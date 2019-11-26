Нейтральные флаги и на Олимпиаду «дикарем»? WADA может лишить нас всех соревнований еще на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить на четыре года российским официальным лицам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры. В сообщении на сайте организации сказано, что комитет также рекомендует запретить присутствие российских спортивных чиновников на крупных турнирах и чемпионатах мира, которые проводят подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс организации.

CRC WADA также посоветовал запретить президенту, генеральному секретарю и членам исполкома Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России присутствовать на любых крупных турнирах в течение четырех лет.

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России могут запретить на этот период принимать крупные спортивные мероприятия. Если соглашение было заключено до начала четырехлетнего периода, подписант должен отозвать это право и выбрать другую страну. Москве также предложено отказать в праве претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

Комитет настаивает, чтобы российский флаг не появлялся ни на одном из крупных спортивных событий в течение четырех лет.

Российские спортсмены и члены их команды смогут участвовать в международных соревнованиях только в том случае, если докажут, что не связаны с нарушением антидопинговых правил. Они не смогут и в этом случае выступать под флагом Российской Федерации.

Олимпиада в Сочи в 2014 году. Источник фото: РИА «Новости»

При этом, CRC заявил, что РУСАДА осуществляет эффективную работу в борьбе с допингом в российском спорте, и продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями. Поэтому комитет не рекомендовал применять к Московской лаборатории не только санкции, но даже не организовывать дополнительный надзор за ее деятельностью.

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Исполком WADA рассмотрит эти рекомендации 9 декабря в Париже. Если они будут приняты, РУСАДА будет отправлено официальное уведомление, которое она должна будет принять в течение 21 дня. В противном случае вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд (CAS) на рассмотрение.

Новое расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России со своей базой допинг-проб. WADA открыло дело против Российского антидопингового агентства.

Мы заложники ситуации

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Би-би-си» заявил, что Россия может потерять право на участие под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Есть вероятность того, что она не сможет поехать на чемпионат по футболу Евро-2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.

Нейтральные (олимпийские) флаги и флаг Канады призеров одиночного катания в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх на церемонии награждения. Источник фото: РИА «Новости»

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Он признался, что был в шоке, когда ознакомился с вопросами, предъявленным России в связи с изменениями в базе РУСАДА.

«Возникло ощущение трагедии и безысходности. Нас не информировали о текущем положении дел. Нас практически ограничили от этого процесса. Мы стали заложниками ситуации», — сказал Ганус.

Он не назвал фамилии тех, кто якобы «отстранил» РУСАДА от процесса, но заявил, что в этом были заинтересованы те, кто был вовлечен в процесс и наделен властными полномочиями.

Юрий Ганус не собирается покидать свой пост и намерен и дальше защищать реальных спортсменов. Он призвал смириться с тем, что санкции будут. Но нужно продолжать работать дальше и «перегружать всю спортивную организацию».