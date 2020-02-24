Шнуров в политике, обыски у биатлонистов, арест подростков-террористов в Керчи. Неделя в фотогалерее

Прошедшая неделя принесла много разных новостей, но сообщения о коронавирусе продолжают оставаться главными в повестке дня. Материнский капитал начнут давать за первого ребенка, в Керчи арестовали готовивших теракты подростков, Сергей Шнуров и Валерия решили стать политиками. Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 17 по 23 февраля — в фотогалерее «360».

Кокорин отправился в «Сочи»

Сага о переходе футболиста Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» наконец завершилась. Спортсмен сменил берег Балтики на черноморское побережье. Он останется в краснодарском клубе до конца сезона. Впервые на поле в новой форме Кокорин появился 17 февраля, когда играл против московского «Динамо». В первой же игре он забил два гола в ворота противника.

Первый россиянин с коронавирусом

Первый россиянин заразился коронавирусом на борту туристического лайнера Diamond Princess, на котором ввели карантин. Сначала сообщали, что это пассажирка. Потом в посольстве уточнили, что заразился муж этой женщины. Его госпитализировали в больницу префектуры Аити. Супругу мужчины тоже отправили в больницу, но в другой район Японии — префектуру Каганава. Там проверят, не заразилась ли россиянка опасным вирусом от своего мужа.

Дибров перенес микроинсульт

Телеведущий Дмитрий Дибров пережил микроинсульт в московском кинотеатре «Октябрь». Он потерял сознание в местном кафе. Прибывшие на место врачи забрали его в больницу. Сам Дибров в беседе с журналистами опроверг слухи об эпилепсии. Выяснилось, что ему предстоит остаться в больнице, так как из-за микроинсульта за его состоянием должны понаблюдать наблюдать врачи.

Арестовали керченских подростков

Двух несовершеннолетних экстремистов задержали сотрудники ФСБ в Керчи. Молодые люди готовили взрывы в различных учреждениях, включая школу. Пойти на такой шаг они решились под впечатлением от нападения на местный политехнический колледж Владислава Рослякова. Жертвами устроенной им бойни стали 20 человек. В ходе обыска домов у подростков нашли самодельную взрывчатку. Им предъявили обвинение в подготовке к терактам по предварительному сговору. По решению суда ближайшие два месяца подростки проведут в СИЗО.

Материнский капитал дадут за первенца

Программу материнского капитала продлили и расширили. Депутаты Госдумы приняли законопроект, по которому выплаты теперь будут давать за первого ребенка, который появился на свет с 1 января 2020 года до конца 2026 года. Сумма за первенца составит 467 тысяч рублей, за каждого следующего малыша родители могут получить 617 тысяч рублей. Каждый год сумму будут индексировать с учетом инфляции.

Политика пополнилась звездами

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». Членский билет ему вручил глава объединения Борис Титов. На вопрос, намерен ли музыкант пойти на будущие выборы в Госдуму, Шнуров не ответил конкретно и предложил «дожить». Однако скрывать своей цели в политике музыкант не стал. Он заявил, что экономика страны должна расти не только за счет ресурсного сектора, а также должна обращать внимание на культуру.

Тягу к политике почувствовала певица Валерия. Действующие партии ее не заинтересовали, и она решила создать свою. Свое объединение она назвала «Сильные женщины». Муж певицы продюсер Иосиф Пригожин пообещал, что его супруга всех удивит в следующем году. Он пояснил, что партия «Сильные женщины» намерена продвигать идею борьбы с насилием в семье.

Эвакуация украинцев из Китая закончилась беспорядками

Жители Полтавской области встретили эвакуированных из Китая украинцев булыжниками. Вывезенных из поднебесной людей планировали разместить в санатории МВД в Новых Санжарах. Но местные жители выступили против и забаррикадировали дорогу. Когда в дело вмешалась полиция, все переросло в массовые беспорядки. В них пострадали девять стражей порядка.

Размещенным в санатории украинцам тоже пришлось не сладко. Выяснилось, что душ в номерах бьется током, а двери просто не закрываются. Эвакуированные не могут покинуть санаторий, а протестующие — попасть внутрь. Здание окружили бойцы СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал граждан и назвал их «вирусологами в спортивных костюмах», а после посетовал на их средневековые привычки.

Алсу призналась в покупке голосов на «Голосе»

Певица Алсу заявила, что действительно покупала голоса для победы своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос». По ее словам, никаких правил она не нарушала. Исполнительница пояснила, что воспользовалась правом отправить по 20 платных смс с каждого из двух смартфонов, а также уговорила семью, друзей и знакомых проголосовать за дочку. Артистка отметила, что так действовали все участники конкурса и никаких нарушений за собой она не заметила.

Обыски у российских биатлонистов

Чемпионат мира по биатлону в Италии обернулся настоящим преследованием для российского спортсмена Александра Логинова. Рано утром 22 февраля в гостиничный номер пришла полиция. В тот день Логинову и его соседу по номеру Гараничеву нужно было бежать эстафету, но правоохранители не дали им выспаться. Их номер обыскали, а Логинова заподозрили в допинговых нарушениях. После выяснилось, что тренер россиян Александр Касперович воспользовался чужой аккредитацией, чтобы подходить к своим подопечным во время гонки. Все закончилось тем, что сегодня Логинов снялся с соревнований. Сегодня президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Логинов и его тренер Касперович стали фигурантами уголовного дела в Италии. Он отметил, что если доказательств употребления допинга не найдут, то преследование прекратится. Тренер биатлониста заявил, что дела никакого нет, а была только санкция на обыск, в ходе которого у них изъяли гаджеты и компьютер.

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