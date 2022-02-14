Допинг-скандал с Валиевой, ковид у Жириновского, жуткий пожар в Орехово-Зуеве. Неделя в фотогалерее

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала. Дело спортсменки направили в Спортивный арбитражный суд, который огласит свое решение 14 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с ковидом. При этом политик прививался семь раз. На территории Орехово-Зуева сгорел многоэтажный жилой дом. Глава Подмосковья Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с данным ЧП.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 7 по 13 февраля — в фотогалерее «360».

Допинг-скандал на Олимпиаде

Утром 7 февраля 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева первая в истории выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. За произвольную программу спортсменка набрала 178,92 балла, установила четыре рекорда и заняла первое место. Вскоре Олимпийский комитет перенес церемонию награждения российских фигуристов из-за спорного допинг-теста одного из спортсменов.

События развивались стремительно. Оказалось, что золотая медалистка Олимпиады в командном турнире Камила Валиева во время Чемпионата России сдала положительный тест на допинг. В ее организме обнаружили вещество триметазидин. В связи с этим WADA инициировала расследование. Дело несовершеннолетней фигуристки вечером 13 февраля начала рассматривать выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение по делу Валиевой огласят в понедельник, 14 февраля.

Панорамная камера и страх Макрона перед русскими врачами

Вечером 7 февраля президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Общение лидеров двух государств длилось на протяжении пяти часов.

Беседа российского и французского лидеров проходила за четырехметровым столом. Он стал причиной появления мемов в интернете. Некоторые пользователи сравнили его с площадкой для игры в бадминтон. Другие соотнесли его с картиной известного итальянского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Российский шоумэн и телеведущий Иван Ургант не остался в стороне. Он предположил, что снимок Путина и Макрона во время переговоров сделали на панорамную камеру, а сам президент Франции изначально сидел за столом на улице.

Позже СМИ раскрыли тайну длинного стола на переговорах Макрона и Путина. Оказалось, что президенты двух стран сидели на большом расстоянии друг от друга из-за мер безопасности против COVID-19. Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России из-за страха, что образцы его ДНК могут попасть к российским врачам.

Масштабное ДТП на Рублевке

Днем 8 февраля на западе Москвы произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Одну из легковых машин в прямом смысле растерло в порошок. Водителем автомобиля, который спровоцировал страшную аварию, был российский миллиардер, строительный магнат и владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Олигарх ехал по Рублевскому шоссе домой из Москва-Сити, когда внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание за рулем и врезался во впереди двигавшиеся авто.

Его в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Медики поместили его в реанимацию с инфарктом.

Глава ЛДПР попал в больницу с коронавирусом

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заболел COVID-19. Госпитализацию политика, заразившегося штаммом «омикрон», 9 февраля официально подтвердили в Минздраве РФ. Оказалось, что эксцентричный депутат Госдумы заболел еще 2 февраля, но скрывал эту новость от прессы. Региональное отделение ЛДПР даже организовало флешмоб в поддержку своего руководителя.

С начала пандемии Жириновский несколько раз прививался от коронавируса. В общей сложности он вакцинировался семь раз. Ряд медиков предположили, что таким образом политик убил собственный иммунитет, однако вирусолог Владимир Болибок опроверг данную информацию. Жириновский, по его словам, прививался с определенными интервалами и контролировал уровень антител.

Жестокое ограбление «Пятерочки» в Истре

В ночь с 8 на 9 февраля четверо мужчин совершили налет на магазин «Пятерочка» в Истре. Они напали на сотрудников, которые закрывали смену, и жестко избили их. Затем они проникли в комнату с сейфом, забрали из него все деньги и хладнокровно избили кассиршу, которая пыталась помешать им вынести награбленное. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Преступников по горячим следам задержали в 50 километрах от магазина. В суде один из четверых обвиняемых в нападении отказался от признательных показаний. Также он заявил, что хочет обжаловать решение об аресте.

Страшный пожар в Орехово-Зуеве

Вечером 12 февраля в одном из жилых домов Орехово-Зуева начался пожар. В конечном итоге сгорели практически все квартиры на четвертом этаже. В доме почти не осталось окон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он поручил главе округа позаботиться обо всех эвакуированных жильцах. Для оказания помощи жильцам сгоревшего дома на территории школы № 16 организовали временный штаб. Люди могут обратиться в него за помощью с восстановлением документов, а также за получением материальной помощи.

Калужская область объявила войну мигрантам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать в сфере торговли, общепита и перевозок. Такое решение он принял после посещения многофункционального центра, где пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него был сертификат о знании языка.

Таким образом Калужская область первой из регионов решила отдать приоритет российским гражданам для их трудоустройства. Более того, регион выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Митинги в Казахстане

На этой неделе на территории Западного Казахстана снова начались митинги. Жители страны продолжают требовать повышения заработной платы. Власти государства создали специальную комиссию, с помощью которой пытаются ликвидировать социальную проблему.

По мнению ряда экспертов, частые митинги могут негативно сказаться на нефтегазодобыче Казахстана. Они не исключают, что волнения подогреваются внешними силами.

Умерла актриса Зинаида Кириенко

На этой неделе на 89-м году жизни скончалась российская актриса Зинаида Кириенко. Она известна по роли в фильме «Тихий Дон». Долгое время артистка болела ковидом. Это заболевание спровоцировало у нее геморрагический инсульт. Чуть позже у нее диагностировали рак поджелудочной железы.

Артистка не разговаривала с близкими, не реагировала на внешние раздражители и даже потеряла сознание. Медики боролись за ее жизнь, однако известной российской актрисы не стало 12 февраля.

Получение QR-кода на основании количества антител

С 21 февраля россияне смогут оформить себе QR-код на основании количества антител к COVID-19. Данное нововведение актуально в том числе для тех, кто переболел бессимптомно и даже не знал об этом.

Чтобы оформить себе код, достаточно обратиться в лабораторию и сдать тест. Он покажет количество антител к коронавирусной инфекции. После получения результатов анализа нужно подать заявление на «Госуслугах». При положительном результате теста на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на полгода.