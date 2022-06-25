Мир может лишиться итальянских вин из-за засухи. Но нехватки в напитке не будет

Более четверти территории Италии рискует превратиться в пустыню из-за засухи и жары. Это угрожает состоянию знаменитого озера Комо, ухудшает ситуацию с продовольствием и любимым во всем мире итальянским вином. Некоторые виноделы полагают, что засуха сократит число виноградников, что приведет к росту цен на алкоголь.

Засуха в Италии

Опустынивание на фоне засухи грозит порядка 28% территории Италии. Об этом заявили в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. По данным организации, жажда полей усилится из-за волны тепла в стране. Там ожидается температура выше 40 градусов. При этом крупнейшая итальянская река По в провинции Павия уже оказалась ниже нормы на 3,3 метра.

Специалисты начали бить тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находятся более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства. Пострадать может даже знаменитое озеро Комо.

«Из-за изменения климата более четверти территории страны (28%) находится под угрозой опустынивания с ущербом, который, по данным Coldiretti, уже превышает два миллиарда евро», — отметили в ассоциации.

Источник фото: РИА «Новости»

Ситуацию ухудшает то, что количество осадков в этом году сократилось вдвое. А в некоторых районах дождей нет уже несколько месяцев. 11 апреля стало известно, что агросектор Марокко может потерять из-за тяжелейшей засухи порядка 53% урожая зерновых.

Потепление в Италии и глобальный кризис

Министр сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Королевства Мухаммед Садики отметил, что марокканские фермеры в этом году засеяли около 3,5 миллиона гектаров зерновыми культурами. При этом 44% из них составила мягкая пшеница, а 24 и 32% — спельта и ячмень. В удовлетворительном состоянии сейчас находится лишь 21% всех посевов.

Так перспектива глобального кризиса становится все более реальной, уверен профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Потепление — серьезная угроза для итальянских вин

Засуха скажется негативно и на производстве вина в Италии. Об этом «360» рассказал сомелье, сооснователь и ведущий специалист клуба 750ml, винный эксперт Сергей Александров. По его словам, виноделы разных стран сейчас чувствуют на себе усиление жары, не только в Италии.

Действительно, становится жарче и засушливее. Виноградарство, наверное, будет отступать на север, если мы говорим про Северное полушарие. Не думаю, что будут проблемы в северных районах Италии — в тех же Ломбардии, Пьемонте. Но юг, Сицилия — действительно жарко очень Сергей Александров.

Управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев подчеркнул, что весь юг Италии — это винодельни. То есть потепление грозит серьезным изменением для этой культуры.

«Пока не заметно резких изменений. Но это же прогноз», — подчеркнул Григорьев.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом Александров полагает, что полностью даже из южных регионов виноградарство не уйдет, так как это достаточно устойчивая культура.

Засуха в Италии как повод повысить цены на вино

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз уверен, что все погодные катаклизмы придумывают представители бизнеса, чтобы создать иллюзию будущего дефицита и оправдать будущее повышение цены.

Не верю ни в какое превращение в пустыню Италии. Все это бред сивой кобылы Вадим Дробиз.

Источник фото: РИА «Новости»

Григорьев отметил, что в целом вина на сегодня производят больше, чем потребляют. В связи с этим в массе своей, если часть виноградников перестанет функционировать, сильного дисбаланса не будет — одномоментно.

«Естественно, есть отдельные бренды, занимающие свою нишу. Если они уйдут <…> Но у виноделия как индустрии запас прочности достаточно большой <…> В целом же человечество пьет вина в традиционных регионах меньше, в новых — тоже не самый популярный продукт. <…> Думаю, рост цен не грозит», — заключил Григорьев.