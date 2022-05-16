День Победы, Латвия против памятника Освободителям, Украина покорила Евровидение. Неделя в фотогалерее

Россия отметила День Победы военным парадом и акцией «Бессмертный полк». Памятнику Освободителям Риги грозит снос. Победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 9 по 15 мая в фотогалерее «360».

Праздник памяти

Эта неделя началась с празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады прошли во всех городах России. По Красной площади промаршировали военные из всех родов войск. Всего их было 11 тысяч человек. За пешими колоннами на брусчатку выехала военная техника, среди которой были ставшие легендарными танки Т-34, а также современные виды вооружения.

С торжественной речью к россиянам обратился президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда была священна. Он поздравил всех с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне. Путин отметил, что в России чтут всех воинов союзнических армий, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм.

Воздушную часть Парада Победы отменили из-за пасмурной погоды. Но серое небо не помешало россиянам выйти на акцию «Бессмертный полк». Из-за действующих во время пандемии ограничений шествие не проводили на протяжении двух лет. С портретами родных, которые воевали на передовой или ковали Победу в тылу, вышли жители всех округов Московской области. Участники «Бессмертного полка» с удовольствием рассказали о своих родственниках.

Рига против Освободителей

В День Победы жители Риги по традиции возложили цветы к памятнику Освободителям города. Других торжественных мероприятий 9 мая в Латвии не проводили. На следующий день для уборки оставленных букетов власти города пригнали бульдозер.

Возмущенные горожане принесли новые цветы и устроили пикет. Они решили встать на защиту памятника, но полиция оцепила территорию, а после начала задержания участников акции. Вышедшего с российским триколором молодого человека обвинили в преступлениях против человечности и арестовали. Сейчас ему грозит тюремный срок.

С требованием снести все советские памятники выступила министр иностранных дел Латвии Мария Голубева. По ее словам, пока они остаются, раздор в обществе будет только нарастать. После ее заявления парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям. Это только усилило протесты жителей, несогласных с таким решением. Полиция установила вокруг монумента заграждения, но люди все равно продолжали приходить. Задержания продолжились. В руки латвийских правоохранителей попала даже депутат Европарламента Татьяна Жданок.

В качестве ответной меры импровизированные памятники Освободителям Риги появились около посольства Латвии в Москве и Генкосульства республики в Санкт-Петербурге. К ним также начали приносить цветы.

Евровидение покорилось политике

Победу на музыкальном конкурсе Евровидение в Турине одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Как рассказывал лидер коллектива Олег Псюк, композиция посвящена его маме.

Без скандала выступление группы не обошлось. После завершения песни фронтмен сделал со сцены политическое заявление. Это жесткое нарушение правил конкурса. Судя по всему, он поддался на уговоры отстранившейся от участия в Евровидении победительницы национального отбора певицы Алины Паш. В своих социальных сетях она просила музыкантов, а также всех своих подписчиков попросить Kalush Orchestra сказать слова о Мариуполе, что и сделал Псюк.

Организаторы конкурса, Европейский вещательный союз, назвали выкрик исполнителя гуманитарным жестом. Никаких мер к нему не применили. По итогам двух туров голосования жюри и зрителей группа Kalush Orchestra получила 631 балл.

По оценке опрошенных «360» музыкальных критиков, победа украинского коллектива оказалась больше политической, нежели музыкальной.

Новые лица регионов России

Пять губернаторов российских регионов объявили, что уходят со своих постов. Первым о своей отставке сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. Он объяснил, что ему уже 65 лет, поэтому он готов дать дорогу молодым.

Вслед за ним о переходе на новую должность на федеральный уровень объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Также о новой работе объявил возглавлявший 10 лет Саратовскую область Валерий Радаев. Выдвигаться на новый срок он отказался. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что подал прошение об отставке президенту России Владимиру Путину. Последним стал губернатор Рязанской области Николай Любимов, который не захотел идти на второй срок.

В тот же день Президент России Владимир Путин подписал приказы о принятии отставок бывших глав регионов и назначил на их место временно исполняющих обязанности.

Врио главы Марий Эл стал бывший руководитель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области стал бывший референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.

Должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области получил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Временно исполняющим обязанности главы Томской области президент назначил бывшего заместителя руководителя управления Кремля по внутренней политике Владимира Мазура.

Пост временно исполняющего обязанности главы Рязанской области получил бывший руководитель Росстата Павел Малков.

Огнеопасная весна

Лето еще не наступило, но лесные пожары уже начали полыхать в разных регионах России. В ряде из них огонь переходит на жилые дома. Уже есть данные о погибших.

На этой неделе стало известно, что пожары бушевали в Приморье, Красноярском крае, Хакасии, Башкирии. Самая тяжелая ситуация оказалась в Курганской области, где власти распространили режим чрезвычайной ситуации на весь регион.

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством заявил, что только по предварительным оценкам нужно восстанавливать около 700 жилых домов, не считая дач, уничтоженных огнем.

Российский лидер потребовал не допускать повторения ситуации прошлого года, когда природные возгорания стали самыми масштабными и продолжительными. Он велел принять все необходимые меры для ликвидации огня.