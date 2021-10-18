Шум вокруг аварии с Собчак, началась Всероссийская перепись, коронавирус бьет рекорды. Неделя в фотогалерее

Уголовное дело о смертельной аварии под Сочи с такси Ксении Собчак продолжает развиваться. Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Журналистка дала показания. Началась Всероссийская перепись населения. На этот раз заполнить анкету можно онлайн, не дожидаясь визита переписчиков. Количество случаев заражений коронавирусом в России ставит новые рекорды. Суточная смертность от ковида впервые превысила тысячу человек.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 11 по 17 октября, — в фотогалерее «360».

Разбирательство вокруг аварии с Собчак

Авария на трассе в Сочи с участием Ксении Собчак произошла в минувшее воскресенье, 10 октября, но разбирательство вокруг аварии шло всю эту неделю. Ведущая ехала в такси Mercedes. Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. От удара машину отбросило на микроавтобус. В Сети появилось видео с моментом столкновения.

В результате погибла пассажирка, еще два человека пострадали. Собчак быстро покинула место аварии и уехала в аэропорт. Когда журналистку обвинили в черствости, она ответила, что ее помощник вызвал медиков. Сама она не могла помочь пострадавшим, так как тоже получила травмы. Кроме того, она подчеркнула, что находится на связи с семьями погибшей и пострадавших.

По факту аварии следователи завели уголовное дело. Водитель Mercedes Олег Цой сдался полиции и признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест.

Ведущую вызвали для дачи показаний по факту аварии в следственный департамент МВД. По словам Собчак, допрос продолжался три часа и вопросы не соответствовали ее статусу свидетеля. Как выяснили СМИ, журналистка подчеркнула, что не просила водителя нарушать правила во время поездки.

Правоохранители решили провести очную ставку Собчак и водителя Олега Цоя, чтобы сверить их показания. Журналистке вручили повестку, чтобы она приехала в Сочи. Встреча должна была пройти в минувшую пятницу, 15 октября. Но в аэропорту города-курорта ведущую никто не видел. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что очную ставку перенесли на следующую неделю.

Началась Всероссийская перепись населения

Начало Всероссийской переписи населения дал глава Росстата Павел Малков. Он подчеркнул, что собранные данные повлияют на будущее страны и каждого ее жителя. Впервые за всю историю переписей россияне могут не дожидаться, когда к ним придут переписчики. Заполнить опросный лист можно на портале госуслуг. Времени это займет немного. «360» подготовил подробную инструкцию, где рассказал, на какие вопросы предстоит ответить.

За первые сутки онлайн-услугой воспользовались более двух миллионов россиян. В их числе оказался и президент страны Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что на основе собранных данных правительство примет решения в областях экономики, здравоохранения, образования и демографии.

Если переписчиков ждать не хочется, а подтвержденного аккаунта на госуслугах нет, то можно обратиться в МФЦ, где открыли специальные пункты для желающих переписаться.

Специалисты уже предупредили россиян о том, что на время переписи активизировались мошенники. Они начали создавать поддельные сайты, похожие на госуслуги, чтобы получить доступ к личным данным. Кроме того, злоумышленники могут прикидываться переписчиками, чтобы попасть в квартиры людей. Эксперты дали советы, как не стать жертвой аферистов.

Ковидные антирекорды

Каждый день на этой неделе количество зараженных коронавирусом в России увеличивалось до рекордных показателей, каких еще не было с начала пандемии. Максимальную цифру оперативный штаб зафиксировал в воскресенье, 17 октября. За сутки количество зараженных выросло на 34 303 человек.

Кроме того, впервые на этой неделе суточный прирост смертности превысил показатель в одну тысячу. Эти данные оперативный штаб огласил в субботу, 16 октября. «Зафиксировано 1002 летальных исхода», — говорилось в сообщении. Иммунолог Николай Крючков назвал сложившуюся ситуацию «суперволной коронавируса». По его прогнозу, ситуация стабилизируется только в ноябре.

На фоне роста количества заболевших регионы продолжают вводить ограничения. Объявляют обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест только привитыми или переболевшими за последние шесть месяцев.

Оперативный штаб впервые опубликовал данные об уровне коллективного иммунитета россиян. В целом по стране, он достиг 45% — и его явно недостаточно.

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали специальный счетчик, где можно посмотреть, сколько людей поставили одну прививку или прошли полный курс вакцинации. Кроме того, там есть интерактивная карта, на которой показано, как проходит вакцинация в регионах, ситуация с заболеваемостью и действующие ограничения.

Киноэкипаж вернулся с МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. На Международной космической станции кинодеятели провели 12 суток. Это время они посвятили съемкам эпизодов фильма «Вызов», а также пообщались с основным экипажем МКС.

Перед посадкой космонавт Олег Новицкий проконсультировал актрису и режиссера, как вести себя во время посадки, чтобы избежать травм. Он пояснил, что нужно сжать зубы и зафиксировать тело. Посадочная капсула приземлилась на территории Казахстана. По словам Юлии Пересильд, ей было очень грустно расставаться.

«Вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — призналась она.

Посадочную капсулу на Землю доставил космический корабль «Союз МС-18». За несколько дней до возвращения специалисты решили проверить работу двигателей, что привело к развороту МКС на 57 градусов. В Роскосмосе заявили, что угроз для жизни экипажа не было, и подчеркнули, что такая проверка двигателей проводится всегда.

Ритуальное убийство подростка под Рязанью

Труп пропавшего без вести 15-летнего мальчика нашли в рязанском лесу под землей и мусором. При осмотре тела правоохранители обнаружили следы насилия. По подозрению в убийстве следователи задержали отчима мальчика и его подельницу — мастера спорта по ачери-биатлону. По предварительным данным, с подростком расправились во время оккультного обряда.

В ходе допроса мужчина рассказал, что убийства подростка он не видел. Он пояснил, что сидел в машине, когда знакомая-спортсменка взяла монтажный ключ, чтобы оглушить мальчика, и нож для рисования во время обряда. Все происходило в частном доме.

По словам матери ачери-биатлонистки, оккультизмом она увлеклась под влиянием знакомого, с которым познакомилась в Рязани, где планировала работать в лыжном центре.

СМИ сообщили, что подозреваемой по делу проходит трехкратная чемпионка России Мария Коренева. Тренер российской сборной по ачери-биатлону Владимир Матвеев заявил, что девушка никогда не отличалась жестокостью. Сообщения о ее причастности к убийству всех шокировали.

Обвинений задержанным пока не предъявили, но суд принял решение о том, что ближайшие два месяца они проведут под стражей. Спортсменка заявила журналистам, что ее подставили.

«Игра в кальмара» захватила мир

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым успешным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Меньше чем за месяц историю смертельно опасной борьбы за денежный приз посмотрели 111 миллионов пользователей.

Кинокритик Егор Москвитин объяснил феномен сериала тем, что сюжет ставит перед зрителем неудобные вопросы. Он назвал это проверкой веры людей в человечество. Кроме того, непредсказуемые события всех девяти серий удерживают зрителей у экранов.

Лига безопасного интернета сообщила, что попросила экспертов-психологов оценить влияние сериала на детей. Руководитель общественной организации Екатерина Мизулина объяснила это жалобами обеспокоенных родителей. Она напомнила, что сериал имеет маркировку 18+, но дети все равно могут увидеть неприятные кадры.

Популярность «Игры в кальмара» привела к тому, что россияне в преддверии Хэллоуина начали искать костюмы надзирателей, представляющие из себя красные балахоны и закрывающие лицо маски с геометрическими фигурами.

Пока взрослые ищут костюмы для будущего праздника, екатеринбургские школьники уже повторяют испытания, увиденные в сериале. Подростки собрались на стадионе, где поиграли в «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты».

Дизайнер Алексей Феоктистов опубликовал в Сети ролик, как бы могла проходить «Игра кальмара» в России. Огромную куклу автор заменил на русскую матрешку. За ролик дизайнера похвалил сыгравший в сериале актер Хо Сон-тхэ.

Самое главное — режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек рассказал, что сейчас размышляет над темой второго сезона. По его словам, на главный план он хочет вывести ведущего жестоких игр и поднять тему роли полицейских в современном обществе.

Блокировка «Мужского государства»

Администрации YouTube и Telegram заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Видеохостинг объяснил, что причиной бана стали нарушения правил из-за дискриминационных высказываний. Сам Поздняков заявил, что выкладывал на YouTube только видео из своих путешествий. Поэтому никаких высказываний он не допускал. Последний опубликованный там ролик датирован 2019 годом.

С блокировкой канала в Telegram все оказалось немного по-другому. Поздняков опубликовал переписку с администрацией мессенджера, где говорилось, что на него пожаловались представители App Store и Play Market.

Поздняков тут же призвал своих подписчиков переходить на резервный канал. Отдельно он поблагодарил основателя Telegram Павла Дурова за защиту свободы.

«Хочу добавить, что тебе уже нужно начинать с этим что-то делать. Потому что аппетиты у Apple и Google будут только расти и со временем Telegram может потерять то, ради чего его так сильно полюбили», — написал Поздняков. О том, что его Telegram-канал заблокировали, стало известно на следующий день.

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко в беседе с «360» не исключил, что теперь лидеру «Мужского государства» станет сложнее набирать аудиторию и монетизировать количество подписчиков. Он не исключил, что вслед за основным Telegram-каналом администрация мессенджера может заблокировать и другие, если магазины приложений продолжат жаловаться.

Бунт в колонии Владикавказа

Около 200 заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа. По данным СМИ, для усмирения осужденных на территорию исправительного учреждения вошел отряд ОМОН. В республиканском управлении ФСИН заявили, что зачинщиками бунта стали заключенные из штрафного изолятора, имеющие «отрицательную направленность». Речь идет о сторонниках воровских понятий, которые не соблюдают правила в местах заключения и отказываются подчиняться приказам.

В ведомстве пояснили, что в ходе очередной проверки штрафного изолятора двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников колонии и призвали остальных осужденных устроить бунт. Отбывающие наказание поддались на провокацию и сломали ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя камеры видеонаблюдения.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что в ходе беспорядков в колонии никто не пострадал. Он пояснил, что в ходе бунта на территории исправительного учреждения начался пожар. Когда его потушили, руководство колонии вступило в переговоры с бунтовщиками. Спустя некоторое время ситуацию взяли под контроль.

Первое заседание новой Госдумы

Источник фото: РИА «Новости»

Первое пленарное заседание депутатов Госдумы VIII созыва прошло на этой неделе. Открыла осеннюю сессию первая женщина-космонавт и депутат Валентина Терешкова. По закону это должен был сделать самый пожилой народный избранник, которым сейчас является Владимир Ресин. Но он отказался выходить на трибуну, поэтому право перешло к следующей по возрасту Терешковой.

Во время первого заседания депутаты переизбрали на посту спикера Вячеслава Володина. Для него это второй созыв, который он проведет в кресле председателя нижней палаты парламента. Также народные избранники выбрали вице-спикеров от каждой фракции.

По итогам прошедших выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила большинство голосов. В парламент также вошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и партия «Новые люди».

Новый созыв Госдумы пополнился новыми лицами. Так, депутатом стал эрудит Анатолий Вассерман. После первой недели заседаний он пожаловался журналистам на распорядок работы нижней палаты парламента. Он пояснил, что депутаты начинают заседания в 10:00, что для него очень рано, и он не может нормально выспаться. Вассерман не исключил, что выступит с предложением перенести начало заседаний на более поздний срок.

Ядовитый спирт в Екатеринбурге

Жертвами спирта с метанолом в Екатеринбурге стали 18 человек. Ядовитую жидкость на розлив они купили на местном рынке. Первым об этом сообщил координатор проекта проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. В беседе с «360» он рассказал, что активисты и полиция проверяли торговые точки уже несколько раз. Но продавцы и владельцы бизнеса отделывались штрафами, а изъятие товара не мешало им завозить новую продукцию и продавать пойло жителям.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В ведомстве сообщили, что уже провели обыски, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

В региональном главке МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых по уголовному делу. Полицейские начали поиски других точек сбыта опасной продукции, а также связанных с задержанными продавцов.