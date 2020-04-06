Недоступная поддержка. Банковские каникулы выйдут боком заемщикам из-за лимитов на кредит

Правительство установило лимиты займов, по которым можно оформить банковские каникулы. Для ипотеки — 1,5 миллиона рублей, для автокредита — 600 тысяч. Из-за этого, считают в Госдуме, многие россияне не смогут воспользоваться программой поддержки. А банкирам ограничения не выгодны из-за риска увеличения проблемных долгов.

3 апреля в России начались банковские каникулы. Россияне, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса могут получить отсрочку по ипотечным и другим видам кредитов. Однако эта мера поддержки поможет не всем. Правительство России ограничило максимальные размеры займов для реструктуризации.

По ипотеке — это 1,5 миллиона рублей, автокредиту — 600 тысяч, потребительским кредитам для физлиц и ИП — 250 и 300 тысяч, по кредиткам — 100 тысяч рублей. При этом средний размер автокредита в России составляет 790 тысяч рублей, а в Москве — больше миллиона рублей, ипотеки — 2,24-2,4 миллиона.

К тому же каникулы предоставят только тем, кто сможет доказать, что его доходы упали не менее, чем на 30% в сравнении со средними значениями 2019 года. Те, кто получает «серую» или «черную» зарплату вообще не сможет расчитывать на каникулы.

Правозащитники выступают против установки лимита, пишет «Коммерсант». Но и банкам он тоже окажется не на руку. К 1 марта 2020 года сумма просроченных задолженностей россиян вдвое превысила общий объем заявок на реструктуризацию в 760 миллиардов рублей. Только в 2019 году россияне оформили 1,27 миллиона ипотечных кредитов, 70% заемщиков — семьи с детьми. Не исключено, что ограничение приведет к дальнейшему росту проблемных задолженностей.

К апрелю 2020 года общий размер выданных россиянам займов составлял почти 18 триллионов рублей. После выступления Владимира Путина 25 марта, где он анонсировал банковские каникулы, финансовые организации стали получать заявки на реструктуризацию. По займам на 200 миллиардов рублей принято положительное решение. Заявки еще на 560 миллиардов сейчас рассматриваются, пояснили в Центробанке.

Без региональных особенностей

Вводимые ограничения не позволят многим ипотечным заемщикам оформить каникулы, сообщил «360» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, для этого вида кредита стоило воспользоваться дифференцированной системой ограничений, учитывающей региональную составляющую. 7 апреля члены «Справедливой России» проведут в формате видеоконференции встречу с Михаилом Мишустиным. Глава фракции Сергей Миронов планирует поднять эту тему.

«Если 1,5 миллиона достаточно в каком-нибудь небогатом регионе и там, где стоимость жилья ниже, то для Москвы и Московской области — это очень маленькая цифра. Нужно было дифференцировать, исходя из региональной составляющей. Этого, к сожалению, не сделали. Я надеюсь, все-таки депутаты точно обратят на это внимание и после их обращения постановление откорректируют», — добавил парламентарий.

Однако, напомнил Аксаков, можно воспользоваться появившимся в 2019 году законом об ипотечных каникулах, в котором сумма кредита ограничивается 15 миллионами рублей.

«Прошлогодний закон никто не отменял. Те, кто хочет по нему действовать — никаких проблем. Перечень критериев, по которым можно воспользоваться ипотечными каникулами более широкий. Все, кто попадает под эти критерии могут спокойно этим воспользоваться», — пояснил он Аксаков.

Каникулы — не освобождение

Не нужно путать каникулы с полным освобождением от платежей, пояснил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Они означают, что заемщику разрешат не гасить часть основного долга, например в 1,5 миллиона рублей по ипотеке. Но проценты, даже с этой суммы придется выплачивать.

«От процентов никто освобождать не будет. Центробанк уже напомнил, что каникулы — это когда платежей по основному телу кредита освобождают. А проценты вы все равно платите», — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что в дальнейшем установленные властями лимиты увеличат. Иначе проблемы разрешатся не более, чем у 30% заемщиков, а проблемные задолженности будут расти. Поэтому такое решение правительства проблемы не решат.

«Они просто позволят каким-то людям эти каникулы получить, но их будет довольно мало. Это будут самые необеспеченные люди, которые брали самые маленькие кредиты. А средний класс, „как всегда“, окажется под ударом», — сказал Шабанов.

Эксперт не исключил, что стремясь минимизировать риски роста проблемных задолженностей, банки начнут снижать лимиты по уже выданным кредитным картам. Депутат Аксаков, это опасение не разделил. По его словам, банки заинтересованы в такого рода займах, ведь проценты по ним выше, чем по обычным потребкредитам.