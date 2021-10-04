Убийство студенток под Оренбургом, возвращение QR-кодов и арест Саакашвили. Неделя в фотогалерее

Трех студенток медколледжа убили в городе Гай под Оренбургом. В регионах начали возвращать ограничения и вводить QR-коды из-за нового всплеска случаев коронавируса. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину через восемь лет отсутствия и попал в тюрьму. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 27 сентября по 3 октября, — в фотогалерее «360».

Убийство студенток в Гае

Утром 30 сентября в городе Гай под Оренбургом были найдены тела трех девушек. Двух из них обнаружили в сгоревшей квартире дома на улице Молодежная. Труп еще одной был во дворе.

На телах убитых оказались колото-резаные ранения. По версии СК, убийца сначала расправился со своими жертвами, а потом поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже. Две из них дружили с детства и приехали в Гай из башкирской деревни Туембетово.

Сначала в преступлении заподозрили их 18-летнего знакомого Анвара С. Но молодой человек отверг обвинения, заявив, что в день, когда были убиты студентки, находился в Уфе. Это подтвердил его брат, который встречался с одной из погибших. По его словам, вечером 29 сентября он созванивался с подругой по видеосвязи в WhatsApp. Он не заметил ничего подозрительного, в тот момент студентки были в квартире одни. Последнее сообщение от девушки он получил в 00:46, она написала, что любит его, и больше на связь не выходила.

За информацию об убийце была объявлена награда в один миллион рублей. Сегодня СК РФ сообщил, что установил личность предполагаемого преступника. По версии следствия, это 30-летний житель Оренбургской области. Его зовут Александр Лазарев. Ранее он уже был судим.

Правоохранители обнаружили одежду, в которой подозреваемый находился в момент совершения преступления. Ее отправили на молекулярно-генетическую экспертизу. Также был установлен маршрут следования Лазарева. Вечером 3 октября региональное УМВД сообщило о его задержании. По данным СК, Лазарева смогли поймать, когда он пытался угнать машину в Орске.

Ужесточение антиковидных мер

В России продолжается рост случаев коронавируса. Оперштаб ежедневно публикует неутешительную статистику заболеваемости. Бьют рекордны и показатели по смертности. В воскресенье в оперштабе сообщили о том, что за сутки в России умерли 890 человек с коронавирусом. Это стало рекордным показателем за все время пандемии.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не будут вводить новый локдаун. Но в ряде регионов на фоне всплеска заболеваемости начали ужесточать антиковидные ограничения.

В Чувашии приостановили проведения культурно-массовых мероприятий. В Удмуртии с 29 сентября закрыли фуд-корты. Обслуживать посетителей можно будет только навынос. Все кафе и рестораны должны будут ограничить заполняемость зала до 50%. Полная посадка будет возможна, только если у посетителей будут сертификаты о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

В Пермском крае посетителей спортивных соревнований, театров, туристических мероприятий, концертных залов, кинотеатров и цирка обязали предъявлять QR-код о вакцинации. Вместо него можно показать отрицательный ПЦР-тест или медсправку о перенесенном ковиде.

Также систему QR-кодов вернули в Самарской, Саратовской и Курской областях. В общественном транспорте и торговых центрах пообещали усилить контроль масочного режима.

В Москве, которая остается лидером по числу новых случаев коронавируса, QR-коды не возвращали, но тоже усилили контроль за ношением масок в ТЦ и транспорте. Аналогичные меры предпринимают власти и в других регионах.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся на родину. О своих планах он объявлял еще в сентябре, показывал скриншот билета в Facebook, но в реальность его прилета верили не все. Однако политик сдержал обещание и в пятницу заявил, что находится в Батуми. МВД Грузии сначала заявило, что это не так. Но вечером того же дня премьер страны Ираклий Гарибашвили собрал брифинг и объявил, что Саакашвили задержали в спальном районе Тбилиси. Сейчас экс-президент находится под арестом в Рустави.

В Грузии ему грозит длительные тюремный срок. По одному из уголовных дел он ранее был осужден на три года, по второму — на шесть лет. По нескольким другим производствам судебные решения еще не вынесены. МИД Украины пообещал Саакашвили поддержку, потому что он имеет украинское гражданство, но вместе с тем пообещал не вмешиваться во внутренние дела Грузии. Пока о том, будет ли политик экстрадирован на Украину, неизвестно.

Сам он объявил голодовку и призвал своих сторонников активно участвовать в выборах, которые прошли 2 октября. В ЦИК страны по итогам обработки трети бюллетеней заявили, что победу одерживает «Грузинская мечта». Таким образом, главная цель партии Саакашвили добиться того, чтобы в стране объявили парламентские перевыборы, провалилась. Этот сценарий был бы возможен, если бы у правящей партии было меньше 43% голосов.

Арест главы Group-IB Ильи Сачкова

Основателя Group-IB — одной из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности — Илью Сачкова заподозрили в госизмене. В настоящее время он находится в СИЗО, где пробудет ближайшие два месяца. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробности расследования не раскрываются. Накануне ареста Сачкова в штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Представители компании не стали называть причины этого. После этого офис продолжил работать в штатном режиме.

Представители Group-IB заявили, что уверены в невиновности своего основателя и гендиректора. Руководство компанией взял на себя второй основатель Group-IB — Дмитрий Волков.

Ранее Сачков уже оказывался в центре скандалов. Девять лет назад его задержали в Москве за применение травматического оружия, а в 2019 году он устроил драку с таксистом, По данным СМИ, бизнесмен большую часть времени проводит в Сингапуре, где у Group-IB есть офис.

Убийство сотрудника КГБ в Минске

В Белоруссии 28 сентября при перестрелке погиб сотрудник КГБ. Это произошло в ходе спецоперации, когда силовики проверяли квартиру, где могли находиться экстремисты.

Вооруженный хозяин квартиры заблокировал дверь, ее взломали, после чего сотрудники спецслужбы зашли внутрь. Там они обнаружили молодого человека с ружьем. Он выстрелил в сторону правоохранителей и был убит ответным огнем. Все это время в квартире также находилась женщина, которая снимала происходящее на видео. Выяснилось, что она была супругой стрелка.

Погибшего сотрудника КГБ звали Дмитрий, ему был 31 год. У него остались жена и ребенок. В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что действия КГБ при штурме были законными.

По данным СМИ, мужчину, который убил сотрудника КГБ, звали Андрей Зельцер. Он работал программистом в EPAM Systems.

По факту убийства силовика было возбуждено уголовное дело. Женщина, которая находилась в квартире во время спецоперации, задержана по подозрению в соучастии.

Смерть срочников на Урале

Два солдата, проходивших службу в воинской части в ЗАТО «Свободный» в Свердловской области, погибли один за другим за два дня. Один из срочников 28 сентября был обнаружен в лесу. Второй меньше чем через сутки погиб в части. В Центральном военном округе заявили, что он совершил суицид.

По данным ЦВО, первый погибший солдат заблудился, когда возвращался в часть с учений. Он взлез на опору ЛЭП, чтобы осмотреться, и получил смертельный удар током. Личное оружие солдата также было найдено в лесу. Он скончался в возрасте 20 лет.

Второй срочник, по предварительным данным, покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием. Молодом человеку было 19 лет.

По факту смерти военнослужащих продолжаются проверки.

Скандальные фото и арест пранкера из Таджикистана

Безработного блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу арестовали в Москве после пошлой фотосессии на фоне храма Василия Блаженного. На снимках они изобразили оральный секс, причем девушка была в куртке с надписью «Полиция».

Фотографии Бобиев выложил в Instagram с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». После задержания он несколько раз извинился и рассказал, что нигде не работает, и даже сам попросил его депортировать из страны. В итоге суд приговорил его к 10 суткам ареста и штрафу в пять тысяч рублей. Помимо этого, его отправят на родину, но не потому что он об этом просил, а за нарушение миграционного законодательства.

До этого Бобиев снимал пранки с драками и нападением на прохожих. Сейчас его страница в Instagram удалена. Подруга пранкера, которая тоже оказалась блогершей, получила 10 суток административного ареста. Девушка, которая называет себя Ася Акимова, пояснила, что форму, в которой они делали фото, она купила в Сети. По ее словам, она работает моделью.

Дело Марины Раковой

Вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей, пока она занимала должность заместителя министра просвещения. Банк подчеркнул, что правонарушение не связано с работой женщины в банке.

Следствие полагает, что в 2019 году Ракова способствовала выделению бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Эти деньги должны были пойти на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Одним из подрядчиков организации стала Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка).

Следователи считают, что деньги были похищены. Ущерб составил более 50 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования были арестованы сотрудники Сбербанка Максим Инкин, Евгений Зак и и. о. директора Шанинки Кристина Крючкова. Их заключили под стражу до 29 ноября.

Сама Ракова объявлена в розыск. Она не явилась на допрос в СК, ее телефон отключен. По данным «Коммерсанта», топ-менеджеру Сбербанка помог скрыться ее знакомый с украинским гражданством. Муж Раковой Артур Стеценко заявил, что не знает, где она находится, а также заявил о готовности внести залог за ее арестованных коллег.

Венчание Романовых

В первый день октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло первое за 120 лет венчание Романовых. Под венец с потомком царской семьи Георгием Романовым отправилась дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. Ради брака она годом ранее приняла православие. Ее крестили в Петропавловском соборе. Она получила имя Виктория Романовна.

Среди гостей, прибывших на венчание, были царь Болгарии Симеон II, принц Филипп Лихтенштейнский с женой Изабеллой, принц Рудольф и принцесса Тилсим Лихтенштейнские, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

Обручальные кольца для свадьбы изготовил ювелирный дом Фаберже. После церемонии Романовых встретили у стен храма сотни горожан и журналистов.

Наследник дома Романовых родился в Мадриде в 1981 году, он является правнуком Кирилла Владимировича Романова. Пара собирается жить в Санкт-Петербурге. Они активно занимаются просветительскими проектами в России и благотворительностью.

Путин вышел из самоизоляции и встретился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. Переговоры прошли 29 сентября. Это стало первой очной встречей Путина с момента его ухода в самоизоляцию.

Политики обсудили обстановку в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Стороны затронули различные аспекты партнерства двух стран в политической и торгово-экономической областях.

Переговоры длились три часа. Эрдоган назвал их продуктивными. Путин также счел их результат позитивным, отметив, что они были непростыми.