Террористы напали на мирных жителей в столице Австрии. Хроника

В Вене один или несколько неизвестных устроили кровавую ночь. Известно о семи погибших и 15 пострадавших при нападении на синагогу и другие объекты по всему городу. «360» собрал главные события в австрийской столице.

02:40 Канцлер находится в оперштабе МВД, ключевые здания в центре взяты под охрану военных (пока полицейские ищут нападавших — они вооружены автоматами и профессионально подготовлены), парламент отменил завтрашнее заседание.

01:45. Российская дипмиссия в Вене открыла горячую линию для россиян.

Источник фото: Facebook

01:43. Полиция австрийской столицы вновь призвала очевидцев нападений не выкладывать их в соцсетях, чтобы не усложнять работу силовиков и сотрудников экстренных служб.

«Если у вас есть кадры каких-либо инцидентов со стрельбой в центре Вены — загрузите их по этой ссылке — НЕ публикуйте их в социальных сетях! Таким образом, вы можете нас поддержать! https://upload.bmi.gv.at#0211w», — сказано в официальном аккаунте полиции.

01:26. Мэр Вены подтвердил сообщения прессы о том, что в результате нападений пострадали 15 человек.

01:20. Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что рад слышать об устранении одного из нападавших полицейскими.

«Мы никогда не позволим себе запугать себя терроризмом и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами. Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы незамедлительно возьмут на себя охрану собственности и порядка. Эту функцию ранее осуществляла полиция в Вене. Вся страна думает о жертвах, раненых и их семьях, которым я выражаю свои глубочайшие соболезнования», — сообщил он в Twitter.

01:16. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потрясена и опечалена жестоким нападением в Вене.

«Мои мысли с семьями жертв и австрийским населением. Европа полностью солидарна с Австрией. Мы сильнее ненависти и террора», — написала она в Twitter.

01:12. Телеканал OE24 сообщил, что полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.

01:09. Премьер-министр Италии Джузеппе Конти решительно осудил атаку в Вене.

«В нашем общем европейском доме не должно быть места ненависти и насилию. Мы солидарны с австрийским народом, сочувствуем родственниками погибших и раненых». — написал он в Twitter.

00: 58. Венская служба спасения подтвердила гибель и ранения нескольких человек. Ее глава Даниэль Мельчер сообщил, что пока не может назвать их точное число. СМИ утверждают, что в центре Вены создана зона сортировки пострадавших по степени тяжести травм и их состояния. Персонал нескольких венских больниц и спецтранспорт приведены в состояние готовности.

00:49. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что разделяет шок и печаль австрийцев после нападения в Вене.

«После Франции это первая дружественная страна, которая подвергается нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не отступим». — написал он.

00:42. По данным газеты Kurier, после стрельбы в Вене в больницах находятся 15 человек.

00:35. МВД Австрии официально сообщило, что несколько вооруженных подозреваемых около 20:00 местного времени напали на синагогу. Стрельба затем началась в шести разных районах Вены. Есть один погибший и несколько тяжело раненых. В том числе, один полицейский. Один нападавший застрелен. Все остальное ведомство объявило слухами.

00:29. Российское диппредставительство в Австрии сообщило, что информации о пострадавших россиянах у них на данный момент нет.

00:24. Появилось неподтвержденное сообщение о том, что террористы только что были захвачены австрийской полицией. В соцсетях опубликовано видео, на котором группа молодых людей стоит с поднятыми руками.

00: 20. Представитель ресторана Akakiko на улице Мариахильферштрассев беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о заложниках. По его словам, приходили полицейские, но сейчас никого нет.

00:17. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом.

00:16. Полиция Вены призвала людей покинуть улицы. Власти центре столицы остановили весь общественный транспорт.

00:06. Глава МВД Австрии заявил о большом количестве пострадавших. Очевидцы утверждают, что на улицах Вены могут находиться не менее семи нападавших.

23:51. По данным австрийских СМИ один из нападавших был опознан как некий 39-летний Самюэль Хайденеггер. Пресса со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе в разных концах Вены.

23:49. Появилась информация о том, что преступники одновременно со стрельбой взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе. Силовики начали прочесывать заведения общепита, улицы и автомобили.

23:47. На фоне новостей о произошедшем силовики начали прочесывать все злачные заведения в столице с оружием в руках.

23:44. Как пишут венские СМИ, преступник взял в заложники посетителей в японском ресторане Akakiko.

23:21 Один из нападавших в центре Вены задержан, сообщили местные СМИ

23:16 Один человек погиб, несколько пострадали после выстрелов у синагоги в центре Вены.

23:12 В сети появляются новые кадры из Вены. На них предположительно один из напавших, в его руках автомат Калашникова, сам террорист в балаклаве.

23:07 МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

23:04 В городе было атаковано сразу несколько объектов, сообщили местные СМИ — это рестораны, синагога и еврейский центр.

22:57 Полиция Вены подтвердила информацию о выстрелах в центре города. Появились данные о нескольких раненных.

22:51 ЧП произошло близ площади Шведенплатц, туда стянули силы полиции.

22:39 Австрийские СМИ сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Звучало несколько выстрелов, ранен полицейский, преступник скрылся.