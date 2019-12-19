Стрельба у здания ФСБ на Лубянке, убиты двое. Хроника

Неизвестный открыл стрельбу из автомата недалеко от здания ФСБ на Кузнецком мосту. Два человека погибли.

19:47. Минздрав сообщил, что два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы на Лубянке.

19:46. По неподтвержденной информации, во время стрельбы пострадал один прохожий. Он получил касательное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

19:45. Очевидец рассказал «Говорит Москва», что слышал несколько хлопков после окончания перестрелки.

Работаю на Лубянке. В 19:21 действительно отчётливо слышались звуки двух или трёх выстрелов. В это время я курил на улице. Но это могли быть звуки контролируемых подрывов вещей нападавшего Очевидец.

19:43. Источник сообщил «360», что двоих пострадавших с Лубянки доставили в НИИ им. Склифосовского.

19:40. СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов из-за перестрелки у здания ФСБ в центре Москвы.

19:37. Движение транспорта из Лубянского проезда на улице Маросейка снова открыто. Кроме того, автомобилистам вновь доступен левый поворот с Новой площади на Маросейку.

19:33. По неподтвержденной информации, стрелок ранил двоих человек на проходной возле здания ФСБ. Один из пострадавших скончался.

19:28. Источник сообщил «360», что на Лубянке вновь стреляют. В этот раз огонь открыли в соседнем здании.

19:27. Очевидец рассказал, что полицейские начали кричать на людей и прогонять их с улиц вскоре после начала стрельбы.

Они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали. Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали Очевидец.

19:26. Telegram-каналы опубликовали фото предполагаемого стрелка.

19:25. Силовики нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке.

19:24. Президенту России Владимиру Путину сообщили о происходящем у здания ФСБ.

19:23. Источник «360» сообщил о двух новых хлопках на месте перестрелки. Это могут быть выстрелы или взрывы.

19:16. На месте замечена легковушка с номерами 12 регион (Республика Марий Эл). Источник сообщил «360», что на этой машине могли приехать нападавшие.

19:15. Источник сообщил агентству «Москва», что план «СИРЕНА» отменен.

19:12. Источник сообщил«360», что на месте работает ОМОН, людей оттесняют от здания. Полиция просит очевидцев спрятаться, некоторых загоняют в метро.

19:10. Источник RT сообщил, что где-то в здании ФСБ стрелки могли оставить чемодан. Туда должны приехать саперы.

19:10. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке ликвидирован. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

На улице начали стрелять, люди стали прятаться за машины. В здании кафе особо паники не было, людей попросили отойти, спрятаться за колонны и просто ждать. Выключили свет, нас вывели в более безопасное место — в соседний двор. Здесь человек 30 Очевидец

19:04. По городу объявлен оперативный план «СИРЕНА».

19:04. Источник »«360 опроверг пожар в здании ФСБ.

19:03. По данным агентства «Москва» погибли два человека: один их нападавших и сотрудник ФСО.

19:02. Силовики инструктируют спецназ. По их словам, один из нападавших вооружен автоматом и одет в форму.

18:59. К зданию ФСБ вызвали сотрудниковМЧС. Сообщается, что там начался пожар.

18:57. Очевидец рассказал KP.ru рассказал, как случайно оказался рядом с оцепленной территорией. Он гулял по Москве вместе со своей девушкой — они смотрели, как столицу украсили к празднику. Они услышали звуки выстрелов, не решили, что это просто шум от строительных работ.

«Впереди я увидел, что все перекрыто. Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются. Видимо, стрельба давно шла. К нам подбегает мужик в каске и бронике. Орет благим матом: «**** (уходите, — прим. ред.) отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война».

Движение транспорта перекрыто на Большой Лубянке в Москве ЦОДД.

18:55. На Большую Лубянку прибыл спецназ.

18:51. Очевидцы опубликовали видео с места событий.На кадрах видно, как люди убегают от звуков стрельбы.

18:48. Источник сообщил РБК, что стрельбу открыли в приемной ФСБ. Он также сообщил, что один нападавший продолжает отстреливаться на улице.

18:47. Очевидцы сообщают, что раненых забрала проезжавшая мимо машина скорой помощи. Врачи увезли двоих пострадавших, а также тело погибшего. Предположительно, в ходе перестрелки был убит сотрудник ДПС.

18:46. По неподтвержденной информации, нападавших было трое, двое из них убиты.

18:42. Очевидцы утверждают о четырех погибших, но подтверждения этому нет.

18:38. Во всех зданиях ФСБ объявили план «Крепость». На место вызвали дежурную группа ЦСН и СОБР — 112

18:37. Данные разнятся. Агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и одном раненом.

18:35. По неподтвержденным данным, погибли три человека. СМИ сообщают о том, что нападавших трое, огонь ведет один из них.

18:30. Информация о перестрелке появилась в социальных сетях. Девушка рассказала, что сидела в кафе в тот момент, когда началась перестрелка.

«Машины поперек дороги, полиция с автоматами», — написала она.

Источник сообщил «360», что неизвестный, который открыл огонь, сейчас забаррикадировался в здании на Большой Лубянке. По предварительной информации, один человек погиб. Источник сообщил, что им стал сотрудник ГИБДД, официального подтверждения этому пока не поступало.