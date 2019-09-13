Российские заправки попались на обмане автомобилистов. И проверить недолив нельзя

Каждая пятая российская АЗС недоливает топлива, а каждая девятая заправляет машины некачественным горючим. К такому выводу пришли сотрудники Росстандарта, проверявшие заправки по всей стране. «360» рассказывает, где обманывают автовладельцев и как это можно заметить.

В 2019 году водители на 36% чаще стали жаловаться на нарушения при продаже топлива. Росстандарт нашел недолив на 39 из 200 проверенных АЗС и 33 случая продажи некачественного топлива на 366 заправках. Тестирования проводились как на независимых АЗС, так и принадлежащих крупным нефтяным компаниям, сообщили «Известия».

Где обманывают

В 2019 году координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов и сервис Blablacar проверили топливо на 52 крупных сетевых и независимых заправках по пути из Москвы в Адлер и обратно. Результаты опубликованы на сайте «Большой бензиновый тест». «Я лично проехал 52 заправки и обнаружил, что недоливают примерно на половине из них», — сказал Шкуматов «360».

Во время теста они покупали ровно пять литров АИ-92, проверяли объем и октановое число горючего. На крупных сетевых АЗС результаты оказались удовлетворительными. Немного недоливают все, кроме одной из заправок «Лукойла», «Газпромнефти» и «Газпрома». Худший результат — недолив 60 миллилитров у ТНК и «Татнефти». На ВР октановое число оказалось всего 88 вместо заявленных 92.

На независимых и региональных АЗС дело обстояло гораздо хуже. Самый большой недолив зафиксировали: 4,42 литра — АЗС 1047, 4,51 — «ДонТрансНефть», 4,58 литра — ИП Халиль. 4,71-4,89 литра дают на «Юг Нефти», «Юг-ойле», Green Refueler, S-oil, «Юкс Ойле», «Трассе», «Тула Петроле», Rs Group, «Юконе», «Приме». На остальных — меньше на 10-100 миллилитров. Точно пять литров отпустили по одной заправке «Русойла» и «Учимнефти».

С качеством дело тоже обстояло неважно. Тот же «Русойл» вместо бензина продал газолин с октановым числом 97,2. Такая же ситуация в «Ростнефти» и Rs Group. На «Юг Нефть», «Юг-ойл»и S-oil топливо пахло навозом и фекалиями. А октанометр показал ноль вместо положенных 92. Заправляться таким горючим участники эксперимента не стали. На заправке «Папилон» топливо пахло ацетоном.

Проверка на месте

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов рассказал «360», что причин, по которым происходят нарушения, две. Либо технический сбой, когда, например, ломается колонка или бензовоз, случайно закачивает бензин в резервуар для дизеля. Вторая — злой умысел, когда сознательно торгуют дистиллятом или меняют программу колонки для недолива.

Но недолив и недовес, утверждает Смирнов, — общая проблема любого торгового рынка. В 2019 году сотрудники их организации проверили 79 заправок во Владимирской области. По некачественному бензину данные совпали с отчетом Росстандарта — около 10%, по дизелю — на 30% АЗС. Расхождение произошло из-за того, что контролеры не предупреждают о проверке, а просто покупают топливо и отвозят в лабораторию.

По словам руководителя «Народного контроля», проверить недолив на месте очень сложно. Ориентироваться на показания датчика нельзя — они зависят от уклона, на котором стоит машина. Кроме того, не всегда объем бензобака соответствует заявленным паспортным данным. Но на любой заправке можно потребовать, чтобы заправщик при помощи мерного устройства доказал, что честно продает горючее.

«Он должен задать дозу в 10 литров на колонке и в вашем присутствии залить его в мерник. Где-то пишут, что отклонение — 25 миллилитров на 10 литров. Так вот, в Законе о защите прав потребителей никаких отклонений нет. Оно существует в паспорте колонки для поверки. Но мы, потребители, должны получить не менее 10 литров», — подчеркнул Смирнов.

Недостоверный вывод

По мнению президента в Независимого топливного союза (НТС) Григория Баженова, 200 проверенных Росстандартом АЗС — недостаточная для России выборка, чтобы говорить о недоливе на каждой пятой заправке. В нашей стране их около 25 тысяч. Вероятнее всего, выбирали АЗС из «группы риска» — те, что уже попадались на нарушениях. Поэтому результат нельзя экстраполировать на все заправки страны. Для снижения ошибки выборки следовало бы проверить не менее тысячи АЗС.

Проблема существует, но в меньших масштабах. Издержки полной легализации выше, чем риск нахождения в теневом секторе. Введение высоких оборотных штрафов поможет в борьбе со следствиями — недоливом и недостаточным качеством бензина и дизеля. Ликвидировать причину может только изменение институциональных основ топливного рынка.

«Сейчас, преимущественно, борются со следствиями. А это ситуация, при которой никогда и ничего в хорошую сторону не изменится. Это будет поражением конкретных субъектов, но не искоренением проблемы», — считает Баженов.