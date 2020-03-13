Нефтяная война рвет мировую экономику. Кто выйдет победителем?

После срыва соглашений ОПЕК+ в Вене, когда стороны не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, цена марки Brent на торгах 9 марта подешевела до 31 доллара за баррель. Однако Саудовская Аравия предложила партнерам из Европы поставить ее по 25 долларов за баррель.

Как сообщили агентству Bloomberg информированные источники, речь идет о сорте Arab Light. Причем поставки могут быть увеличены в три раза. Российская экспортная марка Urals стоит дороже. Но Москва находится в других экономических условиях, это не единственный продукт, поставляемый за рубеж. Поэтому, по мнению аналитиков агентства, кроме России ни один из производителей нефти не сможет работать при цене 15-20 долларов за баррель.

Это хорошо понимают и в арабских странах. Поэтому в ОАЭ решили поддержать Саудовскую Аравию в желании перенасытить рынок и объявили об увеличении экспорта нефти в апреле на миллион баррелей в сутки. Вероятно, шейхи надеются под таким нажимом вернуть Москву за стол переговоров. Возможно, в соглашение даже удастся втянуть США.

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Подобная тактика призвана оказать максимальное давление на стоимость нефти, чтобы как можно быстрее страны-производители ощутили полученный ущерб. Саудовская Аравия в этом кровно заинтересована, так как экономика страны не сможет вынести затяжной нефтяной войны.

После срыва соглашения ОПЕК+ цена на нефть быстро пошла вниз, но уже на следующий день поднялась до 38 долларов за баррель. Аналитики уверены, что, если до 1 апреля стороны не вернутся к переговорам, начнется реальный рост добычи нефти и падение ее стоимости.

У России в этом случае нет возможности заметно нарастить добычу нефти, зато есть шанс существенно потеснить сланцевую добычу США, которая заняла обширный участок мирового рынка.

Пока нефтяная война набирает обороты, и к противостоянию с Россией присоединились Ирак и Кувейт. Тегеран намерен предложить азиатским потребителям нефть по цене ниже на пять долларов за баррель, а Эль-Кувейт — на шесть долларов.

Апологеты конспирологии считают, что на самом деле имеет место сговор России и Саудовской Аравии, которые решили не только похоронить американский сланец и обесценить доллар, но и существенно усложнить положение президента США Дональда Трампа. В частности, его перспективы на переизбрание. Раньше Вашингтону были выгодны низкие цены на нефть, теперь же, став ее экспортером, он не заинтересован в ее удешевлении.

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Британские эксперты видят в этом основную причину того, что Москва «вероломно» разорвала соглашение. Россия не захотела сокращать добычу нефти, чтобы не способствовать спросу роста на американскую нефть.

Но она может себе позволить проверять на прочность экономику Саудовской Аравии, так как располагает ресурсами, достаточными для нормальной работы в рамках бюджета даже в том случае, если цена нефти упадет до 25 долларов за баррель.

Западные эксперты считают, что Россия три года и так поддерживала решения ОПЕК по сокращению добычи нефти, и сейчас имеет полное право действовать исходя из собственных интересов. Москва еще перед началом встречи в Вене дала понять, что не намерена идти на уступки, но Саудовская Аравия все-таки решила попытаться продавить это решение. Получив официальный отказ, Эр-Рияд решился «наказать» Россию, которая совершенно оправданно не пожелала сокращать приемлемый для нее уровень добычи для того, чтобы «стабилизировать рынок для всех остальных».

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В ответ Саудовская Аравия нарастила производство и снизила цены. Однако победить в этом споре ей будет трудно. Россия сможет продержаться до конца, в чем не сомневаются наблюдатели, отмечающие жесткость российского президента в смысле принятия сложных решений по нефти.

Эр-Рияд же нуждается в стабилизации рынка ради реализации масштабных проектов в сфере укрепления экономики страны. Поэтому новая попытка усадить Москву за стол переговоров не за горами. Встреча может состояться или в начале лета, или даже раньше. В любом случае, Саудовская Аравия много не выиграет. Аналитики рынка считают, что цены на нефть до предыдущего уровня уже не поднимутся.