Украинские чиновники держатся за недвижимость в Крыму вопреки политике. Но Зеленский дачу потеряет

Крымскую квартиру Владимира Зеленского собираются национализировать. Так же поступят и с собственностью украинских политиков и олигархов, которые владеют бизнесом и недвижимостью на российском полуострове. Придется выбирать — или антироссийская риторика, или стабильный доход.

Зеленский лишится крымской недвижимости

Президент Украины скоро лишится недвижимости в Ливадии. Квартиру площадью 129 квадратных метров, купленную в 2013 году и оформленную на жену Владимира Зеленского, передадут Российскому государству. Глава Крыма Сергей Аксенов также рассказал, что до 4 апреля будет разработан законопроект о национализации на территории всей России имущества украинских политиков и олигархов.

Аксенов подчеркнул, что мера эта обоснована и необходима. Непосредственно в Крыму уже идет согласование с ФСБ республики, и переоформить свое имущество на подставных лиц ни у кого не получится. Глава Крыма пообещал, что на полуострове будет запрещена Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Это станет зеркальным ответом на законы, которые были приняты Верховной радой Украины, в том числе и в отношении РПЦ. Сейчас украинские парламентарии рассматривают законопроект депутата от партии «Голос» Инны Совсун о запрете деятельности Русской православной церкви Московского патриархата и аресте всего ее имущества.

Имущество Зеленского

Владимиру Зеленскому до избрания президентом принадлежали доли и акции в нескольких компаниях, три дорогие иномарки, шесть патентов, ценные бумаги и три банковских вклада, коллекция наручных часов Tag Heuer, Plaget, Rolex, Graff, Bovet и Breguet, рассказал The Bell.

Свои апартаменты под Ялтой Владимир Зеленский впервые задекларировал в январе 2019 года, через несколько дней после того, как официально вступил в президентскую гонку. Ливадийская квартира и парковочное место на 16 квадратных метров были куплены за 1,3 миллиона гривен — 5,3 миллиона рублей по курсу того времени, писал «Интерфакс-Украина».

Супруги Зеленские владели тремя квартирами в Киеве площадью от 131 до 284 квадратных метров плюс к ним четыре парковки — общей стоимостью 23 миллиона гривен. Кроме того, в декларации были указаны дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области. Также на имя итальянской компании Зеленского San Tommaso S.R.L. на побережье курорта Форте-дей-Марми оформлена вилла стоимостью почти четыре миллиона евро.

Неизвестно, как обстоит дело с другими активами президента Украины, но с лета 2021 года он перестал оплачивать счета за коммунальные услуги дома в Ливадии. При этом украинский адвокат Татьяна Монтян и глава глава Крыма Аксенов подтвердили, что ранее Зеленский аккуратно оплачивал по шесть тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги в российский бюджет, сообщали «Вести Крым».

Источник фото: «Вести Крым»

«Капитал непатриотичен»

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал «360», что украинцы спокойно относятся к крымской недвижимости состоятельных людей, политиков и первого лица их государства. Те, кто отказывался признавать Крым территорией России, продолжали считать полуостров частью Украины. Впрочем, собственность за рубежом — нормальная практика для многих мировых лидеров.

«Однако какая-то часть украинских политиков и олигархов все же избавилась от недвижимости и бизнеса в России. Но это связано с тем, что в условиях санкций им технически затруднительно эту собственность обслуживать и содержать. Тут дело не только и не столько в идейных моментах. Это чисто экономически стало неудобно. Капитал по своей сути непатриотичен», — подчеркнул Жарихин.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в разговоре с «360» предположил, что Зеленский после избрания не стал избавляться от недвижимости в России потому, что не признает Крым российским.

«Он (Зеленский — прим. ред.), как я понимаю, исходит из того, что Крым остается украинской территорией, поэтому наличие там собственности не создает для президента Украины никаких правовых коллизий», — предположил политолог.

Крымские деньги украинских чиновников

Возможно, украинцы действительно не особо следят за собственностью президента. Зато послу Украины в Канаде Андрею Шевченко недвижимость в Крыму чуть не стоила карьеры. В 2019 году в соцсети был опубликован отсканированный договор продажи дипломатом земельного участка в Сакском районе, писал сайт kp.ru.

Шевченко купил землю в 2004 году, а спустя 15 лет решил продать. Ничего необычного, однако сделка была оформлена согласно российскому законодательству, то есть фактически украинский дипломат признал Крым частью России. Как только это стало известно, на Украине разгорелся скандал, госслужащего требовали уволить и привлечь к ответственности за сепаратизм и измену.

Более ловким оказался начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, который в 2014 году был министром обороны Украины. Комплекс эллингов в Алупке, построенных в пяти метрах от моря, государственный деятель вовремя переоформил на тестя. Он исправно платит налоги России, аккуратно оплачивает коммунальные услуги, а в сезон неплохо зарабатывает на отдыхающих, которым сдает домики.

Также недвижимость в Крыму есть у многих украинских чиновников. Все они громко отказываются признавать, что полуостров стал территорией РФ, но при этом не спешат расстаться с очень дорогой крымской недвижимостью, которая приносит хороший доход. И охотно платят России.