Арест Фургала, собор Святой Софии сделали мечетью, умер Морриконе. Неделя в фотогалерее

Очередная неделя подошла к концу. За эти семь дней произошли громкие задержания в России, умер итальянский композитор Эннио Морриконе, Сербию охватили беспорядки из-за карантинных мер, в Китае зафиксировали вспышку чумы. Об этих и других главных событиях, которые произошли в России и мире с 6 по 12 июля, — в фотогалерее «360».

Арест советника главы Роскосмоса

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали во вторник, 7 июля. Сотрудники ФСБ остановили его, когда он выходил из дома. Сначала его обыскали, а потом доставили на допрос. Стало известно, что Сафронова подозревают в передаче секретных сведений сотруднику спецслужб одной из стран НАТО.

По этому факту завели дело о государственной измене. Сафронов вину не признал. Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного до 6 сентября. Обвинение ему предъявят в ближайший понедельник.

Иван Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у помощника не было доступа к секретным сведениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова. Эту же информацию подтвердил руководитель внешней разведки Сергей Нарышкин.

Беспорядки в Сербии

Ситуация с COVID-19 в Сербии ухудшилась после отмены ограничений. Президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, по которому жителям запрещено покидать свои дома с 18:00 пятницы до 05:00 понедельника. Кроме того он объявил о запрете собираться в компаниях более пяти человек.

Жители оказались не готовы к введению столь жестких ограничений. В Белграде около здания парламента собрался многочисленный митинг. Через некоторое время он перерос в беспорядки. Сербы поджигали полицейские машины и мусорные баки. Часть протестующих смогла прорваться в здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Несмотря на задержания беспорядки продолжались и в минувшую субботу. С начала протестов травмы получили 130 правоохранителей.

Дело Фургала

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации убийств и покушении на предпринимателей в 2004–2005 годах. На главу региона, как на заказчика, указали задержанные ранее исполнители этих преступлений.

По данным СМИ, Фургал проходит по уголовным делам об убийствах двух дальневосточных предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, с которыми у будущего губернатора были разногласия в сфере ведения бизнеса. Также Фургала подозревают в организации покушения на убийство бизнесмена Анатолия Смольского и жителя деревня Лермонтовка Романа Сандалова.

Фургала этапировали в Москву, где ему официально предъявили обвинения в причастности к убийствам, которые совершала преступная группа. Своей вины руководитель Хабаровского края не признал.

Суд отправил Фургала в Следственный изолятор до 9 сентября. Заседание по ходатайству следователей прошло в закрытом режиме.

Чума в Китае и Монголии

Не успел мир избавиться от коронавируса, как пришли сообщения о заражении бубонной чумой в Китае и Монголии. Первый случай страшного заболевания зарегистрировали у скотовода китайского провинции Внутренняя Монголия. По предварительным данным, причиной заражения стал суслик, точнее его мясо, которое пастух съел.

В Роспотребнадзоре не исключили, что единичные случаи заболевания могут быть и в России. Но это точно не эпидемия, тем более что против этого заболевания есть действенные вакцины.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что не видит риска в распространении чумы, но продолжает наблюдать за ситуацией в сотрудничестве с властями Китая и Монголии.

Собор святой Софии стал мечетью

Собор Святой Софии был самой известной достопримечательностью Стамбула. Туристы стояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на древние православные фрески в мусульманском колорите. Однако теперь статус музея официально утрачен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий декрет от 1934 года, по которому в соборе был открыт музей. Зданию вернули статус мечети. Начиная с 24 июля вход туда будет бесплатный для мусульман и верующих других религий. Эрдоган заявил, что принял это решение, руководствуясь волей народа.

Решение Эрдогана осудили в Русской Православной церкви. Там назвали перевод собора в мечеть пощечиной всему мировому христианству. Патриарх Кирилл в открытом письме призывал сохранить там музей, чтобы не было межрелигиозного разногласия. Папа Римский Франциск заявил, что его огорчило решение властей Турции о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Переписка убитой аспирантки историка Соколова

В деле историка Соколова произошел новый неожиданный поворот. В суде зачитали его переписку с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. Выяснилось, что в конце их отношения были далеки от романтических.

Девушка всячески оскорбляла своего возлюбленного, не стеснялась угрожать ему и его детям. Сам Соколов заявил, что это показывает истинное лицо девушки. Но юристы заявили, что на рассмотрении дела в суде это никак не скажется.

Сторона обвинения между тем выяснила, что Соколов звонил в посольство Франции в Москве на утро после убийства.

По словам адвоката потерпевших, не исключено что он хотел сбежать из страны. Во Франции он числится в качестве кавалера ордена Почетного легиона. Сам историк свои звонки никак не объяснил. Судья приняла ходатайство, по которому в посольство Франции направили запрос, чтобы они предоставили запись разговора историка. Либо же доставили сотрудника дипмиссии, с которым историк вел беседу.

Полеты за границу

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения. Однако не стоит ждать быстрого открытия границ. Полеты вернут только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения возбудителя не превышает единицы. При этом среднесуточный прирост не должен превышать 1%.

Переговоры с другими странами будут вести Минтранс и Росавиация. Каждый день они будут отчитываться о результатах перед правительством. Каждый две недели список стран будут менять, если эпидемическая ситуация в этих странах ухудшится.

Пока желание о возобновлении полетов с Россией высказали Египет и Турция. Дубай заявил, что готов принимать туристов со всего мира, но только после открытия авиасообщения с их стороны.

Умер Эннио Морриконе

Его музыку знают и помнят все. Итальянский композитор, автор саундтреков к фильмам Серджио Леоне, Романа Полански и Квентина Тарантино, обладатель двух премий «Оскар», Эннио Морриконе умер в 91 год. Последние дни он провел в клинике Рима, куда он попал после перелома шейки бедра.

За несколько дней до этого он успел надиктовать некролог, который передал своему другу и адвокату Джорджо Ассуме с просьбой обнародовать после смерти.

В своем послании композитор поблагодарил друзей, которые были с ним рядом. Обратился к своим детям и внукам с просьбой, чтобы они помнили, какую сильную любовь он к ним испытывал. Последние слова он посвятил своей жене Марии. Он назвал свой уход самым болезненным прощанием с ней.

Маэстро похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. В последний путь его проводили музыкой из фильма «Миссия».

Раскрыта тайна перевала Дятлова

Гибель туристической группы под руководством Игоря Дятлова много лет оставалась тайной и обрастала различными слухами. Молодые люди погибли в феврале 1959 года. Шесть из них скончались от переохлаждения, у троих обнаружили странные переломы. Спустя 60 лет Генеральная прокуратура России объявила о проверке, чтобы поставить точку в деле группы Дятлова.

На этой неделе заместитель начальника управления ведомства в Уральском Федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что причиной смерти туристов стала снежная лавина. Они успели выбраться из палатки до схода основной массы снега, но после найти свое укрытие так и не смогли.

Они забрались далеко и даже развели костер, но температура ночью опустилась ниже -45 градусов. В результате молодые люди замерзли. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что в ходе проверки изучили 75 версий развития событий.