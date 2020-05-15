Недовольные торговцы устроили массовый сход у «Фуд Сити». В Сети пишут о повышении цен, но у площадки другая версия

Продавцы устроили митинг у оптового рынка «Фуд Сити». В Сети писали, что они требовали снизить арендную плату. В итоге кричащую толпу разогнали, а руководство торговой площадки дало свое пояснение произошедшему.

Вечером 15 мая в соцсетях появилось видео с толпой кричащих мужчин. Автор поста сообщил, что мигранты устроили массовый митинг у оптового рынка «Фуд Сити». Причиной стало повышение цен на аренду. На кадрах действительно было видно, что целая толпа людей свистит и что-то требует.

Позже Telegram-канал Вaza уточнил, что сход начался с 30 торговцев. Мужчины пришли в администрацию и попросили уменьшить плату за аренду. Они объяснили, что не могут платить больше из-за снижения спроса на фоне самоизоляции. Снижения ставки добиться не получилось, зато они якобы узнали о повышении еще на две тысячи рублей, написали в Telegram-канале.

После этого к арендаторам присоединились другие продавцы. Всего около здания «Фуд Сити» собралось более сотни мигрантов.

Нехватка мест и провокация

В пресс-службе ОРПЦ «Фуд Сити» все происходящее на видео объяснили по-своему. Компания заверила, что в начале мая на рынок поступило слишком много сезонных овощей и фруктов. Товар привезли сразу из Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран. Это привело к росту спроса на торговые места в районе кросс-дока № 4. Но по рекомендациям Роспотребнадзора на рынке уменьшили торговые площади.

«Возникли затруднения с размещением вновь прибывших продавцов, что вызвало недовольство некоторых арендаторов. <…> Информация о том, что администрация ОРПЦ „Фуд Сити“ повышает арендную плату, не соответствует действительности и является провокацией», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что возмущаться начали некоторые торговцы, к которым подключились зеваки, непроизвольно создавшие толпу.

«На данный момент администрация ОРПЦ „Фуд Сити“ открыла дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе кросс-доков № 3 и № 5, тем самым исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места. ОРПЦ „Фуд Сити“ работает в штатном режиме», — заключили в компании.

Конфликт исчерпан

Точку в споре «Фуд Сити» и продавцов поставили сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили «360», что 15 мая правоохранителям пожаловались на скопление людей на Калужском шоссе. Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что митинг начался из-за финансового спора между администрацией рынка и арендаторами.

Полицейские призвали граждан соблюдать общественный порядок. Для разрешения ситуации они использовали громкоговорители. В итоге все митингующие разошлись.

«В настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка. Пострадавших в результате инцидента нет», — отметили в пресс-службе.

Сейчас у оптового рынка все спокойно. На чем именно сошлись продавцы и сотрудники администрации, остается неизвестным.

«Фуд Сити» — один из крупнейших оптово-розничных продовольственных центров в России. Владельцами рынка являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев. На территории рынка расположено около 2,5 тысячи магазинов и рыночных павильонов. Несмотря на режим самоизоляции и ограничительные меры, «Фуд Сити» продолжает работать.