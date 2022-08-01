Россия выйдет из проекта МКС, «Газпром» снизил поставки, США предложили обмен заключенными. Неделя в фотогалерее

Россия анонсировала выход из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. В Роскосмосе заявили, что начнут формировать отечественную орбитальную станцию. «Газпром» снизил поставки голубого топлива в Европу. Теперь европейские потребители получают по «Северному потоку» лишь 33 миллиона кубометров в сутки. Президент США Джо Байден поддержал инициативу по обмену россиянина Виктора Бута на заключенных американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Стороны ведут переговоры о возможной сделке. Об этих и других событиях минувшей недели — в фотогалерее «360».

МКС — без России

В начале недели новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, сменивший на этой должности Дмитрия Рогозина, встретился с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства, что главным приоритетом деятельности госкорпорации станет создание Российской орбитальной служебной станции. После 2024 года РФ покинет проект МКС, заявил Борисов.

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«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов Владимиру Путину.

«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку»

Из-за технических сложностей с середины июня «Газпром» снижал поставки в Европу по «Северному потоку» — сначала до 60% от мощности трубопровода, затем больше. Со среды поставки упали до 20% — теперь европейские потребители получают по 33 миллиона кубометров газа в сутки.

Российская компания предупреждала о сокращении продаж заранее. Это связано с тем, что истек срок эксплуатации турбины Siemens, разрешенный до осуществления капитального ремонта.

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В «Газпроме» объяснили, что до введения западных санкций компания не испытывала проблем с получением агрегатов после ремонта. В нынешних условиях холдинг вынужден ждать майскую поставку.

«Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. На компрессорной станции «Портовая» осталась лишь одна турбина в рабочем состоянии, добавил он.

Европа оказалась на грани энергетического кризиса. Руководству ЕС необходимо договариваться с Россией на ее условиях, чтобы спастись из положения, отметил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Виктора Бута предложили вернуть домой

На этой неделе стало известно, что россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы, могут вернуть домой. Американский президент Джо Байден одобрил его обмен на двух граждан Штатов — бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж, и на баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что стороны ведут переговоры по обмену заключенными. С целью обсуждения этого вопроса и не только госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Представитель американской стороны заявил, что якобы «надавил на Кремль с тем, чтобы он принял предметное предложение» по возможному обмену заключенными.

Позже СМИ сообщили, что Россия будто бы запросила добавить в сделку по обмену еще одного россиянина. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал предложение несерьезным.

Центр по зерну начал работу в Стамбуле

В понедельник Минобороны России сообщило, что в Стамбуле начал работать координационный центр по зерну. Там будут заниматься вопросами вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Турецкая сторона выразила надежду на успех в достижении договоренностей.

«Мы надеемся на его реализацию в полном объеме. Надеемся, что все поставившие под ней подписи государства будут привержены соглашению», — отметил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

В воскресенье стало известно о завершении технических работ по отгрузке украинского зерна на первое судно в Черном море. Турецкий министр обороны Акар сообщил, что отгрузку планируют начать в ближайшее время.

Москву накрыли мощные ливни

Начало недели выдалось для жителей столицы экстремальным. На город обрушились мощные ливни и шквалистый ветер. Десятки автомобилей ушли под воду, а сами москвичи были вынуждены добираться домой по редким островкам, не затопленным водой.

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О надвигающейся непогоде людей предупреждали заранее, но в целом это не спасло ситуацию. В городе встало автомобильное движение, вода пробралась в общественны транспорт. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за несколько часов выпало 45% месячной нормы осадков. Столичные коммунальщики принялись устранять последствия стихии.

Медики зафиксировали волну COVID-19

В пятницу за прошедшие сутки по стране выявили 11 515 новых случаев коронавируса. Это рекорд — столько не было с середины апреля. Пальму первенства по числу зараженных удерживает Москва. В числе лидеров оказались также Московская область и Санкт-Петербург.

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По состоянию на 31 июля, за сутки коронавирусом заразились 12 498 человек. В оперштабе сообщили, что 982 пациента пришлось госпитализировать, а от последствий инфекции скончались 38 россиян.

Обстрел СИЗО в Еленовке

В ночь на 29 июля ВСУ нанесли удар по колонии с пленными украинскими военными в населенном пункте Еленовка. В Минобороны России заявили, что целью атаки было запугивание сдавшихся солдат.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Жертвами атаки стали 50 военнопленных, еще 73 человека получили ранения. ВСУ вели огонь из американской системы залпового огня HIMARS, отметили в министерстве. Ответственность за «кровавую бойню» возложили на США и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Визит Пелоси на Тайвань

Еще одной яркой темой уходящей недели стал пока несостоявшийся визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Против посещения острова американским политиком яро выступают китайские власти.

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Накануне самолет Пелоси вылетел в сторону Азии. Спустя некоторое время борт приземлился на Гавайях. Спикер палаты представителей продолжила поездку по азиатским странам, однако официально Тайваня в этом списке нет. По мнению сенатора Алексея Пушкова, США не готовы к войне с Китаем, поэтому Пелоси решила не посещать остров.