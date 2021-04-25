Байден признал геноцид армян, посольства России и Чехии опустели, впереди майские каникулы. Неделя в фотогалерее

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Турция на словах выступила резко против, но отношения со Штатами портить не стала. Россия и Чехия уравнивают число дипломатов до минимума. Первые 10 дней мая будут выходными. Об этих и других событиях — в галерее «360».

Джо Байден признал геноцид

В этом году отмечается 106 лет со дня начала массовых убийств армян-христиан в Османской империи. Наследники осман — турки — гневно отрицают сам факт геноцида, хотя и признают смерть сотен тысяч армян трагедией.

Джо Байден стал первым действующим президентом США, официально заявившем о геноциде армян. При этом Белый дом попытался сгладить впечатление. За день до Дня памяти жертв геноцида Байден созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и, по данным Reuters и Bloomberg, предупредил о своем выступлении.

Отношения России и Чехии испортились

Неделю назад Чехия заявила, что за взрывами складов с оружием в 2014 году могли стоять российские агенты спецслужб.

Все началось с высылки 18 сотрудников российского посольства, которых Чехия обвинила в работе на ГРУ. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Следом Чехия потребовала паритета по числу сотрудников дипмиссий, что означает дополнительную высылку еще 63 россиян.

Владимир Путин после этого издал указ, который запрещает нанимать в посольства недружественных государств россиян выше установленного правительством лимита. Хроника дипломатического кризиса — в материале «360».

ЦБ повысил ключевую ставку

Ставка выросла до 5% годовых. Это означает, что коммерческим банкам стало дороже получать кредиты. Вслед за ставкой вырастут проценты по кредитам, в том числе ипотечным. При этом резкого скачка эксперты не ожидают.

Май начнется с каникул

Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать четыре дня между майскими праздниками выходными, чтобы дачники не обменивались в транспорте «вирусной информацией».

Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Каникулы продлятся с 1 по 10 мая включительно. Ответы на главные вопросы о майских каникулах подготовил «360».

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