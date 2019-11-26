Нейтральные флаги и на Олимпиаду «дикарем»? WADA может лишить нас всех соревнований еще на 4 года
CRC WADA также посоветовал запретить президенту, генеральному секретарю и членам исполкома Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России присутствовать на любых крупных турнирах в течение четырех лет.
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России могут запретить на этот период принимать крупные спортивные мероприятия. Если соглашение было заключено до начала четырехлетнего периода, подписант должен отозвать это право и выбрать другую страну. Москве также предложено отказать в праве претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.
Комитет настаивает, чтобы российский флаг не появлялся ни на одном из крупных спортивных событий в течение четырех лет.
Российские спортсмены и члены их команды смогут участвовать в международных соревнованиях только в том случае, если докажут, что не связаны с нарушением антидопинговых правил. Они не смогут и в этом случае выступать под флагом Российской Федерации.
При этом, CRC заявил, что РУСАДА осуществляет эффективную работу в борьбе с допингом в российском спорте, и продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями. Поэтому комитет не рекомендовал применять к Московской лаборатории не только санкции, но даже не организовывать дополнительный надзор за ее деятельностью.
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Исполком WADA рассмотрит эти рекомендации 9 декабря в Париже. Если они будут приняты, РУСАДА будет отправлено официальное уведомление, которое она должна будет принять в течение 21 дня. В противном случае вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд (CAS) на рассмотрение.
Новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России со своей базой допинг-проб. WADA открыло дело против Российского антидопингового агентства.
Мы заложники ситуации
Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Би-би-си» заявил, что Россия может потерять право на участие под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Есть вероятность того, что она не сможет поехать на чемпионат по футболу Евро-2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.
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Он признался, что был в шоке, когда ознакомился с вопросами, предъявленным России в связи с изменениями в базе РУСАДА.
«Возникло ощущение трагедии и безысходности. Нас не информировали о текущем положении дел. Нас практически ограничили от этого процесса. Мы стали заложниками ситуации», — сказал Ганус.
Он не назвал фамилии тех, кто якобы «отстранил» РУСАДА от процесса, но заявил, что в этом были заинтересованы те, кто был вовлечен в процесс и наделен властными полномочиями.
Юрий Ганус не собирается покидать свой пост и намерен и дальше защищать реальных спортсменов. Он призвал смириться с тем, что санкции будут. Но нужно продолжать работать дальше и «перегружать всю спортивную организацию».