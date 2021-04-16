Футболиста отстранили на 10 матчей за недоказанный расизм. Не помогла даже поддержка президента

Защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу дисквалифицировали на 10 матчей за проявление расизма к игроку команды соперника. После этого футболиста жестоко избили, но ответственного за это темнокожего игрока отстранили всего на три матча. Обвинения в дискриминации уже не нуждаются в доказательствах в спорте, и это проблема. Но ее решение может оказаться еще радикальнее.

Предполагаемый расизм

В матче 1/8 финала Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс», который проходил 18 марта в Глазго, произошел конфликт. Повздорили два футболиста: темнокожий игрок хозяев Глен Камара и чех Ондржей Кудела. Игроки «Рейнджерс» и судьи решили, что Кудела оскорбил оппонента из-за расы. Доказать это не смогли, сам клуб все обвинения отверг, тем не менее игрока «Славии» дисквалифицировали на 10 матчей.

Позднее, как сообщило РИА «Новости», чехи заявили, что Куделу избили после игры под трибунами. Официально о том, кто участвовал в избиении, не сообщается, но Глена Камару отстранили на три матча за «нападение на другого игрока».

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж остался недоволен результатом встречи, хотя «Славия» обошла противника и вышла в четвертьфинал.

Чиновник направил в дисциплинарную комиссию UEFA письмо с жалобой на сложившуюся ситуацию, в котором отметил, что расистские высказывания Куделы доказаны не были.

«Соперник отвечал коварными фолами, после одного из которых серьезную травму получил вратарь Ондржей Коларж. У него перелом черепа, и до конца жизни ему придется выходить на поле в защитном шлеме. <…> Футболист, который раздробил череп сопернику, получил четыре матча дисквалификации. <…> А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают», — написал Минарж.

Он также отметил, что даже директор UEFA выразил сомнения в том, что игрок «Славии» допустил расистские высказывания. Однако это не повлияло на суровость последовавшего наказания. По словам Минаржа, президент Чехии Милош Земан тоже в курсе сложившейся ситуации и считает, что решить конфликт важно «не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческой чести».

Презумпция виновности

Футбольный эксперт, корреспондент Sport24 Леонид Волотко объяснил «360», что в играх с англичанами нередко возникают сложности из-за поддержки британцами движения Black Lives Matter. «Славия» в матче против «Рейнджерс» тоже отказалась преклонять колени перед началом игры.

«Нет ничего удивительного в том, что футболисты из других стран, когда приезжают в Англию, эту акцию не поддерживают. Но не потому, что они против самой акции, а потому что у них так не принято. Как Даниил Квят из „Формулы-1“ рассказывал, что для него встать на колено изначально имеет другой смысл исторически», — отметил Волотко.

Однако в некоторых странах, как подчеркнул в своем обращении к Дисциплинарной комиссии Минарж, борьба за права темнокожих приняла форму борьбы против большинства.

Футбольный эксперт «Спорта FM» Станислав Рынкевич объяснил «360», что большая проблема в истории со «Славией» заключается в том, что в европейском футболе просто нет инструментов для того, чтобы доказать или опровергнуть обвинения, например в расистских высказываниях на поле.

«Сама вероятность оскорбления стала важнее презумпции невиновности, таким страшным грехом, что можно даже не разбираться. Мне кажется, что технически не составляет никакой проблемы поставить в бровке записывающее устройство, и если возникает такой вопрос, просто прослушать записи и вынести вердикт — было что-то или нет», — сказал он.

Презумпция невиновности почему-то откидывается, если речь идет о расистских оскорблениях. Сразу на веру принимается, если темнокожий человек говорит, что его оскорбили на расовой почве. Оскорбивший футболист сразу получает нарушение Станислав Рынкевич.

Решить вопрос судом

Леонид Волотко добавил, что сама по себе дисквалификация Куделы вполне закономерна, хотя 10 игр действительно могли оказаться слишком суровым наказанием для футболиста. Однако, по мнению эксперта, решение остается за комиссией UEFA и судьями.

Выход из сложившейся ситуации найти довольно сложно, так как основные наказания в футболе — дисквалификации и штрафы. Одним материальным взысканием в случае с оскорблениями и тем более расизмом, уверен Рынкевич, обойтись не удастся. В первую очередь из-за того, что в клубах очень разные зарплаты у игроков.

Но и о привлечении к какой-либо более серьезной ответственности пока говорить не приходится, хотя законодательства разных стран и предполагают наказание за расистские высказывания. Тогда придется решать, что из происходящего на поле стоит подводить под обычный, неспортивный суд, а что нет.

То, что происходит на поле между спортсменами, не подпадает под какие-то уголовные вещи. Ты не можешь подойти к человеку на улице, сделать подкат и сломать ему ногу — это уголовное преступление. На поле это, в принципе, нормально Станислав Рынкевич.

Но если стороны смогут договориться о том, что за ряд высказываний на поле спортсменов можно будет привлечь к уголовной ответственности, все станет более серьезно. Голословные обвинения в расизме не смогут считаться достаточным доказательством для наказания, но и отвечать, если факт подтвердится, придется более серьезно.