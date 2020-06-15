Нефть падает из-за новостей о второй волне СОVID-19. Что будет с курсом рубля?

Нефтяные цены снова опустились. Опасения брокеров вызывает возможная вторая волна коронавируса и последующее за ней снижение спроса на сырье. На прошлой неделе количество зараженных в США и Китае увеличилось. Вторая причина — нежелание Саудовской Аравии и ее партнеров поддержать сокращенную нефтедобычу в июле. Рассказываем, как это скажется на курсе рубля.

Утром 15 июня торги на Лондонской бирже начались со снижения нефтяных цен. Августовские фьючерсы Brent опустились более чем на 3%, до 37,44 доллара за баррель. Июльские поставки WTI подешевели на 4,5%, до 34,69 доллара. Опасения у рынка вызывает информация о росте числа зараженных коронавирусом в США и Китае.

В Штатах с начала пандемии зафиксировали почти 2,1 миллиона заболевших. Кроме того, на прошлой неделе стало известно о новой вспышке COVID-19 в Пекине, где выявили уже 79 новых случаев. Вторая волна COVID-19 может снова привести к ограничениям, из-за которых спрос на топливо сократится.

Падение не будет таким масштабным, как предыдущее, убежден председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фактор второй волны уравновесит снижение предложений от нефтедобытчиков. В итоге цены устаканятся в районе 40 долларов.

«Думаю, масштабного снижения цен ниже 10 долларов за баррель, а по нефти WTI даже в отрицательную зону уже не будет. Некоторые производители нефти просто сворачивают производство, уходят с этого рынка, становятся банкротами из-за низкой цены», — сказал парламентарий.

Вместе с изменениями нефтяных цен у отметки в 70 рублей за доллар будет колебаться и российская национальная валюта. Такой курс, по мнению Аксакова, наиболее реален до конца года. С марта из-за низких нефтяных цен бюджет России повернул в сторону дефицита. Однако благодаря накоплениям предыдущих лет «подушки безопасности» хватит на расходы 2020–2021 годов.

Новостной негатив

В мае, с началом отмены карантинных мер в Европе и заявлением о восстановлении потребления нефти на докризисном уровне в Китае, топливные цены уверенно поднялись с 30 до 40 долларов за баррель. А сейчас напротив, из-за негативных новостей рынок отреагировал падением цен, подтвердил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Юшков.

«Это нормально в условиях восстановления спроса по всему миру, когда трейдеры очень большое внимание обращают на новостной фон. Они торгуют ожиданиями. Были ожидания, что сейчас все будет восстанавливаться, мы быстро пришли к 40 и выше долларам за баррель. Пошли новости о том, что только возможна вторая волна коронавируса, и мы сразу немного откатились», — сказал Юшков.

По прогнозу эксперта, до конца июля цены продолжат колебаться в коридоре 30-40 долларов за баррель, в зависимости от новостного фона. Существенного роста до 50-60 долларов ожидать не стоит. С марта по май из-за задержки подписания нового соглашения ОПЕК+ было слишком большое перепроизводство топлива. Из-за чего потребители с лихвой заполнили хранилища дешевой нефтью.

Дополнительное снижение могут вызвать новости о нарушении торговых соглашений между США и Китаем. А также нежелание Саудовской Аравии и ее партнеров, Кувейта и ОАЭ, продлевать соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. С другой стороны, уверен Юшков, сделку все же продлили на июль, хотя первоначально ограничения планировались только для мая и июня. Поэтому снижение вряд ли будет фундаментальным.

«Опека» ОПЕК+

Эксперт не исключил, что рано или поздно цены вернутся к отметке в 50 долларов за баррель и ОПЕК+ будет поддерживать эту стоимость соответствующим объемом нефтедобычи. В противном случае, это сыграет на руку США, которые не являются участником сделки. И при быстром подорожании топлива они быстро восстановят объемы сланцевой добычи.

«При 50 долларах за баррель, когда весной такие цены установились, американская сланцевая добыча уже не росла. Надо установить такой баланс, когда всем будет хватать, чтобы сверстать бездефицитный бюджет. Но при этом, чтобы не давать развиваться американским сланцевым проектам», — добавил эксперт.

Чем быстрее снимут оставшиеся из-за коронавируса ограничения и восстановится международное авиасообщение, тем скорее восстановится спрос и стабилизируется рынок. Но сверхбыстрого восстановления цен ожидать не стоит из-за больших запасов дешевой мартовской нефти.