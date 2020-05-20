Нейробиолог не смог пройти ЕГЭ. От такого формата лучше отказаться?

Нейробиолог Николай Кукушкин, который отучился в Оксфорде и Гарварде, провалил тестовый вариант ЕГЭ по биологии. В беседе с «360» ученый подчеркнул, что экзамен проверяет у школьников знание учебников, а не самой природы. Такая проблема существует не только в России. Чтобы от нее избавиться, нужно полностью изменить подход к изучению предмета.

Пройти тестовый вариант ЕГЭ по биологии Николай Кукушкин решил «ради смеха». Справиться с заданиями для выпускников 11-х классов ему не удалось — из 21 вопроса он ответил верно на 17, сделав четыре ошибки.

На своей странице «ВКонтакте» ученый написал, что этот экзамен может привести только к одному — вызовет «рвотную реакцию на слово „биология“». Никакие знания, которые проверяют эти тесты, в будущем не пригодятся школьнику.

В беседе с «360» Николай Кукушкин пояснил, что те варианты ЕГЭ, которые он прошел, направлены не на изучение науки, а на зубрежку учебников по биологии.

Они не про то, как биологи занимаются биологией, хотя и это было бы не надо школьникам. В данном случает ЕГЭ проверяет именно то, что сказано в учебнике, что автор учебника решил там написать. Мне кажется, это совсем не продуктивно Николай Кукушкин.

Ученый пояснил, что классификация типов изменчивости никогда не понадобится школьнику в будущем — если только он не решит связать свою профессию с биологией. В тесте эта тема есть только потому, что ее очень легко туда вставить. Как преподаватель, Кукушкин и сам не раз сталкивался с такой проблемой: после долгой лекции необходимо провести письменный опрос, в который очень трудно вместить всю озвученную информацию. Приходится долго думать, что и как «запихнуть» в тест.

Наука двигается вперед

Николай Кукушкин отметил, что сейчас биология немного застряла в прошлом. Людям очень сложно придумать, как можно рассказать интересные вещи, при этом не углубляясь сначала в огромное количество скучных фактов. Кукушкин считает, что пришло время изменить подход к изучению этого предмета.

«Надо как-то быстро дойти до интересных вещей, рассказать их насколько возможно, а уже потом, если будет интересно, браться за детали и зубрежку. Она тоже нужна в профессиональной деятельности, без этого никак. Но для начала, мне кажется, нужно поговорить о таких вещах, как мозг, например. Всем интересно, как устроен мозг. Почему бы нам не сконцентрировать биологию на человеческом мозге? Это нетрадиционный подход, но почему бы и нет?» — пояснил нейробиолог.

При составлении учебников важно помнить, что биология, прежде всего, способ познания природы. А значит, основная информация должна быть именно о природе, а не о науке. Школьникам стоит рассказывать о том, что они сами могут увидеть или почувствовать. Тогда это будет интересно.

Я бы делал упор на прямое общение человека с природой, собственным организмом, собственным мозгом. Упор на том, что можно ощутить, понять и понаблюдать своими глазами. Школьники в жизни не посмотрят в микроскоп на окрашенные хромосомы Николай Кукушкин.

«Это может понадобиться, только если они уже встали на биологический путь. С другой стороны, у всех есть мозг, у всех есть пищеварение, все это имеет биологическую основу. Почему бы об этом не рассказывать в первую очередь?» — подчеркнул биолог.

При этом он понимает, что проблему познавания не решить на федеральном уровне. Если пытаться стандартизировать систему для всей страны, для миллионов людей, то нельзя подойти к образованию индивидуально. А без этого не получится научить ничему интересному, тому, что заставило бы людей думать самостоятельно. Такая проблема существует не только в России — с ней сталкиваются все западные страны, а также все, кто рано или поздно приходит к стандартизированному тестированию.

«Меня не устраивают американские тесты. Меня вообще не устраивает тестовая система чего бы то ни было. Решения этой проблемы у меня нет. Сам я преподаю в маленьких группах студентов, поэтому к ним можно подходить индивидуально — я всех знаю по именами, с каждым разговариваю отдельно. Вот это мне нравится. Но я прекрасно понимаю, что такой подход невозможно осуществить в масштабах миллионов людей», — подчеркнул биолог.

Правильного ответа нет

Кукушкин рассказал «360», что ему не нравится то мышление, которое формируют тесты у студентов с Запада. Все, кто приходит к нему заниматься, уверены, что на любой вопрос есть правильный и неправильный ответы. Именно в этом они видят главную задачу — найти верный ответ.

Они ищут его по конспектам, однако правильного ответа в большинстве своем нет. Я не жду от них верной формулировки, я хочу, чтобы они самостоятельно рассуждали и составляли собственные предложения на эту тему. Мне кажется, что если ты можешь составить предложение, то ты можешь подумать. Вот этого я от них требую Николай Кукушкин.

При этом в ЕГЭ тоже есть разделы, которые требуют формирования предложений, мнений — с ними у нейробиолога возникло гораздо меньше проблем, чем с тестовой частью. Он отметил, что эти задания действительно учат в каком-то смысле думать, пусть не всегда о том, о чем школьникам было бы интересно размышлять.

Николай Кукушкин перечислил нескольких авторов, которые могут заинтересовать учеников своими трудами о биологии. Это и Ричард Докинз, и Дэниел Деннет, и Эдвард Уилсон. Кроме того, собеседник посоветовал прочитать собственную книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Он объяснил, что книга сильно отличается от стандартного курса биологии. Там нет многих обязательных для изучения тем. Их место заняли более интересные — обычно такие темы не проходят в школе, потому что считают слишком сложными.