Нефтяные ванны можно принимать даже чиновникам

Очередную чиновницу вынудили уволиться после скандала. Советник губернатора Ульяновской области Светлана Опеньшева написала заявление по собственному желанию из-за селфи в нефтяной ванне. В Азербайджане лечение нафталаном — местная фишка. Оно помогает от многих болезней — это и сосуды, и гинекология, и кожные заболевания. Учитывая, что недельный курс с проживанием и питанием стоил 41 тысячу рублей, упреки в нескромности выглядят неоправданными, а скандал — раздутым.

Ульяновская чиновница Светлана Опеньшева уволилась, раскритикованная губернатором области Сергеем Морозом, сообщили РИА «Новости». Советник главы региона выложила в соцсети селфи из азербайджанского санатория, где она принимает нафталановую ванну. После критики госслужащая извинилась, но служебная проверка в ее отношении уже началась.

Посмотрите на эти фотографии. Наверняка такие же в отпусках выкладывают ваши мамы или подруги.

Опеньшева подписала снимки фразой «Шоколада много не бывает», из-за чего ошибочно решили, что ванна наполнена настоящим шоколадом

За Опеньшеву вступились не только ее подписчики, но и замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, телеведущие Ксения Собчак и Ольга Скабеева. И в этом нет ничего удивительного. Начнем с того, что за год она заработала 2,1 миллиона рублей — это 175 тысяч в месяц. Недельный курс лечения конкретно в этой гостинице стоит 650 долларов (41 тысячу рублей) — вместе с номером и трехразовым питанием. Это дешевле, чем аll inсlusivе в Турции. И уж точно менее роскошно, чем шампанское на 250 тысяч в Монте-Карло.

Что такое нафталан

Фраза «искупалась в нефти» звучит эффектно — но давайте разберемся, что такое нафталан и зачем им лечатся. Прежде всего Нафталан — это азербайджанский город, единственное в мире место, где добывают лечебную нефть. Тем не менее принять такую нефтяную ванну можно и дома — бутылка эмульсии стоит тысячу рублей. В медучреждениях цены на обертывания стартуют с 500 рублей. Завотделением физиотерапии Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, заслуженный врач России Светлана Черных подтвердила, что нафталановые ванны — лечебная процедура, которую сложно назвать роскошной. Принимают их по назначению, врача, а не по собственной прихоти, вроде «сделаю губы пухлее, талию тоньше, а грудь больше».

Нафталан знали и применяли еще в шумерской медицине. В ХIII веке о пользе этой нефти для лечения кожных и других недугов у скота и людей писал путешествовавший по Азербайджану Марко Поло. А с конца XIX века ее начали использовать в официальной медицине.

По словам Черных, в нафталане нет горючих керосина и бензина, зато много полезных микро- и макроэлементов. Нафтеновые углеводороды входят в состав гормонов и ферментов. Используют его для повышения иммунитета, нормализации работы эндокринной системы, лечения суставов, кожных и бронхолегочных заболеваний и патологий — например, экземы. Из-за благотворного влияния на стероидогенез и построение половых и стероидных гормонов ванны прописывают женщинам с репродуктивными проблемами. Одним словом, после перечисления полезных свойств нафталана легко понять, что это не простое «черное золото», а лечебное.

Мы не знаем, какие именно проблемы со здоровьем решала Светлана Опеньшева. И пока не можем судить, хорошо или плохо она выполняла свои обязанности. Но то, что человека вынудили уволиться и затравили на федеральном уровне из-за поездки в санаторий, — несправедливо. Возможно, обжегшись на «макарошках», дуют на тех, кто следит за здоровьем. А может, журналисты и россияне решили, что нафталановая ванна — вещь такая шикарная и бесстыдно дорогая, что доступна исключительно небожителям. Хотя цена вполне нормальная. Здоровье, знаете ли, гораздо дороже.