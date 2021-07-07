К МКС приближается неизвестный объект: 8 июля он пройдет всего в 4,5 километра от станции. Системы защиты со своей задачей справляются, хотя и не похожи на то, как их показывают в кино и описывают в фантастике. Тем более что чаще всего речь идет о простом космическом мусоре.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что 8 июля к МКС приблизится неизвестный объект. Минимальное расстояние между ним и станцией будет порядка 4,5 километра, но никакой угрозы нет, написал Рогозин в своем Telegram-канале. США же увидели и риск столкновения.

«В переводе на русский язык: „Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом (‚космический мусор‘) до 4,8 километра с умеренной вероятностью. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения“», — говорится в публикации.

Космический мусор

Как рассказал «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сейчас в околоземном пространстве около 25 тысяч объектов, которые принято называть космическим мусором.

«С высот 600 километров [космический мусор] выметается атмосферой, то есть тормозится ей и достигает поверхности Земли или сгорает. Это могут быть последние ступени ракетоносителей, отработавшие спутники и продукты их столкновений», — объяснил Эйсмонт.

Регистрировать космический мусор начинают в том случае, если его размер превышает 10 сантиметров. Но опасность могут представлять и объекты меньшего размера, отметил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

«Для мелких объектов, которые система не может определить, есть противометеоритная защита. То есть объект совсем микроскопический, скорость высокая, МКС движется со скоростью восемь километров в секунду. Там даже небольшая песчинка может проделать отверстие», — объяснил Ионин.

Штатная ситуация

Андрей Ионин уверен, что новость не заслуживает внимания, так как это обычная ситуация с понятными и давно прописанными протоколами действий. По его словам, система контроля космического пространства отслеживает все, что происходит в околоземном пространстве, в том числе сообщает и о космическом мусоре.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко добавил, что при угрозах столкновения космонавтам приходится обходиться обычным перемещением. Иными словами, уходом с траектории движения опасного мусора.

«К сожалению, у нас сейчас нет тех систем, о которых любят писать фантасты и снимать кино, никаких боевых лазеров и всего остального на борту нет. Уровень развития космической техники пока до этого не дошел», — сказал Борисенко.

Появление космического мусора вблизи МКС — не слишком частое, но совершенно рядовое явление. Но Ионин отметил, что любой маневр станции — непростая задача, которая в числе прочего требует и дополнительного расхода топлива. Без надобности МКС стараются не смещать с курса.

«Если расчет на сближение со станции будет ближе определенной дистанции, как правило, выполняется маневр уклонения от космического мусора. Закладывается определенная программа на борт станции, она меняет высоту орбиты», — добавил Борисенко.

По словам Эйсмонта, опасность признается реальной, если вероятность столкновения больше 2%. Сейчас же, в соответствии с заявлением Рогозина, риски практически нулевые.