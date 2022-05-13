Нехватка денег или перспектив. Почему Илон Маск приостановил покупку Twitter?

Илон Маск заявил, что приостанавливает покупку Twitter. Миллиардер захотел сначала проверить количество фейковых аккаунтов в соцсети. Однако эксперты сочли такую причину нереалистичной. Ведь боты есть практически везде, причем еще в большем количестве, чем в Twitter. Есть вероятность, что знаменитому инженеру просто не хватает денег для завершения сделки.

Маск и Twitter обрушили рынок акций

Илон Маск заявил, что приостанавливает сделку по покупке Twitter. По его словам, сначала необходимо выяснить, сколько в соцсети фейковых аккаунтов. По данным портала Investing.com, на фоне этой новости акции Twitter упали на 18%. Тем временем бумаги Tesla, основанной самим Маском, выросли на 5,6%.

Twitter всегда имел способность рушить рынок ценных бумаг. И случай с приостановкой покупки соцсети Маском еще раз подтвердил это, заявил бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

Он подчеркнул, что Маск мог специально затормозить сделку, чтобы еще сильнее снизить стоимость компании перед покупкой. Однако поступок миллиардера мог быть и попыткой получить более надежные гарантии от нынешних владельцев соцсети.

«В любом случае до конца не понятно, но это уже не первая ситуация, когда Маск своими публикациями рушит стоимость бумаг и терроризирует рынок инвесторов, которые в очередной раз не сильно обрадуются падению стоимости», — пояснил он.

При чем здесь фейковые аккаунты?

Новость о приостановке покупки Twitter выглядит очень странно, как и официальная причина задержки сделки, заметил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. Он подчеркнул, что ботов достаточно во многих социальных сетях. И это всем известно.

«Речь зачастую идет о десятках процентов, поэтому разговор о том, что там „целых“ 4% фейковых аккаунтов — это странно. Официальная фраза Маска больше похожа на какую-то отмазку. Нужно смотреть глубже», — уверен Качалов.

По его словам, прежде всего речь идет об огромной сумме денег, за которую планировали продать Twitter: 44 миллиарда долларов. Качалов уверен, что личных средств в таком объеме у Маска нет — даже при условии, что как минимум половину планировали финансировать банки.

«Единственная компания с большим кешем — Apple. Вот у нее кеш оценивается не просто в миллиарды, а в сотни миллиардов долларов. Но это исключительный, хорошо известный случай. Разговор о том, что у Маска есть 22 миллиарда, которые он может взять и вынуть, странен. Скорее всего, имелось в виду, что он может заложить какие-то активы и получить под них деньги, но здесь тоже есть нюансы», — пояснил Качалов.

Исходя из этого, маркетолог предположил, что или синдикат банков, которые должны были дать деньги, сформулировал неподходящие Маску условия, или у самого миллиардера не хватает личных средств.

«Он делает хорошую мину при плохой игре», — отметил он.

Маск купит Twitter?

По словам Дяченко, несмотря на остановку сделки, говорить об отказе Маска от покупки Twitter пока не стоит. Бренд-стратег уверен, что соцсеть нужна миллиардеру, известному своими глобальными проектами, чтобы доносить свои идеи до максимально большого количества людей.

«Среди всех соцсетей, которые существуют и могут это делать, только Twitter зарекомендовал себя в той степени, в которой необходимо: относительная независимость от многих структур, скорость доставки, обновления информации. К тому же Маску уже известна эта соцсеть, он в ней сидит давно и, как мы видим, успешно», — подчеркнул Дяченко.

Без покупки Twitter, уверен эксперт, у Маска останется лишь путь создания и развития собственной соцсети. А это будет крайне непросто, поэтому миллиардер вряд ли откажется от сделки.

Возможно, это специальный ход, чтобы повлиять на стоимость приобретаемой компании, а может, очередная выходка Илона Маска, когда он сперва пишет, а потом анализирует, к чему это привело Александр Дяченко.

По словам Игоря Качалова, в последние годы рост числа пользователей Twitter замедлился, практически остановился. В связи с этим появилось много вопросов о будущем соцсети.

«Если ты не растешь, ты погибаешь. Таков закон природы. Он же есть и в бизнесе, поэтому меня в принципе смутила покупка Twitter Маском — компания явно находится в стадии стагнации. Стагнация могла закончиться перерождением — тогда количество аккаунтов вырастет. От Маска этого можно было ожидать. Он хороший шоумен, который может привлечь несколько десятков миллионов пользователей», — пояснил Качалов.

Но в последний момент он либо испугался, либо притормозил, заключил маркетолог. Маск договорился о покупке Twitter вместе с другими бизнесменами еще в апреле. Миллиардер считает, что соцсеть должна вернуть себе доверие пользователей, в том числе и через возвращение на платформу свободы слова.