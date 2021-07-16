Дождь вызвал небывалое наводнение в Германии. Люди просто не успели эвакуироваться

В Германии продолжают находить погибших после наводнения. Больше тысячи человек пропали без вести. Наводнение спровоцировали дожди, которых не было в стране последние 200 лет. В Германии произошедшее связывают с климатическими изменениями.

Около 1300 человек пропали без вести в одном лишь немецком районе Арвайлер, который входит в землю Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщили на сайте местной администрации. Всего в результате потопов пострадали более 3500 человек. По данным «Би-би-си», в Западной Германии и Бельгии погибли по меньшей мере 92 человека. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что общее количество погибших значительно возрастет.

Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер выразила надежду на то, что большое число пропавших без вести связано просто с плохой связью в стране на данный момент.

«У нас очень разные данные по пропавшим. Мы не можем верифицировать их. Мы надеемся, что многие из пропавших просто не имеют связи из-за постоянно отсутствующей сети. Пока очень сложно разобраться», — сказала она.

Правоохранители открыли горячую линию для тех, кто может сообщить о пропаже близких. Немцев попросили присылать видео и фото, которые могли бы помочь в поисках. Власти призывают людей по возможности находиться на верхних этажах и крышах. Спасатели, в свою очередь, пытаются на вертолетах снять людей оттуда.

Наиболее пострадавшими считают земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Почти 150 тысяч домов остались без электричества. Деревня Шульд, где жили 700 человек, почти полностью разрушена. Транспортное сообщение в регионе нарушено.

Ситуация остается сложной. Спасательные операции в стране продолжаются, и полноценно оценить ущерб пока не получается. Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии. Тем временем ожидается еще больше проливных дождей. Меркель, находящаяся с визитом в США, назвала происходящее катастрофой.

«В Вашингтоне в эти часы мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь», — заявила Меркель.

Почему в Германии дождь вызвал большие разрушения

До сих пор в некоторых районах Германии идет дождь. Правда, не такой, как ранее. Об этом в разговоре с «360» рассказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

По его словам, дождь был такой, который за полчаса наполняет абсолютно все. В таких ситуациях выпадает такое количество осадков, что вода не успевает впитываться в почву и стекает по поверхности — в ручьи, реки. Они переполняются и идут огромным наводнением.

Это очень сложно предсказать. Очень мало времени для эвакуации. Это не такое наводнение, которое происходит у нас каждый год, весной, когда снег тает в Альпах. <…> А такого наводнения в Германии не было никогда Грегори Энгельс.

По словам собеседника «360», вода заполнила улица так быстро, что никто попросту не успел ничего предпринять. Более того, в кратчайшие сроки размылись дороги, что осложнило помощь многим районам.

«Количество жертв еще большое, потому что залило те же больницы, они остались без электричества. Только что прооперированных пациентов вертолетами увозили в другие места. Сегодня с утра смыло деревню в 06:30, когда все еще спали», — подчеркнул Энгельс.

Он назвал происходящее в Германии и соседних странах природной катастрофой и связал это с климатическими изменениями. Именно из-за них, по версии Энгельса, с каждым годом растет количество подобных катаклизмов.

«Защита климата — одна из самых главных задач человечества в данный момент и на следующие десятилетия. Правительство сейчас уже объявило, что в связи с наводнением будет выделяться какая-то экстренная помощь. Заливает весь Запад Германии и страны, граничащие с ФРГ. Катастрофа. Соболезнования всем семьям жертв», — заключил Энгельс.