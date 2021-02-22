Памятник на Лубянке, смерть Андрея Мягкова, марсоход Perseveranсе. Неделя в фотогалерее

Длинные выходные продолжаются, а неделя подошла к концу. Зима решила напомнить о себе всем жителям земли. Снег выпал даже на Аравийском полуострове. Не стало Андрея Мягкова, сыгравшего самые романтичные роли советского кино. Памятнику на Лубянской площади быть. Какому? Решат москвичи. Clubhouse становится главной социальной сетью. Там уже появились мошенники. Марсоход Рerseverance завел Twitter, где рассказывает о миссии.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 15 по 21 февраля, — в фотогалерее «360».

Не стало Андрея Мягкова

Андрей Мягков был из тех артистов, которые не просто так носили звание народного. Созданные им образы Анатолия Новосельцева из «Служебного романа» и Жени Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!» знает каждый. Андрей Мягков умер возрасте 82 лет в минувший четверг, 18 февраля.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Ему вызвали скорую, но медики опоздали. Ранее актер перенес операцию на сердце. Ему сделали шунтирование, чтобы восстановить кровоток в мышце.

Церемония прощания с Андреем Мягковым прошла в МХТ имени Чехова. Вдова артиста Анастасия Вознесенская не смогла прийти на проводы мужа в последний путь. По состоянию здоровья она редко выходит из дома. Сейчас за ней ухаживают ее племянники.



Гроб с телом артиста на улице встретили аплодисментами. Люди с цветами встали живым коридором в Камергерском переулке и хлопали, пока черный автомобиль не уехал в храм для отпевания. Похоронили Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

Своими воспоминаниями о работе с Андреем Мягковым поделились известные российские кинодеятели.

Социальная сеть недели

Новая социальная сеть Clubhouse стала набирать популярность среди российских пользователей. Стать участником платформы можно только по специальному приглашению уже зарегистрированных пользователей. Недоступность уже привела к активизацию мошенников, которые начали торговать поддельными приглашениями на платформу.

Мошенники появились и внутри новой социальной сети. Кто-то провел эфир под именем Аллы Пугачевой. «Певица» с удовольствием отвечала на вопросы и исполнила хит «Позови меня с собой». Муж исполнительницы Максим Галкин заявил, что Пугачевой в Clubhouse нет, а пользователей кто-то обманул.

Пока Clubhouse доступен только для операционной системы iOS. Пользователи Android могут скачать еще немного сырое приложение, созданное россиянином Григорием Клюшниковым. Он честно признался, что ему надоело ждать, пока владельцы социальной сети подумают о владельцах смартфонов на Android.

Новая социальная сеть уже привлекла внимание Роскомнадзора. После жалоб там дважды заблокировали аккаунт российского журналиста Владимира Соловьева, который не успел провести ни одного эфира. В администрацию платформы Роскомнадзор отправил письмо, где напомнил, что российское законодательство запрещает цензуру со стороны социальных сетей. Письмо, видимо, еще не дошло, потому что сегодня под блокировку в Clubhouse попал главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев после эфира с феминистками.

Лубянку дополнят памятником

Общественная палата Москвы всю неделю обсуждала вопрос памятника на Лубянской площади. После сноса памятника Феликсу Дзержинскому там появилось пустое пространство, где разбили клумбу. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил провести референдум среди жителей города, чтобы они решили, кому поставить памятник в центре столицы.

Первым вариантом было вернуть на место памятник Дзержинскому, который находится в парке «Музеон». Для конкуренции подобрали варианты других исторических личностей: князя Александра Невского, царя Ивана III и генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

Список посчитали слишком длинным и сократили до двух претендентов. Москвичам предстоит выбрать между памятником Дзержинскому и Невскому. Голосование пройдет на платформе «Активный гражданин», на сайтах ряда московских СМИ с 25 февраля по 5 марта.



О том, нужен ли памятник на Лубянской площади и кому, если не Дзержинскому, «360» узнал у историка, журналиста и члена СПЧ Николая Сванидзе и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Третья вакцина

Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Это препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В отличие от векторного «Спутника V» и пептидной «ЭпиВакКороны» новая вакцина инактивированная.

В ее основе лежит тот самый коронавирус, только обезвреженный. Его вырастили специально для создания препарата. Инактивированный вирус закрепляют на специальном веществе — адъюванте и вводят человеку. По такому же принципу устроена вакцина от полиомиелита. Такие вакцины не проникают в клетку, а только производят антитела.

Еще одно отличие «КовиВака» — условия хранения +2…+8 градусов на протяжении шести месяцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первые 120 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот в середине марта.

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что в ходе второй фазы клинических испытаний у порядка 15% добровольцев не произошло выработки антител. Он отметил, что, возможно, они появятся позже. Третья фаза клинических испытаний новой вакцины начнется в апреле. В ней будут участвовать три тысячи человек, включая детей и пожилых людей.

Испанцы вступились за рэпера

Уже несколько дней в Испании продолжаются беспорядки после ареста рэпера Пабло Аселя, известного своими высказываниями против бывшего короля страны Хуана Карлоса I. Для ареста исполнителя полицейские взяли штурмом здание университета в городе Льейда, где поэт и музыкант забаррикадировался вместе с 50 сторонниками. Сам рэпер считает, что власти нарушили его право на свободу слова.

Суд приговорил его к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч евро за содержание песен и сообщений в Twitter. Обвинение заявило об оскорблении королевской семьи и прославлении терроризма.

Против такого решения на улицу вышли жители Каталонии. Давно недовольные политикой Мадрида участники днем провели мирные митинги с требованием отпустить Аселя. Ночью начались беспорядки, погромы банков и магазинов, столкновения с полицией.

Протесты разделили и властную верхушку. Пока премьер-министр Испании Педро Санчес грозит жестокими мерами, входящие с ним в коалицию представители левой партии Podemos называют демонстрации требованием справедливости.

Снегопады, где их не ждали

Февраль оказался самым снежным месяцем практически для всех жителей Северного полушария. Московский регион начало засыпать еще в конце прошлой недели. Но ситуация уже улучшается и дороги расчищают практически без остановок. Неожиданностью стал февральский снег для жителей Греции и Саудовской Аравии. Снегом занесло даже пустыню на Аравийском полуострове.

Самая серьезная ситуация в США. Особенно пострадали жители Техаса, которые оказались без света и воды из-за выхода из строя ветряков после снегопадов. Зеленая энергетика обеспечивает половину потребностей в электроэнергии всего штата. Живущие в Техасе уроженки России рассказали, как они пережили чрезвычайную ситуацию. Воду для мытья добывали из растопленного снега.

В России замерзла часть Черного моря в Краснодарском крае. В Ялте самый высокий водопад превратился в большую сосульку. Жители побережья поделились фотографиями замерзших медуз.

Снегопады остановили передвижение транспорта по Крымскому мосту. Это произошло впервые после ввода переправы в эксплуатацию. Остановили поездки и на трассе «Таврида». К ликвидации последствий непогоды привлекли все дорожные службы. На автостанции в Керчи начали раздавать горячую еду, а вдоль трассы подготовили пункты временного размещения для 3300 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что есть в снегопаде и положительные стороны: он наполнит водохранилища полуострова.

Суды Навального

Несколько судебных заседаний по делам Алексея Навального прошли в Москве. Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов о сохранении их подзащитному условного срока по делу «Ив Роше».

Менять решение Симоновского суда не стали, но в срок зачли время с декабря 2013 по февраль 2014-го, которое Навальный провел под домашним арестом. Как пояснили адвокаты, общий срок заключения составит два года шесть месяцев и две недели. Изначально речь шла о двух годах и восьми месяцах.

Мировой суд вынес вердикт по иску ветерана Игната Артеменко, обвинившего Алексея Навального в клевете.

По версии следствия, подсудимый опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, в котором назвал героев видео «предателями» и «людьми без совести». Снявшийся в ролике ветеран подал в суд.

Обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей. Суд снизил наказание до 850 тысяч. Деньги взыщут в пользу государства.

Обрушение в Норильске

Жертвами обрушения части цеха Норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей» стали три человека. Двоих нашли при разборе завалов, один был в числе шести рабочих, которых вытащили спасатели. Врачи не смогли его спасти.

По официальным данным, обрушились две пешеходные галереи, узел перезагрузки, башня подъемника и склад руды на общей площади более одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно смогли выбраться из-под обломков только два человека.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что к обрушению привело нарушение техники и норм безопасности. Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали четырех человек. Речь идет о начальнике отдела технического надзора, главном инженере, начальнике дробильного цеха и сотруднике ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечавшего за допуск сотрудников к работе.

Понедельник, 22 февраля, власти Норильска объявили днем траура по погибшим.

Новые санкции Украины

Совет национальной безопасности Украины ввел новые санкции против 10 человек и 19 компаний. В списках, которые подписал президент Владимир Зеленский, оказались депутат Рады фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена — известная на Украине телеведущая Оксана Марченко. Политику и его супруге запретили на три года проводить любые операции со своим имуществом.

Телеведущая записала видеообращение, в котором напомнила президенту Зеленскому, как она помогла ему в 2003 году создать свое шоу «Вечерний квартал» на телеканале «1+1». Марченко подчеркнула, что тогда он производил на нее впечатление умного человека. Телеведущая объявила, что теперь вступит в партию своего мужа, чтобы защитить украинцев от произвола и беззакония властей.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора», — заявила она.

Кроме Медведчука и его жены, фигурантами санкционного списка оказались еще трое украинцев, пять россиян и один гражданин Китая. Среди компаний, против которых власти Украины ввели ограничения, по какой-то причине оказалась головная компания Sportmaster Operations из Сингапура. Ей принадлежат сети магазинов «Спортмастер».

Фотографии с Марса

Марсоход Perseverance успешно приземлился в кратере Езеро на Красной планете. К этому специалисты NASA готовились 10 лет. Сам процесс посадки специалисты назвали «семью минутами ужаса», так как малейшая ошибка, смена условий или другой фактор могли привести к тому, что аппарат не заработает. Но все прошло успешно.

Кратер Езеро для посадки выбрали неслучайно. Ученые считают, что это часть древнего озера, которое было на Марсе миллиарды лет назад. Если их теория верна, значит, там должны сохраниться признаки жизни.

Perseverance начнет собирать образцы почвы и минералов, а также фотографировать и снимать на видео окружающую обстановку. Следить за ним можно через Twitter, который завели специально для него. Там Perseverance опубликовал первые фотографии с Марса и объявил, что ждет начала своей миссии.

Первый же снимок стал мемом, мимо которого не прошел даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Но после публикации в Telegrаm-канале он его удалил. Его дело продолжили пользователи Сети.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал высадку американского аппарата на Марс. «Подобные космические достижения — достояние человечества», — отметил он.