некоглай мечтал стать киберспортсменом, так что 10-й класс так и не закончил. Пытался стримить игры, работать официантом, однако скоро бросил это занятие. Все изменилось после просмотра ролика Дани Милохина в TikTok.

Некоглай понял, что может не хуже. Он снял свою версию мема «Не узнали? Это я — Лионеля Месси». Зрителям понравилось, однако «проснуться знаменитым» блогеру удалось лишь в мае 2021 года. Он записал свою реакцию на видео Егора Крида, который пародировал антилайфхакера Хаби Лейма. За пару дней ролик набрал два миллиона лайков, а слово «Разрывная» стало мемом.

Успех нужно было закрепить, и блогер тут же начал создавать всевозможные альянсы с коллегами. Он снимал совместные видео с Иваном Золо, приглашал в гости звезд TikTok и сам охотно принимал приглашения. Некоглаю удалось познакомиться с Моргенштерном и даже выступить с певцом на одной сцене. Некоторое время он встречался со стримершей и видеоблогером Анной Мирзоевой, так же известной как Tenderlybae. Пара распалась после признания Некоглая в измене.

В январе этого года во время стрима в спортивном магазине Даня Милохин попытался взобраться на плечи Некоглая, но тот упал и сломал руку. О происшествии тут же сняли очередной ролик. В нем блогер, дожидаясь врачей скорой помощи, катался по полу, жаловался на российскую медицину и сулил медикам полмиллиона рублей за оформление документов, рассказал сайт Medialeaks.

Обвинения в накрутках

В феврале этого года стример Роман Мокривский на своем Youtube-канале «ЛШПТ» выложил ролик-разоблачение Некоглая, доказывая, что блогер пользовался специальными ботами, чтобы увеличить аудиторию. Их число достигло 70% зрителей на платформе Twitch. Мокривский показал несколько программ, с помощью которых можно было создать подлог.

Некоглай отрицал все обвинения, называл себя искренним человеком, который никогда не стал бы заниматься мошенничеством. Однако если накрутка все же была, то «абсолютно мизерная» и он к ней не причастен. При этом ранее в Теlеgrаm-канале Некоглай писал, что пользовался услугами ботов, а также называл себя патологическим лжецом.