В России ввели нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Американский актер Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссера на съемках фильма «Ржавчина». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган велел сделать персонами нон грата послов 10 стран за вмешательство в судебные дела. Пропавшую в Вологде школьницу нашли убитой. Об этих и других новостях, которые произошли за последние семь дней в России и мире, — в фотогалерее «360».

Выходные против ковида

Президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Россияне будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября, однако Путин подчеркнул, что регионы могут корректировать даты в зависимости от ситуации. Нерабочие дни можно начать раньше и закончить позже, если это необходимо.

Этой возможностью воспользовались Москва и Подмосковье — там нерабочие дни начнутся 28 октября. В это время в регионе прекратят работать непродовольственные магазины, ТЦ, предприятия сферы услуг. Рестораны и кафе продолжат обслуживать клиентов только на доставку или навынос.

Убийство на съемках

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» в США убил оператора-постановщика Галину Хатчинс и серьезно ранил режиссера Джоэла Соусу. По предварительным данным, при выстреле из реквизитного оружия произошла осечка — осколки разлетелись и попали в людей, которые в этот момент стояли у камеры и выстраивали план.

Раненых доставили в больницу, однако Хатчинс спасти не удалось. Соуса находится в критическом состоянии. После случившегося съемки фильма приостановили. Болдуину пока не вынесли обвинения, известно, что он оказывает следствию всевозможное содействие.

Взрыв на пороховом заводе под Рязанью

На оборонном заводе под Рязанью прогремел взрыв, который вызвал большой пожар. Это случилось 22 октября в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесном Рязанской области. По мнению специалистов МЧС, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

В результате случившегося погибли почти все рабочие утренней смены — 17 человек. Еще один сотрудник получил серьезные ранения, его госпитализировали в критическом состоянии. Пожар охватил 160 квадратных метров, его удалось потушить через несколько часов.

Турция против послов

Турция обвинила послов 10 стран во вмешательстве в судебные дела. Президент Реджеп Тайип Эрдоган велел сделать персонами нон грата послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Так он отреагировал на призывы посольств освободить правозащитника Османа Кавалу.

Кавала — знаменитый правозащитник в Турции. Он основал культурный фонд Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств. Обычно такие проекты имеют международную направленность. В их числе примирение между турецким и армянским населением, а также мирное решение курдского вопроса.

Новый штамм пришел в Россию

В России зафиксировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте заболеваемости из-за него: считается, что этот штамм на 10–15% заразнее «дельты».

Первые случаи заражения уже зафиксировали в России, а в Великобритании штамм взяли под особый контроль. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии «дельта». Он может иметь ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Однако это пока лишь предположения, потому что исследования еще не завершены.

Стрельба в пермской школе

Шестиклассник пришел в школу имени А. М. Карпова поселка Сарс Пермского края с ружьем и открыл огонь. В этот момент в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Он успел выстрелить несколько раз — в стену и потолок. В результате пострадал один ученик — пятиклассника задело осколками разбитого стекла, после медицинской помощи его отпустили домой .

Двенадцатилетнего стрелка смогла обезвредить директор школы: она уговорила мальчика бросить оружие и зайти в ее кабинет.

Убийство школьницы в Вологде

Тело девятилетней девочки нашли в Вологде — школьница пропала за два дня до этого, утром 16 октября. Однако искать ее начали только через полутора суток: мама решила, что ребенок остался у бабушки. Семья школьницы состоит на учете как неблагополучная.

В поисках участвовали свыше 640 человек, в их числе — волонтеры. Девочку обнаружили мертвой в нескольких километрах от дома на улице Воровского вечером 18 октября, недалеко от этого места нашли ее рюкзак. По данным СМИ, девочку заманила в квартиру 40-летняя женщина — она увела двух девочек, но одну отпустила. Полицейские задержали предполагаемую убийцу, когда та пыталась покинуть Вологду.

Новые отравления паленой водкой

Волна отравлений суррогатным алкоголем дошла до Москвы — в столице пострадали сразу четыре человека, один из них погиб. Они отравились во время свадебного банкета в кафе в Южном Бутове, при этом алкоголь гости принесли с собой. Пока неясно, где именно гости приобрели паленую водку — в магазине или с рук — и есть ли риск того, что ей могут отравиться другие люди. «360» разобрался, как определить симптомы отравления и что делать, чтобы спасти пострадавшему жизнь.

Талибы* убивают спортсменок

Талибы* обезглавили 20-летнюю волейболистку из Афганистана Махаджабид Хакими. Они опубликовали жуткие кадры расправы над спортсменкой в соцсетях. По словам тренера убитой, талибы* обезглавили девушку в начале октября, но никто не узнал об этом, потому что семью девушки запугали и заставили молчать.

После публикаций в СМИ родные спортсменки опровергли эти заявления и сказали, что девушка покончила с собой. «Талибан»* пока не прокомментировал ситуацию. Другие спортсменки начали опасаться за свою жизнь.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.