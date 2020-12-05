Нехорошая квартира в курской многоэтажке не дает спать соседям. Говорят, что там сауна

В Курске жители многоэтажки воюют с собственниками квартиры на первом этаже. Жилье сдается посуточно, и туда постоянно приходят шумные компании. Из-за сауны в подвале того же дома многие считают, что это единый банно-досуговый комплекс. Подробности — в материале «360».

Что случилось

В начале недели в группе «Актуальный Курск» во «ВКонтакте» выложили видео, на котором показана драка подвыпивших молодых людей в дверях квартиры. «В жилом доме квартиру переделали в частную сауну и сдают в аренду», — подписали видео в паблике.

Там добавили, что квартира-сауна действует в доме № 1 по улице Орловской и «уже несколько лет выживает соседей». Туда регулярно приезжают сотрудники полиции, но ничего не меняется.

В пресс-службе УМВД России по Курской области подтвердили изданию «Сейм», что приезжали на Орловскую улицу из-за «сообщения о конфликтной ситуации в квартире». Полицейские составили административные протоколы в отношении нескольких молодых людей.

«Указанная квартира принадлежит индивидуальному предпринимателю, который по договору сдает жилье в аренду. Информация о том, что в этой квартире сауна, не подтвердилась», — сообщили в ведомстве.

А есть ли сауна?

Выяснилось, что сауна в доме действительно есть, но находится в подвале. С квартирой она не связана.

Хозяйка квартиры даже выложила видео, на котором показала жилплощадь и продемонстрировала разрушения, оставленные пьяной компанией подростков, — пятна на диване и разбитую дверь.

Что говорят соседи

Соседи не уверены насчет бани, но на себе испытывают проблемы, идущие от молодых квартирантов.

«Постоянно возникают конфликтные ситуации», — говорит Руслан Гончаров из смежной квартиры.

Руслан Гончаров / телеканал «360»

Шум, постоянные пьянки, молодежные тусовки — перечисляет сосед. Молодые люди часто курят, и дым проникает к нему через вентиляцию. Возможно, это происходит из-за перепланировки, которую соседи сделали два года назад, считает он.

Андрей Соболев / телеканал «360»

«Вот ребенок, — показывает другой сосед Андрей Соболев на свою дочь. — Там постоянно собираются, особенно в пятницу вечером, в выходные, приходит молодежь. Стоят маты, крики. Ребенок реально боится выходить в подъезд».

Как решить конфликтную ситуацию, соседи не знают.