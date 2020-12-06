Новый год в онлайн-режиме, отставка Чубайса и смерть Б. Ю. Александрова. Неделя в фотогалерее

Эта неделя запомнилась большим количеством криминала и смертей. Умерли создатель сырков Борис Александров и главный куратор государственных музеев России Ирина Антонова, убили иранского физика-ядерщика, расстреляли семью в подмосковном Волоколамске, а стримерша скончалась в прямом эфире. Однако произошли и хорошие события: в Московской области прошло награждение лауреатов губернаторской премии «Мы рядом», а в Приволжье задержали маньяка, который убил более 20 пенсионерок. Подробнее про эти и другие события недели с 30 ноября по 6 декабря — в материале «360».

Новый год в режиме онлайн

Из-за пандемии коронавируса российские города вводят новые ограничения перед новогодними праздниками. Власти отменяют традиционные массовые мероприятия, закрывают рестораны, музеи и кинотеатры, а также другие общественные места.

Однако находчивые предприниматели не унывают и предлагают россиянам необычные услуги, которые помогут встретить Новый год весело. Некоторые из них действительно полезны, в то время как другие даже опасны.

«Мы рядом» в Подмосковье

В Подмосковье прошла губернаторская премия «Мы рядом». В этом году лауреатами стали 180 человек, которые победили в одной из четырех номинаций. Пандемия коронавируса внесла изменения и в это мероприятие — впервые его провели в онлайн-формате. Кроме того, в этом году члены жюри оценивали по социальной значимости, достигнутым результатам за 2020 год и затраченным ресурсам.

В результате победили 180 человек — каждый из них не остался равнодушным к проблемам других. Они боролись с коронавирусом, спасали жизни, помогали людям с ОВЗ и не оставляли окружающих в беде. Рассказали истории шести победителей.

Умер создатель сырков «Б. Ю. Александров»

30 ноября от коронавируса умер создатель бренда «Б. Ю. Александров» и президент «Ростагроэкспорта» Борис Александров. Он был не только предпринимателем, но и ученым: долгие годы Александров пытался найти способ вылечить мужчин от импотенции. В последнее время он смог найти решение — в одном из своих интервью Александров рассказывал, что проблему с эрекцией можно исправить с помощью электрической стимуляции.

Предприниматель отмечал, что разработка прошла успешные испытания не только на мартышках, но и на группе людей — в скором будущем она станет доступна всем.

Конец «Аресибо»

Самый известный телескоп «Аресибо» полностью разрушился 1 декабря 2020 года, спустя 57 лет активной работы. До недавнего времени он считался самым большим радиотелескопом в мире. За эти годы с помощью «Аресибо» совершили множество серьезных открытий.

Самым важным из них стало обнаружение двойной звездной системы с пульсаром. За это американские астрофизики Рассел Халс и Джозеф Тейлор получили Нобелевскую премию по физике. Кроме того, именно с помощью этого радиотелескопа Карл Саган и Фрэнк Дрейк в 1974 году направили в космос сигнал внеземным цивилизациям, который более известен как «послание «Аресибо».

Однако для простых людей он известен по фильму про Джеймса Бонда «Золотой глаз». Именно радиотелескоп стал одной из ключевых локаций, где разворачивался финал картины.

Телескоп не смог пережить несколько сильных природных стихий: сперва он получал повреждения, а 1 декабря полностью разрушился. Конец «Аресибо» попал на видео.

Чубайс покинул пост главы «Роснано»

3 декабря Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано». Он занимал его более 12 лет, несмотря на сильную нелюбовь среди россиян. Сейчас чиновник получил новую должность: его назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Эксперты рассказали «360», с чем связана успешная карьера Чубайса и почему он всегда занимал влиятельные посты, несмотря на неприязнь со стороны простых россиян.

Убили иранского физика-ядерщика

Неизвестные убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он преподавал физику в Университете имени имама Хусейна в Тегеране, был старшим научным сотрудником Министерства обороны и вооруженных сил страны. Кроме того сообщалось, что он руководил Центром физических исследований.

На Фахризаде напали, когда он ехал в машине. Сперва взорвался автомобиль перед ним, а затем началась стрельба.Физика госпитализировали с серьезными ранениями, но спасти не смогли. По данным МИД Ирана, в нападении замешан Израиль, «Моссад» и запрещенная в стране Организация моджахедов иранского народ

Расправа под Волоколамском

4 декабря стало известно о циничном и жестоком преступлении, которое произошло в подмосковном Волоколамске. Супругов и их 16-летнюю дочь убили и сожгли из-за длительного конфликта. При этом убийцы выманили своих жертв из Москвы: им позвонили и сообщили, что их загородный дом сгорел. Расправу совершили, когда семья приехала проверить эту информацию.

Смерть в прямом эфире

30-летняя Валентина Григорьева умерла во время стрима своего друга Стаса Решетникова, который известен под ником Reeflay. Точная причина гибели девушки пока не установлена. Существует пять основных версий случившегося: две из них подразумевают вину блогера и грозят ему большими неприятностями.

Сейчас Reeflay арестовали на два месяца. Следствие продолжает разбираться в случившемся.

Задержали поволжского маньяка

В Казани спустя 10 лет поисков задержали поволжского маньяка, который убивал и грабил одиноких пожилых женщин. По предварительной информации, он виновен в смерти от 25 до 32 пенсионерок. За помощь в его поимке предлагали три миллиона рублей, однако ключевую роль сыграли ДНК-тесты. Именно с их помощью удалось установить, что все преступления соверши один и тот же человек.