Нейросети помогут больнице в Отрадном. Камеры с искусственным интеллектом спасут врачей от коронавируса

Стартап «Третье мнение» установил в клинической больнице «Медси» в Отрадном систему с искусственным интеллектом. Она поможет быстро и эффективно мониторить качество ухода за пациентами. Кроме того, технология позволит минимизировать угрозу для медицинского персонала.

Система «Третьего мнения» — это камеры с искусственным интеллектом, каждая из которых следит за одной палатой (от одного до четырех пациентов). В «Медси» в Отрадном устройства установили за 48 часов, причем стоят они не очень дорого — четыре тысячи рублей за одну камеру, а обслуживание — 100 рублей в день. Однако в сложившейся ситуации с коронавирусом «Третье мнение» готово работать на некоммерческих условиях.

Камеры с искусственным интеллектом помогают врачам следить за состоянием пациентов и самих врачей. Кроме того, медперсоналу не нужно часто проверять больных и подвергать себя риску — камеры сами зафиксируют температуру и позволяют связаться с ними.

Способности ИИ

Руководитель проекта Анна Мещерякова по просьбе «360» описала технологию и рассказала детали ее работы. По словам специалиста, искусственный интеллект распознает визит медперсонала, проверяет, носят ли сотрудники защитный костюм, и определяет положение тела пациента и его активность: сколько времени он лежит, сидит и ходит. Точность алгоритмов составляет 95%.

Врачам и пациентам технология помогает не контактировать друг с другом, а решать все вопросы с помощью голосовой связи. То есть медперсоналу не нужно надевать средства индивидуальной защиты, потому что он просто не подходит к больному. Другими словами, шансы заразиться коронавирусом снижаются в разы.

Благодаря тому, что информационная панель со всеми камерами выводится на посту медсестры, медсестры могут дистанционно получать информацию о происходящем в палате без необходимости личного прихода и контакта с пациентом, что также снижает риск заражения Анна Мещерякова.

Анна Мещерякова / Фото предоставлено телеканалу «360»

Но как по положению тела человека нейросеть понимает его состояние здоровья? Мещерякова объяснила, что определить проблему нетрудно. Первый признак — неподвижность человека. Он может себя плохо чувствовать, поэтому и не тратит силы на какие-то элементарные действия. В этом случае пациенту звонят по голосовой связи. Если что-то явно не так, то врачи приходят лично.

Мещерякова отметила, что нахождение пациента в лежачем положении ухудшает обмен воздуха более чем в два раза и увеличивает риск развития пневмонии, что критично для коронавирусных больных. Нейросеть распознает и анализирует, сколько времени человек находится в одном положении, и доносит данные до медсестер.

Отслеживание состояния пациента с помощью искусственного интеллекта уже использовалось ранее. Проект реализовывали в НМХЦ имени Пирогова, а также он используется в геронтопсихиатрическом центре в Москве.

В клинике реабилитации имени Пирогова специалисты подтвердили эффективность нейросетей. Они научились мониторить двигательную активность больных, учитывать длительность и частоту посещения пациентов врачами и контролировать безопасность больных.

По словам Мещеряковой, ИИ можно установить на любую камеру и даже можно внедрять в существующую систему видеонаблюдения.