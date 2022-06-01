«Неизвестный фатальный недостаток». Знаменитые Javelin оказались не и так хороши

Специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон заявил, что российские танки играют важную роль в спецоперации на Украине, в то время как противотанковые Javelin не так хороши, как о них говорят. Ведь в Сети нет ни одного подтвержденного видео, где эта техника разбивает российские средства передвижения. Хотя ВСУ так любят демонстрировать свои успехи в интернете. Гамильтон уверен, это говорит о наличии у знаменитого Javelin некоего ужасного недостатка.

Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

«Танки больше не главенствуют на поле боя»

Я часто слышу это (высказывания о нежизнеспособности танков — прим. ред.), но я получил около 80 комментариев по поводу моих старых наблюдений за танками. В них говорится что-то вроде: «они устарели» или «теперь мы все видим, что и подростки без подготовки могут их уничтожить".

Но танки не вымерли. Их и раньше уничтожали или бросали во время боя. В 50-х их броню называли «погибшей», потому что современные снаряды могли пробить все, что угодно. В итоге Германия и Франция отказались от отличных бронированных танков, чтобы перейти на AMX-30 и Leopard 1, которые, откровенно говоря, не были хорошими танками даже для своего времени. В США это решение называли тупиковой неудачной концепцией.

Источник фото: РИА «Новости»

В 70-х танки вновь назвали ушедшими в прошлое. Тогда противотанковые ракеты ударили по израильтянам в Йом-Кипур (священный для евреев праздник — прим. ред.). В 80-х снова заговорили о «старомодности», объясняя это тем, что вертолеты с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили бы любую бронеколонну. В 90-х годах их вновь обозвали устаревшими, потому что авиационная поддержка была настолько эффективной, что Single A-10 мог уничтожить целую роту танков.

В 2000-х танки снова списали со счетов, потому что они не играли никакой роли в операциях по борьбе с повстанцами. В 2010-х «устарелость» списали на то, что сирийские повстанцы уничтожили сотни из ПТУР. А разве не этим же все объяснялось в 70-х? Теперь же все объясняют беспилотниками.

Танки объявляют устаревшими и бесполезными каждое десятилетие, но их по-прежнему производят тысячами, и они играли очень важную роль в каждом конфликте со времен Второй мировой войны Карл Гамильтон.

Танк мертв, да здравствует новое поколение танков, противостоящее угрозе.

Источник фото: РИА «Новости»

Javelin не так хорош

Поделюсь с вами моим наблюдением. Я видел много роликов с российскими танками, подбитыми ракетами. Мне показалось, что их больше сотни. Я видел, как по танкам работают NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета — прим. ред.) уничтожает танки, я видел, как «Конкурс» (советский самоходный противотанковый ракетный комплекс — прим. ред.), РПГ-7 (советский ручной противотанковый гранатомет многоразового применения — прим. ред.), РПГ-22 (реактивная противотанковая граната — прим. ред.), РПГ-26 (советская реактивная противотанковая граната — прим. ред.). Украинцы любят выкладывать такие видео.

Где Javelin? Я не видел никаких доказательств того, что какой-либо Javelin уничтожил хоть одно российское средство передвижения. Почему? Мы знаем, что у них (украинцев — прим. ред.) их куча, мы знаем, что им нравится снимать уничтожение танков. У Javelin может быть какой-то неизвестный фатальный недостаток. Вот что я думаю Карл Гамильтон.

Слишком опасно использовать Javelin против решительного противника. Скорее всего, работать с Javelin получится, только если сидеть рядом с ним. Нельзя выскочить из-за угла, выстрелить, а затем быстро вернуться в укрытие.

Другая причина состоит в том, что российские системы радиоэлектронного подавления действительно работают. Российские службы знают о существовании Javelin, страна тестировала контрмеры. Вполне возможно, что они (россияне — прим. ред.) нашли способы запутать наведение Javelin, сделав его бесполезным.

Источник фото: РИА «Новости»

Это лишь предположения. Я не могу сказать наверняка. Может, Javelin и уничтожают объекты направо и налево, а Украина держит это в секрете, но я в этом сомневаюсь. Пропаганда не упустила бы такого шанса для пиара. Представьте себе, насколько деморализующим было бы зрелище мгновенного уничтожения русской колонны залпом Javelin. Но мы этого не видим, потому что этого нет. Ни я, ни мои друзья-военные или журналисты не видели ни одного видео боевых действий Javelin.